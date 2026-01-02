Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 2-3-4 gennaio 2026: sagre, tradizioni e spettacoli

Il primo weekend dell’anno nel Lazio propone un calendario ricco di eventi per chi desidera immergersi nell’atmosfera delle feste di inizio 2026. Dal cuore di Roma alle piazze e borghi di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, la proposta spazia dalle sagre di prodotto locale ai presepi viventi nei borghi storici, dalle serate con musica e opera classica alle compagne di luci e mercatini che accompagnano le ultime giornate della stagione natalizia. Di seguito il programma dettagliato per date, luoghi e iniziative confermate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Eventi a Roma: concerti, mostre, mercatini e teatro nel weekend del 2-3-4 gennaio

Nel fine settimana romano proseguono alcune grandi esposizioni e performance musicali pensate per allargare l’esperienza culturale durante l’inizio dell’anno. Alla Chiesa di Sant’Agnese in Agone (Piazza Navona) sono in programma Great Symphonies con arie e classici musicali venerdì 2 gennaio alle 17:45 e Viva Vivaldi: Le Quattro Stagioni sabato 3 gennaio alle 17:00, appuntamenti adatti a chi ama l’opera e la musica barocca. Sempre sabato 3, alle 20:30 nella Chiesa di S. Paolo entro le Mura c’è La Traviata, opera di Verdi rivisitata per il pubblico capitolino con interpreti in scena.

Proseguono nei musei e spazi espositivi le grandi mostre ospitate dai principali poli culturali cittadini, incluse quelle di arte antica nelle collezioni statali e progetti tematici sul Natale nei villaggi cittadini, con mercatini e installazioni luminose in varie piazze.

Per il pubblico di famiglia e bambini, i mercatini e le installazioni dei villaggi natalizi nelle vie centrali di Roma restano aperti fino a domenica 4 gennaio, con prodotti artigianali e degustazioni .

Provincia di Frosinone: sagre, presepi viventi e mercati

La Ciociaria mantiene viva la tradizione delle feste con appuntamenti diffusi. A Serrone prosegue la rassegna natalizia con luminarie e mercatini fino al 6 gennaio; ad Anagni l’allestimento di luci artistiche e stand di prodotti tipici resta aperto fino all’11 gennaio, offrendo un’occasione per degustazioni e acquisti enogastronomici.

Sempre nel weekend, nei borghi ciociari Villa Santo Stefano ha previsto rappresentazioni del Presepe vivente venerdì 2 e domenica 4 gennaio, dove figuranti rievocano scene della Natività nel centro storico.

A Filettino (provincia di Rieti, ma vicino al confine con la Ciociaria) è confermato per venerdì 2 gennaio alle 16:30 uno spettacolo di presepe scenico nei vicoli del borgo, con animazioni e luci per le famiglie.

Provincia di Latina: sagre del gusto e tradizioni costiere

Nel Sud del Lazio, San Felice Circeo ospita sabato 3 gennaio la Sagra del Canascione, festa dedicata alla tipica focaccia locale, con stand enogastronomici e degustazioni di prodotti del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Pontinia, venerdì 2 e sabato 3 gennaio è in programma la Sagra del Cappelletto, dedicata alla pasta ripiena tradizionale, mentre domenica 4 gennaio sempre nella stessa città c’è la Sagra del Polentone, evento culinario in cui protagonisti sono piatti di polenta con accompagnamenti regionali.

Sempre nel fine settimana, i mercatini di Natale nelle piazze di Gaeta e i percorsi illuminati della Favole di Luce offrono ulteriori spunti per chi visita il litorale pontino, con artigianato locale, musica itinerante e luminarie artistiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Provincia di Rieti: sacro e popolare nei borghi

Accanto alle iniziative di Filettino già citate, lungo la provincia sono attivi borghi con presepi e mercatini in programma anche domenica 4 gennaio. È confermata a Montasola la Sagra del Polentone domenica 4 con degustazioni e prodotti locali.

Le stradine medievali di borghi come Frasso Sabino conservano presepi artistici allestiti dal periodo natalizio fino all’epifania, con esposizioni di artigianato e punti ristoro che consentono di vivere le tradizioni popolari della Sabina durante tutto il weekend.

Provincia di Viterbo: musica, mercati e villaggi

La parte nord del Lazio accoglie la rassegna Etruria Musica Festival Winter, un evento diffuso di musica e spettacolo serale in programma da venerdì 2 a domenica 4 gennaio nel centro storico di Tarquinia, con palcoscenici improvvisati nelle piazze principali e performance di artisti del territorio.

Nel Viterbese sono inoltre attivi presepi viventi a Bolsena e Civita di Bagnoregio, aperti con rappresentazioni anche domenica 4 gennaio: figure storiche e scene di vita rurale animano i percorsi tra le vie del borgo offrendo immagini suggestive della tradizione natalizia.

Per chi ama la musica classica, nel capoluogo Viterbo, domenica 4 gennaio alle 18:00 è annunciato il Concerto di musica barocca a lume di candela presso la Chiesa del Gonfalone, con esecuzioni di composizioni barocche per strumenti storici.

Appuntamenti per tutte le esigenze

Il weekend del 2-4 gennaio nel Lazio offre appuntamenti per chi ama il gusto dei prodotti locali, con sagre dedicate ai piatti tipici come cappelletti e polenta, e per chi cerca musica e cultura, con spettacoli d’opera, festival musicali, mercatini e mostre aperte nei centri cittadini. Nei borghi e nelle province le proposte di presepi viventi e mercati artigianali creano un ponte ideale tra tradizione storica e convivialità culinaria. Tra musei, concerti e mercati non mancano opportunità per famiglie, adulti e appassionati di cultura e sapori regionali, rendendo il primo fine settimana d’anno un’occasione per scoprire il Lazio con occhi nuovi.