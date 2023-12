Cop28, niente uscita da energie fossili: bozza finale fa infuriare tutti

(Adnkronos) – La bozza finale della Cop28, che sta facendo infuriare tutti, non comprende "l'uscita graduale" dal ricorso delle energie fossili. Le 21 pagine, presentate dalla presidenza della conferenza di Dubai, menzionano solo la riduzione del consumo e della produzione dei carburanti fossili. In una precedente versione, l'uscita graduale era ancora menzionata come una delle possibili opzioni. Secondo Jan Kowalzig, esperto di Oxfam, anche altri target – come quello di triplicare le energie rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica – non sarebbero menzionate come obiettivi, ma solo come possibili misure. "La Cop28 non doveva finire così", ha detto, affermando che l'obiettivo del 1,5 gradi celsius, fissato dall'accordo di Parigi, "probabilmente sarà gettato dalla finestra" con questo tipo di bozza "nonostante le assicurazioni contrarie nel resto del testo". Questa mattina il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva condiviso un auspicio: "Eliminare gradualmente i combustibili fossili". E aveva parlato della necessità di trovare un accordo nelle ultime ore del vertice sul clima Cop28, spingendo i negoziatori a mostrare flessibilità. "Ora è il momento della massima ambizione e della massima flessibilità", aveva detto Guterres ai giornalisti mentre tornava al vertice di Dubai, che secondo lui avrebbe dovuto riconoscere "la necessità di eliminare gradualmente tutti i combustibili fossili". "Siamo in una corsa contro il tempo. Come ho detto all’apertura della Cop28, il nostro pianeta si trova a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi. E l'orologio continua a ticchettare. La Cop28 dovrebbe concludersi domani, ma ci sono ancora grandi lacune da colmare. Ora è il momento della massima ambizione e della massima flessibilità", aveva sottolineato attraverso un comunicato il segretario generale dell'Onu. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

