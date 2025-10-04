Corso Francia, una strada sotto accusa: Mattia Liguori ennesima giovane vittima

La tragica scomparsa di Mattia Nicholas Liguori, un giovane diciassettenne vittima di un incidente stradale su Corso Francia, ha sollevato nuovamente la questione della pericolosità della strada, già tristemente nota per precedenti incidenti mortali. Corso Francia è finita nuovamente sotto i riflettori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Corso Francia, residenti chiedono maggiore sicurezza

In meno di sei anni, quattro giovani vite sono state spezzate su questo tratto d’asfalto. Subito dopo l’incidente che ha coinvolto Mattia, si è generata una forte ondata di indignazione e dolore tra i cittadini.

Petizione per migliorare la sicurezza di Corso Francia

Nelle ore successive alla tragedia, quasi tremila persone hanno sottoscritto una petizione per chiedere misure concrete e urgenti per migliorare la sicurezza di Corso Francia. Questo movimento popolare sottolinea la crescente preoccupazione dei residenti e dei cittadini romani nei confronti di una strada percepita ormai come "maledetta". Il ricordo di altre giovani vittime come Gaia e Camilla o Leonardo Lamma rende ancora più pressante il bisogno di intervento.

L’urgenza di interventi concreti

I firmatari della petizione non vogliono più restare in silenzio davanti a questa serie di incidenti fatali. Tra le richieste espresse spiccano l'installazione di dissuasori di velocità, semafori intelligenti e un potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. L'obiettivo è ridurre drasticamente i rischi per chiunque percorra Corso Francia ogni giorno.

Autorità sotto pressione

Con una richiesta così massiccia da parte della cittadinanza, le autorità locali sono messe davanti all’urgenza di agire prontamente. La necessità di garantire maggiore sicurezza non è più rinviabile; si attende dunque che amministratori e tecnici individuino soluzioni efficaci per porre fine a una serie troppo lunga di tragedie.

Mattia si aggiunge alla lista delle giovani vittime

Mentre continuano gli accertamenti legali per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente che ha tolto la vita a Mattia Liguori, la comunità resta in attesa. C’è chi spera che finalmente vengano implementate misure adeguate a prevenire ulteriori disgrazie; altri temono che anche questa volta tutto si risolva con proclami senza seguito concreto. Intanto il nome di Mattia si aggiunge tristemente alla lista delle giovani vittime ricordate con affetto ma anche con un senso crescente d’impotenza.