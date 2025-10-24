Coreno Ausonio, la Street Art racconta il territorio: inaugurata cabina elettrica con murale

Un’infrastruttura tecnica che diventa opera d’arte. È quanto accaduto a Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, dove la nuova cabina secondaria di E-Distribuzione, inaugurata il 24 ottobre, è stata accompagnata dallo svelamento di un murale che racconta le peculiarità del territorio locale. Una trasformazione che unisce innovazione e tradizione, in cui la Street Art si mette al servizio della comunità e diventa strumento di valorizzazione culturale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Street Art a Coreno Ausonio: il murale celebra paesaggi e identità

L’opera porta la firma dell’artista Eliseo Belmonte e riproduce, sui lati della cabina, le caratteristiche più distintive del paesaggio corenese. Da una parte i terrazzamenti, simbolo di un’antica tradizione agricola che ha modellato nei secoli il territorio; dall’altra la veduta del borgo, con le sue architetture tipiche che raccontano una comunità salda e orgogliosa. A completare il quadro, un richiamo alle radici bucoliche del paese, a testimonianza di un’identità che affonda le sue radici nella terra e nel lavoro delle generazioni passate.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Simone Costanzo, dell’assessora Cristina Germanelli, dei tecnici comunali e dei rappresentanti di E-Distribuzione, tra cui Daniele Malagigi, Responsabile UT Frosinone, Alessio Renda, Capo HSE UT Frosinone, e Giorgio D’Orio, Capo BT Cassino.

L’impegno di E-Distribuzione tra sostenibilità e innovazione

La scelta di trasformare le cabine elettriche in tele urbane non è casuale. E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia, porta avanti da anni un progetto che coniuga sostenibilità, innovazione e vicinanza al territorio. Le cabine, elementi tecnici fondamentali per garantire il servizio elettrico, diventano così parte integrante del paesaggio urbano e rurale, assumendo un valore estetico e sociale.

Con la Street Art, gli impianti non solo svolgono il loro compito primario, ma diventano anche segni di identità territoriale, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e di rendere più accoglienti anche le zone periferiche o meno valorizzate.

Un museo a cielo aperto che cresce in tutta Italia

Quello di Coreno Ausonio è solo uno dei tanti esempi di un percorso che, negli ultimi anni, ha trasformato centinaia di cabine elettriche in tutta Italia. Artisti e writers di fama nazionale hanno portato colori, creatività ed energia sulle infrastrutture elettriche, contribuendo a creare un vero e proprio museo a cielo aperto che si estende su tutto il territorio.

Le opere non sono mai casuali: ogni murale nasce da un dialogo con le comunità locali e ne riflette storie, simboli e paesaggi. Così, da nord a sud, la Street Art diventa un linguaggio comune che unisce tecnologia e cultura, estetica e funzionalità.

Opportunità per artisti, scuole e associazioni

E-Distribuzione invita anche cittadini, scuole, amministrazioni e associazioni culturali a proporre idee e progetti per nuove cabine artistiche. Attraverso la casella di posta dedicata (streetart-ED@e-distribuzione.com) è possibile avanzare proposte, indicando la provincia di interesse. Un modo per allargare il coinvolgimento e trasformare sempre più infrastrutture in strumenti di partecipazione collettiva e di promozione culturale.

Cabine elettriche come simbolo di energia consapevole

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come sia possibile conciliare infrastrutture tecniche con valori di sostenibilità e rispetto ambientale. Le cabine, oltre a garantire un servizio essenziale, diventano veri e propri tasselli vitali nel paesaggio, capaci di trasmettere messaggi positivi e di sensibilizzare i cittadini al tema dell’energia consapevole.

A Coreno Ausonio, il nuovo murale non è solo un’opera artistica, ma un simbolo di dialogo tra comunità, innovazione e natura. Un segno che dimostra come la bellezza possa nascere anche da strutture di uso quotidiano, trasformandole in punti di riferimento culturali e identitari per le generazioni future.