Corchiano-Viterbo: bambino di 2 anni gravissimo dopo caduta da auto in corsa
Nella serata di giovedì 21 agosto: un bambino di due anni è rimasto ferito in modo gravissimo dopo essere precipitato da un’auto in corsa sulla strada provinciale che collega Corchiano a Viterbo. I fatti, ricostruiti grazie alle testimonianze della madre e all’intervento tempestivo delle autorità sanitarie e di polizia, disegnano una scena tanto drammatica quanto surreale, in cui ogni istante ha contato.
La dinamica dell’incidente, resa ancora più agghiacciante dai dettagli
Era intorno alle 20:00 di giovedì 21 agosto quando la mamma, alla guida dell’auto in direzione Viterbo provenendo da Corchiano, stava trasportando i suoi due bambini: il più piccolo — di soli due anni — sistemato nel seggiolino con cintura di sicurezza, e il fratello maggiore di cinque anni seduto accanto a lui. Poi, l’imprevisto: la cintura del bambino di due anni si apre, la portiera si spalanca e il bambino cade violentemente sulla carreggiata, sbattendo la testa con forza.
L’interno dell’auto è avvolto da un silenzio di shock: la madre, urlando, ferma immediatamente il veicolo. Con tremore e angoscia, scende, afferra il piccolo e, in preda alla disperazione, corre verso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove arriva sanguinante e senza coscienza, con il bimbo tra le braccia.
Dalla corsa all’elicottero: l’ospedale e l’impegno dei medici
Nei corridoi del pronto soccorso, l’angoscia si fa concreta: i medici valutano immediatamente la situazione e scattano i protocolli d’urgenza per un trauma cranico grave. È chiaro che le condizioni del bambino superano le capacità dell’ospedale viterbese: si opta per il trasferimento immediato con eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento dell’ultimo aggiornamento, il piccolo è ricoverato in codice rosso.
La polizia: ricostruzione, ipotesi e indagini aperte
Accanto alla corsia d’emergenza, si materializza l’arrivo della polizia. Gli agenti raccolgono la testimonianza della madre, mettono ordine nel caos e iniziano a delineare la dinamica dell’accaduto. In base a una prima ipotesi, si tratta di una tragica fatalità: la cintura si sarebbe slacciata senza apparente motivo, e la portiera si sarebbe aperta in modo imprevedibile.
Tuttavia, gli investigatori mantengono aperte tutte le piste: non si esclude che il fratellino di cinque anni possa aver smosso la cintura, anche per gioco, e che la portiera si sia aperta successivamente per una concatenazione di circostanze. Le probabilità restano allo studio: nessuna ipotesi viene esclusa o privilegiata in questa fase iniziale delle indagini.
La vicenda colpisce non solo per la sua drammaticità, ma anche per la molteplicità dei suoi elementi: l’orrore improvviso, la rapidità della madre, il pronto soccorso, il trasferimento d’urgenza, l’intervento delle autorità. Sono minuti di vita sospesa, in cui il tempo si dilata e si concentra simultaneamente sull’istinto della madre e sull’efficienza del sistema sanitario.
L’assenza di soluzioni semplici — una cintura che si slaccia, un gioco fra fratelli, una portiera che cede — riporta alla mente quanto fragile possa diventare un momento per quanto routine. La base di fatti, confermata da fonti ospedaliere (Santa Rosa di Viterbo e Gemelli) e dalla polizia locale, garantisce concretezza: non si tratta di speculazione, ma di testimonianze dirette di chi, in quegli attimi, era sul posto.
