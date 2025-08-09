Controlli più severi per gli over 80 alla guida: l’Italia riflette sulle patenti

Una serie di incidenti riaccende il dibattito

Negli ultimi tempi, le autostrade italiane sono state teatro di numerosi incidenti che hanno visto come protagonisti automobilisti ultraottantenni. In particolare, tre incidenti recenti hanno coinvolto guidatori che procedevano contromano, una situazione che ha portato il governo a considerare modifiche significative nelle modalità di rinnovo delle patenti per i più anziani.

Le parole del governo e le possibili novità

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha reso noto che l'esecutivo sta valutando la possibilità di introdurre restrizioni per le patenti oltre una certa età. "Stiamo ragionando su come rivedere gli esami per il rinnovo della patente dopo una certa età", ha dichiarato Salvini, sottolineando l'importanza di basare queste decisioni su dati concreti piuttosto che su impressioni. I tecnici della motorizzazione stanno attualmente analizzando diverse opzioni.

Proposte dall’opposizione

Anche dall'opposizione giungono proposte di modifica. Anthony Barbagallo, capogruppo del PD in Commissione Trasporti alla Camera, ha annunciato un'iniziativa legislativa per richiedere un esame teorico e pratico al compimento degli 80 anni. Nonostante questa proposta sia stata precedentemente respinta dalla maggioranza, sarà nuovamente presentata.

Cosa prevede attualmente la legge

Attualmente, la normativa sul rinnovo delle patenti in Italia varia in base all'età e alla categoria di patente. In generale, le patenti devono essere rinnovate ogni dieci anni fino ai 50 anni di età; ogni cinque anni fino ai 70 anni; ogni tre anni fino agli 80 anni; e ogni due anni dopo gli 80 anni. Tuttavia, le regole diventano più rigide quando si tratta di particolari categorie professionali.

Diritto alla mobilità vs sicurezza stradale

Dopo le dichiarazioni del ministro Salvini, associazioni come Assoutenti e sindacati dei pensionati hanno espresso preoccupazione per possibili limitazioni indiscriminate. Il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso propone controlli periodici più rigorosi basati su criteri medico-funzionali aggiornati piuttosto che semplicemente sull'età. Anche Carmelo Barbagallo, segretario generale della UILP, ritiene necessario un confronto approfondito prima di qualsiasi modifica normativa per garantire sia la sicurezza sia il diritto alla mobilità delle persone anziane.

