Corea del Nord, soldato Usa arrestato per aver attraversato confine senza autorizzazione

(Adnkronos) – Un militare americano è stato arrestato oggi dai nordcoreani per aver attraversato il confine senza autorizzazione. A rendere noto che il cittadino Usa è un soldato sono state fonti militari statunitensi dopo che il comando delle Nazioni Unite che gestisce la zona demilitarizzata e l'Area di sicurezza congiunta (Jsa) che separa il Nord dalla Corea del Sud ha dato la notizia dell'arresto. "Un cittadino statunitense durante un tour nella Jsa ha attraversato, senza autorizzazione, la linea di demarcazione militare nella Repubblica popolare democratica di Corea. Riteniamo che sia attualmente sotto la custodia delle autorità nordcoreane e stiamo lavorando con le nostre controparti dell'esercito di Pyongyang per risolvere questo incidente", ha riferito l'Onu in una nota. La Zona Demilitarizzata che separa le due Coree è una delle aree più fortificate al mondo. È piena di mine antiuomo, circondata da recinzioni elettriche e di filo spinato, mentre guardie armate dei rispettivi eserciti – coadiuvate da telecamere di sorveglianza – sono all'erta 24 ore al giorno. —internazionale/[email protected] (Web Info)

