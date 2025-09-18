MENU
CATEGORIE

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 19, 20 e 21 settembre: sagre, tradizioni e spettacoli

Il Lazio nel weekend del 19, 20 e 21 settembre: dalla grande città ai borghi rurali, dalla musica d’autore alle sagre di piazza, dai mercati contadini agli spettacoli medievali
Funghi porcini

Un viaggio tra funghi, pasta fatta a mano, street food, musica e tradizioni, tra Roma e le sue province. Ecco cosa succede davvero, con orari, dettagli e link ufficiali per informarsi e organizzarsi al meglio.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Gusti d’autunno che sbocciano nel Weekend Roma e Lazio 19, 20 e 21 settembre

Settembre è il mese in cui l’estate lascia il passo ai primi profumi d’autunno: i funghi tornano protagonisti, le sagre rurali si moltiplicano, e i borghi si rianimano dopo il calo turistico estivo. Quest’anno il weekend del 19-21 settembre 2025 offre un calendario particolarmente ricco in tutto il Lazio: Roma e la sua provincia, ma anche Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Nel Viterbese: tradizione gastronomica e borghi

Sagra del Fungo Porcino a Oriolo Romano

  • Quando: 19-21 settembre (secondo weekend di programmazione)
  • Dove: Piazza Umberto I, Oriolo Romano (VT)
  • Orari: venerdì cena dalle 19:00; sabato e domenica pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:00
  • Menù: bruschette con crema di porcini, fettuccine con ragù o in bianco, zuppa di funghi e fagioli, spezzatino, arista, carne alla brace, funghi fritti, dolci tipici.
  • Extra: mercatini di prodotti locali, musica serale, giochi e attività per bambini.

Sagra dei Ceciliani a Canepina

  • Quando: 20-21 settembre
  • Dove: centro storico di Canepina (VT)
  • Orari: sabato sera cena dalle 20:30, domenica pranzo in piazza a mezzogiorno
  • Cosa sono i Ceciliani: pasta tipica fatta a mano, servita con funghi o amatriciana
  • Extra: musica, atmosfera medievale, passeggiate verso il Lago di Vico.

In provincia di Frosinone: vino, street food e cavalli

Street Food Frosinone Alta

  • Quando: 19-21 settembre
  • Dove: centro storico di Frosinone Alta
  • Cosa: food truck, specialità regionali e nazionali, musica dal vivo, spettacoli artistici, spazi per famiglie.

La Strada del Vino a Monte San Giovanni Campano

  • Quando: 19-20 settembre
  • Dove: frazione Colli
  • Cosa: degustazioni di vini locali, stand gastronomici, musica popolare, tradizioni di campagna.

Le Cantine di Ceprano

  • Quando: 20-21 settembre
  • Dove: centro storico di Ceprano
  • Cosa: percorso enogastronomico con degustazioni, mercatini e intrattenimenti.

Concorso Ippico Nazionale ad Atina

  • Quando: 19-21 settembre
  • Dove: Atina, Valle di Comino
  • Cosa: competizioni equestri nazionali in una cornice naturale.

Campagna Amica a Frosinone

  • Quando: sabato 20 settembre
  • Dove: Piazza Falcone e Borsellino
  • Cosa: mercato agricolo con prodotti a km 0, degustazioni, incontri con i produttori.

In provincia di Latina: mare e storia

Palio delle Contrade di Terracina

  • Quando: 19-21 settembre
  • Dove: centro storico alto di Terracina
  • Cosa: rievocazione medievale, cortei, arcieri, sbandieratori, spettacoli storici gratuiti.

Pesca d’Amare a Scauri

  • Quando: 20-21 settembre
  • Dove: Scauri (LT)
  • Cosa: manifestazione enogastronomica dedicata al mare e al pescato locale, con stand, musica e attività per famiglie.

In provincia di Rieti: tradizione e antiquariato

Mostra Mercato dell’Antiquariato a Rieti

  • Quando: 20-21 settembre
  • Dove: Piazza Cesare Battisti
  • Cosa: esposizione di antiquariato, collezionismo, artigianato artistico.

Festa dei Cavalli a Cittareale

  • Quando: 19-21 settembre
  • Dove: Cittareale (RI)
  • Cosa: sfilate equestri, spettacoli, momenti di socialità legati al mondo dei cavalli.

Roma e dintorni: spettacoli e mostre

Il Lazio nel weekend del 19-20 e 21 settembre 2025 è un mosaico di esperienze: dalla grande città ai borghi rurali, dalla musica d’autore alle sagre di piazza, dai mercati contadini agli spettacoli medievali. Un’occasione per scoprire territori diversi con un filo conduttore comune: la convivialità e la voglia di ritrovarsi, tra profumi, suoni e paesaggi che segnalano l’arrivo dell’autunno.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI
© Riproduzione riservata
 
CATEGORIA

Eventi

DATA

Eventi culturali Sagre Weekend

Condividi l'articolo su

WhatsApp
Telegram
Facebook
Linkedin
X
Pinterest
E-mail
Stampa
Scorri lateralmente questa lista
CONDIVIDI

Condividi l'articolo su

WhatsApp
Telegram
Facebook
Linkedin
X
Pinterest
E-mail
Stampa
Scorri lateralmente questa lista
I PIU' LETTI