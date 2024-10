Controlli dei Carabinieri nei comuni di Anagni, Ferentino e Serrone

Nella serata del 4 ottobre e nelle prime ore del 5 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Anagni, con il supporto delle stazioni locali, hanno condotto un ampio servizio di controllo straordinario del territorio, concentrandosi sui comuni di Anagni, Ferentino e Serrone.

L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di contrastare i fenomeni delittuosi di natura predatoria, legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e migliorando la percezione di tranquillità pubblica nelle aree interessate.

L’attività di prevenzione e controllo ha visto l’impiego complessivo di 16 militari articolati su 8 automezzi istituzionali, con l’intento di presidiare in modo capillare il territorio e intervenire tempestivamente nei confronti di qualsiasi situazione di illegalità.

Il servizio, parte integrante della strategia di sicurezza adottata dal Comando Provinciale di Frosinone, ha riguardato soprattutto le zone in cui si è registrata una recrudescenza dei furti in abitazione, fenomeno particolarmente allarmante nelle aree residenziali e industriali.

Un aspetto cruciale dell’operazione è stato il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, una piaga che i Carabinieri hanno cercato di arginare attraverso perquisizioni personali e veicolari mirate. In particolare, sono state sequestrate dosi di hashish e cocaina, rispettivamente pari a 3,08 grammi e 0,28 grammi.

Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone per il possesso di sostanze stupefacenti, in ottemperanza all’art. 75 del DPR 309/90, che prevede un procedimento amministrativo nei confronti degli assuntori di droghe.

Parallelamente, l’operazione ha previsto numerosi posti di controllo dislocati nelle aree strategiche della movida, con l’identificazione di 63 persone e il controllo di 46 veicoli. Questo tipo di intervento è stato fondamentale per garantire il rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione ai comportamenti di guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti, una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze tragiche.

Emblematico è stato il caso di un 58enne fermato a Serrone: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico ben oltre i limiti di legge. Di conseguenza, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

Oltre ai controlli sulla circolazione stradale, i Carabinieri di Anagni hanno rivolto la loro attenzione anche alla sicurezza e al decoro urbano, in particolare nella zona industriale tra Ferentino e Frosinone, lungo la via ASI, un’area comunemente nota come “asse attrezzato”. Qui, sono state condotte verifiche specifiche per contrastare l’attività di meretricio, fenomeno che influisce negativamente sull’immagine e sulla sicurezza di questa area strategica dal punto di vista industriale ed economico.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno anche applicato il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, proposto al Questore della provincia di Frosinone, nei confronti di sei persone. Questi soggetti, trovati nei pressi di abitazioni private e siti industriali, non sono stati in grado di fornire giustificazioni valide per la loro presenza in quei luoghi, e risultavano gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il provvedimento adottato mira a prevenire il ripetersi di comportamenti sospetti e potenzialmente pericolosi, e a tutelare ulteriormente la sicurezza dei cittadini.

L’operazione dei Carabinieri di Anagni si inserisce in un più ampio contesto di intensificazione delle attività di controllo, finalizzato a mantenere un costante livello di sorveglianza nei confronti dei reati predatori e dei fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente diffusi nelle aree periferiche e meno presidiate. Queste operazioni, soprattutto nei weekend, sono volte a garantire un costante monitoraggio delle arterie principali e delle zone più isolate, rafforzando la sicurezza stradale e il rispetto della legalità anche nei luoghi meno frequentati.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone ha ribadito come l’attività preventiva e di contrasto proseguirà senza sosta nei prossimi mesi, con un focus particolare sui fenomeni di degrado urbano e sulla sicurezza delle aree residenziali e industriali. L’obiettivo finale è quello di incrementare la percezione di sicurezza da parte della popolazione e di ridurre l’incidenza dei reati, garantendo una presenza capillare e costante delle forze dell’ordine sul territorio.