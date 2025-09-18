Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 19, 20 e 21 settembre: sagre, tradizioni e spettacoli

Un viaggio tra funghi, pasta fatta a mano, street food, musica e tradizioni, tra Roma e le sue province. Ecco cosa succede davvero, con orari, dettagli e link ufficiali per informarsi e organizzarsi al meglio.
Gusti d’autunno che sbocciano nel Weekend Roma e Lazio 19, 20 e 21 settembre
Settembre è il mese in cui l’estate lascia il passo ai primi profumi d’autunno: i funghi tornano protagonisti, le sagre rurali si moltiplicano, e i borghi si rianimano dopo il calo turistico estivo. Quest’anno il weekend del 19-21 settembre 2025 offre un calendario particolarmente ricco in tutto il Lazio: Roma e la sua provincia, ma anche Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Nel Viterbese: tradizione gastronomica e borghi
Sagra del Fungo Porcino a Oriolo Romano
- Quando: 19-21 settembre (secondo weekend di programmazione)
- Dove: Piazza Umberto I, Oriolo Romano (VT)
- Orari: venerdì cena dalle 19:00; sabato e domenica pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:00
- Menù: bruschette con crema di porcini, fettuccine con ragù o in bianco, zuppa di funghi e fagioli, spezzatino, arista, carne alla brace, funghi fritti, dolci tipici.
- Extra: mercatini di prodotti locali, musica serale, giochi e attività per bambini.
Sagra dei Ceciliani a Canepina
- Quando: 20-21 settembre
- Dove: centro storico di Canepina (VT)
- Orari: sabato sera cena dalle 20:30, domenica pranzo in piazza a mezzogiorno
- Cosa sono i Ceciliani: pasta tipica fatta a mano, servita con funghi o amatriciana
- Extra: musica, atmosfera medievale, passeggiate verso il Lago di Vico.
In provincia di Frosinone: vino, street food e cavalli
Street Food Frosinone Alta
- Quando: 19-21 settembre
- Dove: centro storico di Frosinone Alta
- Cosa: food truck, specialità regionali e nazionali, musica dal vivo, spettacoli artistici, spazi per famiglie.
La Strada del Vino a Monte San Giovanni Campano
- Quando: 19-20 settembre
- Dove: frazione Colli
- Cosa: degustazioni di vini locali, stand gastronomici, musica popolare, tradizioni di campagna.
Le Cantine di Ceprano
- Quando: 20-21 settembre
- Dove: centro storico di Ceprano
- Cosa: percorso enogastronomico con degustazioni, mercatini e intrattenimenti.
Concorso Ippico Nazionale ad Atina
- Quando: 19-21 settembre
- Dove: Atina, Valle di Comino
- Cosa: competizioni equestri nazionali in una cornice naturale.
Campagna Amica a Frosinone
- Quando: sabato 20 settembre
- Dove: Piazza Falcone e Borsellino
- Cosa: mercato agricolo con prodotti a km 0, degustazioni, incontri con i produttori.
In provincia di Latina: mare e storia
Palio delle Contrade di Terracina
- Quando: 19-21 settembre
- Dove: centro storico alto di Terracina
- Cosa: rievocazione medievale, cortei, arcieri, sbandieratori, spettacoli storici gratuiti.
Pesca d’Amare a Scauri
- Quando: 20-21 settembre
- Dove: Scauri (LT)
- Cosa: manifestazione enogastronomica dedicata al mare e al pescato locale, con stand, musica e attività per famiglie.
In provincia di Rieti: tradizione e antiquariato
Mostra Mercato dell’Antiquariato a Rieti
- Quando: 20-21 settembre
- Dove: Piazza Cesare Battisti
- Cosa: esposizione di antiquariato, collezionismo, artigianato artistico.
Festa dei Cavalli a Cittareale
- Quando: 19-21 settembre
- Dove: Cittareale (RI)
- Cosa: sfilate equestri, spettacoli, momenti di socialità legati al mondo dei cavalli.
Roma e dintorni: spettacoli e mostre
- Motori Capitale 2025 (Fiera Roma, 20-21 settembre): salone dedicato a moto e auto.
- Teatro dell’Opera di Roma: The Turn of the Screw, in scena dal 19 al 28 settembre.
- Teatro Romano di Ostia Antica: Neri Marcorè – Come una specie di sorriso, omaggio a De André (19 settembre).
- Museo di Roma in Trastevere: mostra Legami Intangibili, dal 19 settembre.
- Oktoberfest a Roma (Città dell’Altra Economia, 18-21 settembre): birra, street food e musica.
- Villa Carpegna, Roma: spettacolo gratuito Fiabe di bestie magiche e metamorfosi (19 settembre), adatto a famiglie e bambini.
Il Lazio nel weekend del 19-20 e 21 settembre 2025 è un mosaico di esperienze: dalla grande città ai borghi rurali, dalla musica d’autore alle sagre di piazza, dai mercati contadini agli spettacoli medievali. Un’occasione per scoprire territori diversi con un filo conduttore comune: la convivialità e la voglia di ritrovarsi, tra profumi, suoni e paesaggi che segnalano l’arrivo dell’autunno.