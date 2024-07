Corri alla Posta e prendi i tuoi soldi: pronto il maxi bonus da 500€ | Non serve nemmeno fare domanda, vai e ritiri

Finalmente la notizia che farà felici milioni di italiani: il maxi bonus da 500 euro preannunciato lo scorso anno sta per essere erogato.

Se vuoi ottenere una valanga di soldi, mettiti in coda in uno degli uffici di Poste Italiane Spa: è in arrivo l’indennità del Governo destinata ai cittadini e alle famiglie.

L’annuncio farà iniziare bene l’estate di tanti contribuenti. Questo è il bonus per il quale non devi fare nemmeno domanda. Corri alla Posta per ricevere subito centinaia di euro.

Purtroppo non tutti potranno approfittare del maxi bonus da 500 euro che lo Stato ha messo a disposizione di alcune fasce della popolazione: scopri chi ne ha diritto e se tu puoi diventare uno dei titolari.

Maxi bonus da 500 euro, l’indennità del Governo per le famiglie italiane

Lo scorso anno il Governo italiano aveva promesso alle famiglie un’indennità speciale, nota a tutti come Carta Acquisti. Tale bonus darà diritto a una carta su cui vengono ricaricati 80 euro ogni due mesi. Il credito potrà essere utilizzato per far fronte alle spese delle bollette per l‘energia elettrica e per la fornitura di gas, per acquistare beni di prima necessità, farmaci, prodotti alimentari. Inoltre, darà diritto a sconti nei negozi convenzionati.

Purtroppo il maxi bonus di 500 euro non potrà essere garantito a tutti perché, lo Stato italiano ha riservato questa misura economica ai cittadini meno abbienti e che rispecchiano alcune caratteristiche reddituali. Non potranno percepire l’indennità coloro che sono già titolari di assegni di inclusione, supporto formazione e lavoro, NASPI e Dis-coll. Vediamo chi sarà titolare della Carta Acquisti, come funziona il bonus e come fare a richiederlo.

Chi potrà beneficiarne e come farne richiesta

Il maxi bonus di 500 euro non va richiesto, perché viene assegnato in automatico dall’Istituto Nazionale di Previdenza Social in base alla propria attestazione ISEE. La graduatoria verrà pubblicata da ciascun Comune di appartenenza, non con nome e cognome ma con un numero identificativo assegnato dall’INPS per tutelare la privacy degli aventi diritto al maxi bonus. Chi ha ricevuto tale contributo già lo scorso anno potrà utilizzare la carta che ha già e che che sarà ricaricata. I beneficiari potranno riscuotere il denaro che gli spetta richiedendo la carta acquisti presso uno degli uffici di Poste Italiane Spa.

Potranno beneficiarne le famiglie con un’attestazione ISEE di massimo 15.000 euro annui, formate da almeno tre persone con figli minori a carico. La priorità sarà data ai richiedenti con fasce reddituali più basse e a chi ha un figlio nato entro il 31 dicembre 2009. Successivamente saranno avvantaggiati i nuclei familiari, composti da almeno meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005.