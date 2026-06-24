Controlli dei Carabinieri sul Litorale Romano contro la mala movida: arresti, patenti ritirate e denunce

Cinque arresti, dieci denunce, diciannove sanzioni e oltre 16mila euro di multe. È il bilancio del maxi controllo eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia sul litorale romano nelle ultime 48 ore, con verifiche mirate a Ostia, Fiumicino e Fregene contro spaccio, guida pericolosa e violazioni legate alla movida estiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Controlli sul litorale romano, il piano sicurezza nelle località balneari

L’arrivo dell’estate aumenta la pressione sulle località costiere del Lazio. Stabilimenti, locali, parcheggi, vie di collegamento e zone della vita notturna diventano punti sensibili, specialmente nelle ore serali e notturne. Per questo il dispositivo dei Carabinieri ha interessato una vasta porzione del litorale, con l’obiettivo di prevenire reati, intercettare situazioni di rischio e rendere più sicuri gli spostamenti di residenti, turisti e giovani diretti verso le aree balneari.

Il servizio è stato condotto seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il dato numerico racconta la portata dell’intervento: 373 persone identificate, 179 veicoli controllati, 19 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.204 euro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non si è trattato soltanto di una presenza visibile sulle strade. Le attività hanno riguardato lo spaccio di stupefacenti, il possesso di armi o oggetti atti a offendere, la guida in stato di ebbrezza, l’uso di documenti falsi e alcuni episodi collegati alla ricettazione.

Droga a Fregene e Ostia, due arresti durante le verifiche

Uno degli interventi più rilevanti è avvenuto nella notte a Fregene, in via Praia a Mare, nei pressi di uno stabilimento balneare. Un 50enne romano è stato fermato e trovato in possesso di 6 grammi di cocaina rosa, alcune dosi di cocaina, una pasticca di Ecstasy rosa con logo “Moncler” e diversi cristalli di MDMA. Un campionario che richiama il consumo legato alla notte, ai luoghi del divertimento e a una domanda di sostanze sempre più diversificata.

A Ostia è finito in manette anche un 19enne. Il giovane aveva con sé alcune dosi di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione di via Federico Paolini ha permesso di rinvenire 87 grammi della stessa sostanza, due bilancini e tre lame intrise di droga. Elementi considerati compatibili con un’attività di preparazione e confezionamento delle dosi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel corso del servizio sono stati eseguiti anche provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Due donne, di 35 e 41 anni, già arrestate in concorso lo scorso 14 giugno per spaccio a Fiumicino, sono state raggiunte da un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari. Un 39enne di Ostia Antica, a seguito della revoca della sospensione della pena, è stato invece trasferito nel carcere di Regina Coeli.

Patenti ritirate, armi improprie e documenti falsi: le denunce

Il fronte della circolazione stradale resta uno dei più delicati, soprattutto lungo le direttrici che collegano Roma al mare. Durante i posti di controllo, tre persone sono risultate positive all’etilometro e sono state denunciate, con ritiro della patente. Un dato che conferma quanto la sicurezza della notte passi anche dalla prevenzione degli incidenti, specie nei weekend e nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

A Fiumicino, un uomo e una donna sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi in auto con dosi di cocaina e crack. Altri episodi hanno riguardato il possesso di oggetti pericolosi: un 50enne a Santa Marinella è stato trovato con un coltello a serramanico, un 19enne a Ostia con un taglierino.

Nel bilancio dei controlli rientrano anche un 39enne denunciato per patente albanese falsa e guida senza patente, con recidiva nel biennio, un 18enne accusato di ricettazione perché trovato nei parcheggi degli stabilimenti con un telefono rubato, e una 62enne denunciata per aver fornito false generalità.

Hashish, marijuana e cocaina sequestrati: dieci assuntori segnalati

Oltre agli arresti e alle denunce, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura dieci assuntori di sostanze stupefacenti. Il sequestro complessivo ammonta a 108 grammi di hashish, oltre ad alcune dosi di marijuana e cocaina. La distinzione dei profili contestati resta importante: da una parte le ipotesi di spaccio, dall’altra il consumo personale, che comporta segnalazione amministrativa e possibili conseguenze sulla patente o su altri documenti abilitativi.

Il dato conferma una pressione costante sulle aree della movida, dove lo spaccio minuto si innesta spesso su contesti affollati, parcheggi, strade di accesso agli stabilimenti e zone poco illuminate. Il controllo del territorio diventa quindi un presidio non solo repressivo, ma anche preventivo.