Coppa Italia, in vendita i biglietti per Cagliari-Palermo

(Adnkronos) – In vendita i biglietti per Cagliari-Palermo, match di Coppa Italia che si giocherà per sabato 12 agosto all'Unipol Domus. Primo impegno ufficiale dei rossoblù, quindi, alle porte: fischio d’inizio previsto alle 21.15. I biglietti per assistere al match sono in vendita da stamani, in prelazione per gli abbonati; la vendita libera inizierà dalle 10 di sabato 5 agosto. I tagliandi potranno essere acquistati nei canali di vendita online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, solo venerdì 11 anche presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20). A disposizione dei tifosi il botteghino stadio nel giorno gara (dalle 17.15 alle 21.15), salvo disponibilità posti. Tariffe a partire da 5 euro in Curva Nord, resterà chiusa la Curva Sud. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata