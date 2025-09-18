Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 19, 20 e 21 settembre: sagre, tradizioni e spettacoli

Un viaggio tra funghi, pasta fatta a mano, street food, musica e tradizioni, tra Roma e le sue province. Ecco cosa succede davvero, con orari, dettagli e link ufficiali per informarsi e organizzarsi al meglio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gusti d’autunno che sbocciano nel Weekend Roma e Lazio 19, 20 e 21 settembre

Settembre è il mese in cui l'estate lascia il passo ai primi profumi d'autunno: i funghi tornano protagonisti, le sagre rurali si moltiplicano, e i borghi si rianimano dopo il calo turistico estivo. Quest'anno il weekend del 19-21 settembre 2025 offre un calendario particolarmente ricco in tutto il Lazio: Roma e la sua provincia, ma anche Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Nel Viterbese: tradizione gastronomica e borghi

Quando: 19-21 settembre (secondo weekend di programmazione)

19-21 settembre (secondo weekend di programmazione) Dove: Piazza Umberto I, Oriolo Romano (VT)

Piazza Umberto I, Oriolo Romano (VT) Orari: venerdì cena dalle 19:00; sabato e domenica pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:00

venerdì cena dalle 19:00; sabato e domenica pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:00 Menù: bruschette con crema di porcini, fettuccine con ragù o in bianco, zuppa di funghi e fagioli, spezzatino, arista, carne alla brace, funghi fritti, dolci tipici.

bruschette con crema di porcini, fettuccine con ragù o in bianco, zuppa di funghi e fagioli, spezzatino, arista, carne alla brace, funghi fritti, dolci tipici. Extra: mercatini di prodotti locali, musica serale, giochi e attività per bambini.

Quando: 20-21 settembre

20-21 settembre Dove: centro storico di Canepina (VT)

centro storico di Canepina (VT) Orari: sabato sera cena dalle 20:30, domenica pranzo in piazza a mezzogiorno

sabato sera cena dalle 20:30, domenica pranzo in piazza a mezzogiorno Cosa sono i Ceciliani: pasta tipica fatta a mano, servita con funghi o amatriciana

pasta tipica fatta a mano, servita con funghi o amatriciana Extra: musica, atmosfera medievale, passeggiate verso il Lago di Vico.

In provincia di Frosinone: vino, street food e cavalli

Quando: 19-21 settembre

19-21 settembre Dove: centro storico di Frosinone Alta

centro storico di Frosinone Alta Cosa: food truck, specialità regionali e nazionali, musica dal vivo, spettacoli artistici, spazi per famiglie.

Quando: 19-20 settembre

19-20 settembre Dove: frazione Colli

frazione Colli Cosa: degustazioni di vini locali, stand gastronomici, musica popolare, tradizioni di campagna.

Quando: 20-21 settembre

20-21 settembre Dove: centro storico di Ceprano

centro storico di Ceprano Cosa: percorso enogastronomico con degustazioni, mercatini e intrattenimenti.

Quando: 19-21 settembre

19-21 settembre Dove: Atina, Valle di Comino

Atina, Valle di Comino Cosa: competizioni equestri nazionali in una cornice naturale.

Quando: sabato 20 settembre

sabato 20 settembre Dove: Piazza Falcone e Borsellino

Piazza Falcone e Borsellino Cosa: mercato agricolo con prodotti a km 0, degustazioni, incontri con i produttori.

In provincia di Latina: mare e storia

Quando: 19-21 settembre

19-21 settembre Dove: centro storico alto di Terracina

centro storico alto di Terracina Cosa: rievocazione medievale, cortei, arcieri, sbandieratori, spettacoli storici gratuiti.

Quando: 20-21 settembre

20-21 settembre Dove: Scauri (LT)

Scauri (LT) Cosa: manifestazione enogastronomica dedicata al mare e al pescato locale, con stand, musica e attività per famiglie.

In provincia di Rieti: tradizione e antiquariato

Quando: 20-21 settembre

20-21 settembre Dove: Piazza Cesare Battisti

Piazza Cesare Battisti Cosa: esposizione di antiquariato, collezionismo, artigianato artistico.

Quando: 19-21 settembre

19-21 settembre Dove: Cittareale (RI)

Cittareale (RI) Cosa: sfilate equestri, spettacoli, momenti di socialità legati al mondo dei cavalli.

Roma e dintorni: spettacoli e mostre