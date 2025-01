Coratella romana, solo preparata così è il piatto della tradizione | Anche i Cesaroni approvano, attenzione al dettaglio funesto

Se vuoi preparare l’autentica coratella romana dovresti comprare questo ingrediente, lascia perdere tutte le ricette.

Non esiste altra ricetta all’infuori di questa perché racchiude tutti i passaggi e i dettagli che permettono di portare in tavola l’autentico sapore della cucina laziale.

Il tuo piatto farà invidia a quello delle trattorie di Trastevere e dintorni. Vorranno tornare tutti da te a pranzo e a cena.

Il risultato sarà da leccarsi i baffi e potrai dire addio a ristoranti stellati e food blogger.

Ecco che cosa ti occorre per una coratella romana come Dio comanda, fai attenzione al dettaglio segreto.

Coratella romana, il piatto forte delle domeniche in famiglia

La Coratella è uno di quei piatti irrinunciabili della cucina tradizionale di Roma e dintorni. Come tutte le pietanze appartenenti alla tradizione gastronomica e culinaria di questa regione, anche la famosa Coratella è un piatto ricco di sapore, che conquista ad ogni assaggio.

Per apprezzare questa pietanza occorre avere un palato incline ad assaporare gusti decisi e ingredienti genuini ma particolari. A quanto pare, per realizzare la Coratella romana autentica, bisogna utilizzare un ingrediente segreto. Senza questo il piatto non si può definire al cento per cento originale. Scopri di quale ingrediente si tratta e mettiti ai fornelli per preparare la tua Coratella romana imbattibile. Amici e parenti non potranno che chiederti il bis.

La vera e originale ricetta della tradizione

Come leggiamo sul sito www.trapizzino.it, per preparare una porzione di Coratella per 4 persone serve un chilo di Coratella, ovvero alcune parti di carne d’agnello. Si tratta di cuore, polmoni e trachea. Poi occorrono due carciofi romani, una cipolla, due spicchi d’aglio, olio sale e pepe quanto basta. La prima cosa da fare è pulire i carciofi, tagliarli a metà, eliminando la parte esterna più coriacea e la barbetta interna e poi metterli in una bacinella con acqua e limone.

Le diverse parti di carne di agnello vanno sciacquate, asciugate e tagliate a fettine. Poi occorre riscaldare in una padella due spicchi d’aglio e aggiungere i carciofi, farli rosolare bene. Poi si deve abbassare la fiamma, aggiustare di sale e cuocere per 10 minuti con il coperchio. In un’altra padella occorre scaldare dell’olio, aggiungere polmoni e trachea, cipolla tritata e far cuocere 6 minuti a fiamma vivace. Successivamente bisogna sfumare la carne con il vino e aggiungere il cuore, una presa di sale, un pizzico di pepe e far cuocere 4 minuti. Poi si devono aggiungere i carciofi. A questo punto la Coratella romana è pronta! L’ingrediente segreto è rappresentato dai carciofi, un must della cucina romana!