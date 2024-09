Corso di formazione gratuito online per diventare Guardia Zoofila dell’Oipa nel Lazio

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il corso di formazione gratuito per diventare Guardia Zoofila Oipa nelle province del Lazio, inclusi Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. Il corso, dedicato a tutti coloro che vogliono contribuire attivamente alla tutela degli animali e del patrimonio zootecnico locale, è un’occasione unica per chi desidera unire il proprio amore per gli animali con un impegno concreto e civico.

Le Guardie Zoofile Oipa: un punto di riferimento per la tutela animale

Le guardie zoofile Oipa, nate nel 2002, rappresentano un’istituzione ormai consolidata sul territorio nazionale, con una presenza significativa in ben 17 regioni italiane e 62 nuclei provinciali attivi. La loro attività è divenuta essenziale per la protezione degli animali, rappresentando un baluardo per la difesa dei diritti degli esseri viventi più vulnerabili. Il loro operato è regolato da leggi nazionali e regionali, come la n. 611/13 e la n. 189/2004, che disciplinano la vigilanza zoofila e la tutela degli animali d’affezione.

Come spiegato da Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile Oipa, le guardie rivestono il ruolo di pubblici ufficiali, con qualifiche che spaziano dalla polizia amministrativa alla polizia giudiziaria in casi particolari. Le loro mansioni principali includono la prevenzione e la repressione delle infrazioni legate alla protezione degli animali, un compito che richiede non solo competenze specifiche ma anche una forte motivazione e dedizione.

Il corso di formazione: modalità e requisiti

Le lezioni del corso, completamente gratuite, si svolgeranno online a partire dal 28 ottobre, offrendo ai partecipanti la possibilità di seguire il percorso formativo comodamente da casa grazie a una piattaforma e-learning. Il programma didattico prevede due test intermedi, per verificare l’apprendimento progressivo dei candidati, e un esame finale che si terrà in presenza.

Al termine del percorso, superate le prove, i partecipanti saranno nominati guardie particolari giurate Oipa con decreto del Prefetto.

Requisiti per iscriversi al corso

Il corso è rivolto a persone maggiorenni che abbiano una forte motivazione, passione per la tutela degli animali e condivisione degli scopi associativi dell’Oipa.

Tra i requisiti per l’iscrizione figurano il possesso della licenza media inferiore e l’assenza di condanne penali o carichi pendenti. È inoltre richiesta l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito, per un importo di 100 euro.

Una missione di impegno civico e sociale

Diventare Guardia Zoofila dell’Oipa rappresenta non solo un’opportunità per chi vuole contribuire attivamente alla protezione degli animali, ma anche un importante impegno civico. Le guardie zoofile Oipa svolgono un ruolo cruciale nella difesa del benessere animale, contrastando maltrattamenti e abusi, oltre a vigilare sull’applicazione delle normative locali e nazionali in tema di protezione animale.

Il percorso per diventare Guardia Zoofila è anche un’occasione di crescita personale, che richiede serietà, responsabilità e dedizione. Chiunque decida di intraprendere questa strada avrà la possibilità di essere parte di una rete nazionale che ogni giorno lavora per garantire il rispetto dei diritti degli animali, promuovendo una cultura di rispetto e tutela.

Come iscriversi

Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione entro il 20 ottobre. Per farlo, è sufficiente inviare un’email all’indirizzo guardielazio@oipa.org, indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email e provincia di residenza. Per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito web https://www.guardiezoofile.info/lazio.

Il corso di formazione per diventare Guardia Zoofila Oipa rappresenta una straordinaria opportunità per tutti coloro che desiderano fare la differenza nella protezione degli animali e diventare parte attiva nella lotta contro il maltrattamento animale.