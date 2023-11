Coppia finge malore per non pagare conto al ristorante: denunciati

(Adnkronos) – Hanno finto un malore per non pagare il conto in un ristorante di Formia in provincia di Latina. I due, un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, sono stati però individuati e denunciati dai carabinieri della stazione di Formia per insolvenza fraudolenta commessa in concorso tra loro. I fatti risalgono allo scorso 30 settembre quando i due, dopo aver pranzato al ristorante, per non pagare avevano inscenato un malore, senza mai tornare per saldare il conto. Dopo la denuncia, presentata dal ristoratore, le indagini hanno permesso di accertare che i malesseri segnalati dai due non erano veritieri e che non era la prima volta che coppia utilizzava lo stesso stratagemma. Meno di un mese fa l'arresto in Spagna di un 50enne che, con la stessa tecnica, aveva truffato una ventina di ristoranti vicino ad Alicante. L'ultima cena è stata quella al 'El Buen Comer' a base di paella di pesce e whisky, che si è conclusa ancora una volta con la simulazione di un infarto. Questa volta, però, il personale del ristorante ha chiamato insieme all'ambulanza anche la polizia che lo ha portato via in manette. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata