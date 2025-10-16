Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 17, 18 e 19 Ottobre 2025: sagre, tradizioni e spettacoli

L’autunno entra nel vivo e con esso tornano nei borghi e nelle città del Lazio le sagre, le mostre, i concerti e le iniziative culturali che animano le giornate del fine settimana. Tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre 2025, Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo offrono un panorama ricco e variegato: dalle sagre della castagna ai festival musicali, dalle esposizioni d’arte ai festival del cinema. Guidiamo il lettore attraverso le migliori proposte, evidenziando motivazioni, attese e curiosità per vivere appieno il weekend.

Un weekend per tutti i gusti: panorama degli eventi

Il programma del 17-19 ottobre spazia tra cultura, enogastronomia, arte e spettacolo. A Roma, la Festa del Cinema – giunta alla ventesima edizione – domina la scena nazionale con proiezioni, ospiti e red carpet.

Parallelamente, in diversi comuni del Lazio si moltiplicano le sagre tradizionali – in particolare la castagna, il tartufo e la polenta – accanto a concerti, mostre e iniziative gastronomiche.

Eventi a Roma e dintorni: cinema, gusto e arte

Festival del Cinema, mostre e rassegne culturali

Chi visita Roma in questo weekend non può ignorare la Festa del Cinema di Roma (15–26 ottobre), che registra proiezioni in sedi prestigiose come l’Auditorium Parco della Musica e offre al pubblico occasioni di incontro con autori e produzioni internazionali.

Nel cuore della città, la mostra Come ponti sul mondo è visitabile presso Santo Spirito in Sassia dal 18 al 19 ottobre.

Tra le iniziative collaterali, c’è Porta Portese Street Food, una festa itinerante del gusto che animerà Roma dal 17 al 19 ottobre, con stand gastronomici e specialità locali.

Il 19 ottobre, nel comune di Castelnuovo di Porto si celebra la Sagra della Polenta, con intrattenimento e stand gastronomici nel centro storico.

Un altro evento da segnalare è l’Ottobrata Romana tra gli Acquedotti, previsto il 18-19 ottobre in scenari suggestivi vicino agli acquedotti storici.

Sagre gastronomiche nella Capitale e nei comuni della Provincia

Nel periodo autunnale Roma e provincia partecipano alle tradizioni enogastronomiche regionali. La Sagra delle Castagne a Montelanico dal 17 al 19 ottobre.

Inoltre, nei pressi di Roma, nel comune di Rocca di Papa si festeggia la 45ª Sagra delle Castagne nei giorni 17-18-19 ottobre.

In definitiva, per chi ama unire cultura e gusto, Roma offre la combinazione ideale: cinema internazionale, mostre e sagre di stagione.

Eventi nella provincia di Viterbo: castagne, cioccolato e un festival rurale

Sagre, castagne e specialità locali

La provincia di Viterbo sarà tra le più attive sul fronte enogastronomico. Dal 17 al 19 ottobre, Soriano nel Cimino ospita la Sagra delle Castagne, appuntamento consolidato con degustazioni, mercatini e musica.

Nei comuni vicini spiccano:

CioccoTuscia , festival legato al cioccolato e ai dolci tipici, dal 18 al 19 ottobre a Viterbo.

, festival legato al cioccolato e ai dolci tipici, dal 18 al 19 ottobre a Viterbo. Giornate della Castagna a Canepina nei giorni 18-19 ottobre.

a Canepina nei giorni 18-19 ottobre. Festa della Castagna a Vallerano nelle stesse date.

a Vallerano nelle stesse date. Sagra del Marrone a Latera (XXXIX edizione) 18-19 ottobre.

a Latera (XXXIX edizione) 18-19 ottobre. Sagra della Cioccolata a Squajo di Tuscania, 18-19 ottobre.

a Squajo di Tuscania, 18-19 ottobre. Sagra del Tartufo a Canterano (RM, ma comunque vicino): 18-19 ottobre.

a Canterano (RM, ma comunque vicino): 18-19 ottobre. Cioccofest & Festa della Castagna a Caprarola 18-19 ottobre.

Festival rurali e iniziative culturali

Oltre alle sagre, la provincia di Viterbo propone momenti culturali: la rassegna Forme e Colori, mostra di artigianato e creatività, è in programma a Viterbo il 18-19 ottobre.

Anche a Bracciano, tra le province romane ma prossima, si tiene Dancescreen in the Land 2025 il 17-18 ottobre, con spettacoli di danza e audiovisivi in spazi aperti.

Eventi nelle province di Frosinone, Latina e Rieti

Provincia di Frosinone

Nel territorio frusinate il calendario segnala meno eventi ampiamente pubblicizzati, ma alcuni spunti interessanti emergono nelle guide locali.

Ad esempio, nella località di Pofi, si celebra la “Festa delle Tradizioni d’Autunno” durante il weekend.

Inoltre, per gli appassionati di enogastronomia, l’iniziativa Le Cantine de ‘na vota a Roccasecca (FR) con gusto e degustazioni tradizionali nei giorni 18-19 ottobre.

Provincia di Latina

Latina offre diversi eventi interessanti:

Altre Storie a Latina, 17-19 ottobre, propone concerti, musica alternativa e incontri culturali.

a Latina, 17-19 ottobre, propone concerti, musica alternativa e incontri culturali. La 15ª Ecosuoni a Terracina, 18 ottobre: festival musicale ambientato nel territorio costiero.

a Terracina, 18 ottobre: festival musicale ambientato nel territorio costiero. Sagra dei Marroni a Rocca Massima (LT), 17-19 ottobre, celebrazione della castagna locale con degustazioni e musica popolare.

Provincia di Rieti

Nell’area di Rieti spicca l’XVII edizione del Reate Festival, prevista per il 18 ottobre, con appuntamenti musicali e spettacoli cittadini.

Inoltre, a Castelnuovo di Farfa (RI) si tiene la Festa delle Cantine il 17 ottobre, con degustazioni vinicole e visite guidate.

In cammino nelle aree protette del Lazio è un evento di domenica 19 ottobre che permette escursioni e passeggiate immerse nel paesaggio autunnale della regione.

Il successo delle sagre autunnali

Perché la castagna è protagonista

In questo periodo dell’anno la castagna diventa simbolo dell’autunno, richiamando turisti, appassionati e famiglie nei borghi. Le sagre permettono alle comunità locali di valorizzare i prodotti tipici, promuovere il territorio e stimolare l’economia locale (ospitalità, ristorazione, artigianato). Il ritorno massiccio delle sagre della castagna in province come Viterbo, Latina e Roma testimonia una scelta strategica per il turismo autunnale.

Suggerimenti pratici per il pubblico

Pianifica gli spostamenti : alcune sagre si tengono nei borghi interni, con strade secondarie. Controlla orari e percorsi per arrivare in tempo.

: alcune sagre si tengono nei borghi interni, con strade secondarie. Controlla orari e percorsi per arrivare in tempo. Verifica gli orari ufficiali : eventi e sagre possono modificare gli orari a causa del maltempo o esigenze locali — consulta i siti ufficiali o pagine istituzionali.

: eventi e sagre possono modificare gli orari a causa del maltempo o esigenze locali — consulta i siti ufficiali o pagine istituzionali. Preparati al clima autunnale : temperature fresche, magari pioggia: porta abbigliamento stratificato e scarpe comode per camminate su terreno irregolare.

: temperature fresche, magari pioggia: porta abbigliamento stratificato e scarpe comode per camminate su terreno irregolare. Approfitta dei momenti “non di punta” : visitare una sagra nelle prime ore del pomeriggio può evitare code e affollamenti serali.

: visitare una sagra nelle prime ore del pomeriggio può evitare code e affollamenti serali. Combina visite e degustazioni: molte sagre consentono di abbinarle a percorsi naturalistici, musei o rassegne culturali nelle vicinanze.

Un weekend da vivere

Il weekend 17-19 ottobre 2025 a Roma e nel Lazio si presenta come un’occasione ideale per unire scoperta territoriale, sapori locali, cultura e divertimento. Dalle proposte della Capitale – con la Festa del Cinema e le mostre – alle sagre autunnali nei borghi di Viterbo, Latina e Rieti, fino ai festival musicali nei piccoli centri, il programma è articolato e ricco. Per chi desidera immergersi nel cuore dell’autunno laziale, è il momento giusto per scegliere la meta e vivere esperienze variegate e autentiche.