In un’epoca in cui la tracciabilità degli alimenti e la sicurezza igienico-sanitaria sono ormai temi centrali nel dibattito pubblico, il recente intervento dei Carabinieri del NAS di Latina nei comuni di Veroli e Castelnuovo Parano (FR) rappresenta più di un’operazione di routine. È lo specchio di un sistema che, pur dotato di normative severe e di protocolli chiari, spesso si scontra con una realtà fatta di negligenze, pressappochismo e, talvolta, scelte consapevolmente rischiose da parte degli operatori del settore alimentare.

L’attività ispettiva, svolta nell’ambito di una più ampia campagna di prevenzione e controllo, ha interessato diverse strutture dedite alla somministrazione e vendita di alimenti, portando alla luce violazioni gravi e potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori.

Veroli, tra etichette mancanti e congelamenti irregolari

Nel comune di Veroli, i controlli si sono concentrati su due realtà molto diverse: un supermercato e una pizzeria. Ma entrambe le strutture hanno rivelato punti critici che, seppur distinti, mostrano un filo conduttore comune: la scarsa attenzione verso il rispetto delle normative fondamentali.

Nel supermercato, i militari hanno sequestrato 90 kg di formaggi totalmente privi di etichettatura e tracciabilità. Una mancanza grave, che impedisce qualsiasi risalita alla provenienza, alla composizione e alla data di produzione dei prodotti. In altri termini, un buco nero in un sistema che dovrebbe garantire trasparenza dal produttore al consumatore. La sanzione da 1.500 euro è solo una parte del danno: il valore commerciale dei prodotti sequestrati si aggira intorno alla stessa cifra, ma il rischio sanitario – seppur non quantificabile – è quello che davvero preoccupa.

Più complessa la situazione emergente nella pizzeria, dove i NAS hanno scoperto una gestione degli alimenti fortemente irregolare. Non solo 30 kg di cibo privo di tracciabilità o arbitrariamente congelato senza seguire le indicazioni del manuale HACCP, ma anche un deposito alimentare non autorizzato e condizioni igienico-sanitarie tali da richiedere un intervento diretto dell’ASL per una possibile sospensione dell’attività. Qui le sanzioni hanno raggiunto i 5.000 euro, segnale di una situazione critica che va ben oltre il singolo episodio.

Castelnuovo Parano, il pesce “fuori norma”

Spostandosi a Castelnuovo Parano, il quadro non migliora. In un ristorante locale, i militari hanno sequestrato 50 kg di prodotti ittici che non avevano subito l’abbattimento termico obbligatorio. Un passaggio tecnico fondamentale, in particolare per il consumo di pesce crudo o semicrudo, che serve ad eliminare il rischio di contaminazione da parassiti come l’Anisakis. Non si tratta di una formalità, ma di una misura essenziale per la sicurezza del cliente finale. Anche qui, oltre al sequestro di alimenti per un valore di circa 2.000 euro, è scattata una sanzione amministrativa dello stesso importo.

Controlli in espansione: un segnale da non sottovalutare

Quanto accaduto non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce all’interno di una strategia di controlli più ampia, avviata dai NAS per monitorare la corretta applicazione delle normative nel settore alimentare. Le verifiche, infatti, proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la provincia di Frosinone, a conferma di un’attenzione crescente verso le dinamiche che regolano il rapporto tra cibo e salute pubblica. Se da un lato questi interventi possono apparire repressivi, dall’altro rappresentano un presidio fondamentale di legalità e tutela collettiva.

La qualità e la sicurezza degli alimenti che finiscono quotidianamente sulle nostre tavole dipendono da una catena lunga e complessa, nella quale ogni anello – dalla produzione alla vendita – deve rispondere a criteri rigorosi. Quando questi vengono ignorati, anche parzialmente, le conseguenze possono essere gravi. Non è solo una questione di multe o sequestri: è una questione di fiducia. Quella dei cittadini nei confronti di un sistema che deve garantire trasparenza, sicurezza e rispetto delle regole. Ed è proprio nei piccoli comuni, lontano dai riflettori, che si gioca una delle sfide più importanti per il futuro della salute pubblica.

