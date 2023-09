Corea del Nord, lanciati due missili a corto raggio verso Mar del Giappone

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio mentre Kim Jong Un è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha denunciato l'esercito della Corea del Seul, spiegando che i missili sono stati lanciati dall'area di Sunan a Pyongyang nel Mare dell'Est dalle 11 e 43 circa e alle 11 e 53 ora locale. I missili sono stati lanciati ''verso il Mare dell'Est'', noto anche come il Mar del Giappone. ''Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in preparazione di ulteriori lanci, pur mantenendo la piena prontezza collaborando strettamente con gli Stati Uniti'', ha detto l'esercito sudcoreano. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata