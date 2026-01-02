MENU
Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 2-3-4 gennaio 2026: sagre, tradizioni e spettacoli

Idee e appuntamenti nel Lazio dal 2 al 4 gennaio 2026: Roma, Ciociaria, Pontino, Sabina e Tuscia con luci, mostre, borghi, sapori e musica
Di Lina Gelsi
Pappardelle al sugo di carne

Il primo weekend dell’anno nel Lazio propone un calendario ricco di eventi per chi desidera immergersi nell’atmosfera delle feste di inizio 2026. Dal cuore di Roma alle piazze e borghi di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, la proposta spazia dalle sagre di prodotto locale ai presepi viventi nei borghi storici, dalle serate con musica e opera classica alle compagne di luci e mercatini che accompagnano le ultime giornate della stagione natalizia. Di seguito il programma dettagliato per date, luoghi e iniziative confermate.

Eventi a Roma: concerti, mostre, mercatini e teatro nel weekend del 2-3-4 gennaio

Nel fine settimana romano proseguono alcune grandi esposizioni e performance musicali pensate per allargare l’esperienza culturale durante l’inizio dell’anno. Alla Chiesa di Sant’Agnese in Agone (Piazza Navona) sono in programma Great Symphonies con arie e classici musicali venerdì 2 gennaio alle 17:45 e Viva Vivaldi: Le Quattro Stagioni sabato 3 gennaio alle 17:00, appuntamenti adatti a chi ama l’opera e la musica barocca. Sempre sabato 3, alle 20:30 nella Chiesa di S. Paolo entro le Mura c’è La Traviata, opera di Verdi rivisitata per il pubblico capitolino con interpreti in scena.

Proseguono nei musei e spazi espositivi le grandi mostre ospitate dai principali poli culturali cittadini, incluse quelle di arte antica nelle collezioni statali e progetti tematici sul Natale nei villaggi cittadini, con mercatini e installazioni luminose in varie piazze.

Per il pubblico di famiglia e bambini, i mercatini e le installazioni dei villaggi natalizi nelle vie centrali di Roma restano aperti fino a domenica 4 gennaio, con prodotti artigianali e degustazioni .

Provincia di Frosinone: sagre, presepi viventi e mercati

La Ciociaria mantiene viva la tradizione delle feste con appuntamenti diffusi. A Serrone prosegue la rassegna natalizia con luminarie e mercatini fino al 6 gennaio; ad Anagni l’allestimento di luci artistiche e stand di prodotti tipici resta aperto fino all’11 gennaio, offrendo un’occasione per degustazioni e acquisti enogastronomici.

Sempre nel weekend, nei borghi ciociari Villa Santo Stefano ha previsto rappresentazioni del Presepe vivente venerdì 2 e domenica 4 gennaio, dove figuranti rievocano scene della Natività nel centro storico.

A Filettino (provincia di Rieti, ma vicino al confine con la Ciociaria) è confermato per venerdì 2 gennaio alle 16:30 uno spettacolo di presepe scenico nei vicoli del borgo, con animazioni e luci per le famiglie.

Provincia di Latina: sagre del gusto e tradizioni costiere

Nel Sud del Lazio, San Felice Circeo ospita sabato 3 gennaio la Sagra del Canascione, festa dedicata alla tipica focaccia locale, con stand enogastronomici e degustazioni di prodotti del territorio.

A Pontinia, venerdì 2 e sabato 3 gennaio è in programma la Sagra del Cappelletto, dedicata alla pasta ripiena tradizionale, mentre domenica 4 gennaio sempre nella stessa città c’è la Sagra del Polentone, evento culinario in cui protagonisti sono piatti di polenta con accompagnamenti regionali.

Sempre nel fine settimana, i mercatini di Natale nelle piazze di Gaeta e i percorsi illuminati della Favole di Luce offrono ulteriori spunti per chi visita il litorale pontino, con artigianato locale, musica itinerante e luminarie artistiche.

Provincia di Rieti: sacro e popolare nei borghi

Accanto alle iniziative di Filettino già citate, lungo la provincia sono attivi borghi con presepi e mercatini in programma anche domenica 4 gennaio. È confermata a Montasola la Sagra del Polentone domenica 4 con degustazioni e prodotti locali.

Le stradine medievali di borghi come Frasso Sabino conservano presepi artistici allestiti dal periodo natalizio fino all’epifania, con esposizioni di artigianato e punti ristoro che consentono di vivere le tradizioni popolari della Sabina durante tutto il weekend.

Provincia di Viterbo: musica, mercati e villaggi

La parte nord del Lazio accoglie la rassegna Etruria Musica Festival Winter, un evento diffuso di musica e spettacolo serale in programma da venerdì 2 a domenica 4 gennaio nel centro storico di Tarquinia, con palcoscenici improvvisati nelle piazze principali e performance di artisti del territorio.

Nel Viterbese sono inoltre attivi presepi viventi a Bolsena e Civita di Bagnoregio, aperti con rappresentazioni anche domenica 4 gennaio: figure storiche e scene di vita rurale animano i percorsi tra le vie del borgo offrendo immagini suggestive della tradizione natalizia.

Per chi ama la musica classica, nel capoluogo Viterbo, domenica 4 gennaio alle 18:00 è annunciato il Concerto di musica barocca a lume di candela presso la Chiesa del Gonfalone, con esecuzioni di composizioni barocche per strumenti storici.

Appuntamenti per tutte le esigenze

Il weekend del 2-4 gennaio nel Lazio offre appuntamenti per chi ama il gusto dei prodotti locali, con sagre dedicate ai piatti tipici come cappelletti e polenta, e per chi cerca musica e cultura, con spettacoli d’opera, festival musicali, mercatini e mostre aperte nei centri cittadini. Nei borghi e nelle province le proposte di presepi viventi e mercati artigianali creano un ponte ideale tra tradizione storica e convivialità culinaria. Tra musei, concerti e mercati non mancano opportunità per famiglie, adulti e appassionati di cultura e sapori regionali, rendendo il primo fine settimana d’anno un’occasione per scoprire il Lazio con occhi nuovi.

