Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 22, 23 e 24 agosto: sagre, tradizioni e spettacoli
di Alessandra Monti
Un weekend, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto con un ventaglio di eventi coinvolgenti, tra sagre, musica, tradizioni ed enogastronomia
Il cuore dell’estate laziale batte forte in questo fine settimana: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto 2025 offrono un ventaglio di eventi coinvolgenti, tra sagre, musica, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.
Sagre e sapori nei borghi del Lazio
- Sagra degli Spaghetti alla Chitarra a Sant’Eutizio (Soriano nel Cimino, Viterbo) – Gli spaghetti fatti in casa, tirati con il ferro, sono protagonisti venerdì 22 e sabato 23. Una festa semplice ma autentica, che richiama la cucina contadina della Tuscia.
- 40ª Sagra delle Sagne Scandrigliesi (Scandriglia, Rieti) – Tre giorni (22, 23 e 24 agosto) di gusto e convivialità tra i vicoli del borgo sabino. Finalità autentica: valorizzare un formato di pasta tipico, simbolo di comunità.
- Serrone (Frusinate): Sagra del Cesanese e Palio delle Botti – Venerdì‑domenica, a Serrone, si uniscono enogastronomia e tradizione. Il vino Cesanese, prodotto locale d’eccellenza, è celebrato in forma popolare, mentre il Palio delle Botti riporta a sfide tra contrade che raccontano radici e appartenenza.
- Estate Cantaliciana e Sagra delle Strengozze (Cantalice, Rieti) – Dal 21 al 24 agosto, a Cantalice va in scena una festa contadina, dove le “strengozze” (pasta tradizionale della zona) sono preparate con cura e condivise tra i vicini, di piazza in piazza.
Musica, folklore e tradizioni popolari
- Il Gonfalone di Arpino (Frosinone) – La 54ª edizione, da 21 a 23 agosto, celebra le radici storiche del borgo. Sfilate, colori, rievocazioni storiche e un’immersione nella comunità, tra passato e memoria civica.
- Aestas 2025 (Collalto Sabino, Rieti) – Dal 21 al 23 agosto, Collalto Sabino propone una serie di eventi culturali, un dialogo tra arte, musica e territorio, che anima uno dei borghi più affascinanti della Sabina.
- Paganico Sabino si accende (Rieti) – Dal 21 al 24 agosto la frazione si tinge di festeggiamenti: tradizioni, musica, convivialità in una cornice storica quasi sospesa nel tempo.
- Da Piazzetta a Piazzetta (Poggio Moiano, Rieti) – Sabato 23 agosto, un happening tra piazze, tra incontri culturali, musica, arte e scambi informali di comunità. Un pomeriggio che trasforma un borgo in palcoscenico vivo.
Arte, festival e appuntamenti culturali
- Palio delle Contrade (Canale Monterano, Roma) – In corso fino al 25 agosto, la competizione tra contrade – cortei, giochi, musica – mantiene viva una tradizione antica, rilanciando identità locali e partecipazione.
- Festa della Pecora (Ciciliano, Roma) – Prosegue fino al 31 agosto questa festa enogastronomica dedicata alla cucina locale a base di prodotti ovini. L’ultimo weekend incrocia gusto e folklore, in una cornice raccolta.
Eventi in provincia di Latina e Viterbo
- Tuscania Summer Festival (Tuscania, Viterbo) – Dal 18 al 31 agosto, musica, teatro e cultura animano il centro storico di Tuscania: un caleidoscopio di spettacoli sotto le stelle.
- Sermoneta: Festival Internazionale del Folklore – Dal 20 al 24 agosto, folclore, danze, costumi da tutto il mondo invadono Sermoneta. Un affresco di culture globali in un borgo medievale.
- Festa della Madonna dei Campi (Latina, Borgo Carso) – Tra il 20 e il 24 agosto, riti sacri, devozione popolare e comunità si mescolano in una festa religiosa piena di sentita partecipazione.
Uno sguardo su Roma Capitale
- Una delle esperienze più affascinanti è “Notti Imperiali. Luci su Traiano”, la visita guidata notturna del 22 agosto che accende il foro di Traiano, fonde storia e suggestione sotto cieli stellati. In parallelo, la passeggiata “L’Essenza di Roma”, dal 21 agosto, prosegue anche nel weekend e offre un itinerario al chiaro di luna attraverso i luoghi che sedussero i viaggiatori del Grand Tour.
- Venerdì 22, “DIVAE – Storie di donne e di potere ai Fori Imperiali” porta in scena percorsi guidati con attori, restituendo il volto femminile dell’Impero. Sabato 23, non mancano “I Fantasmi di Roma”, una passeggiata serale tra luoghi che sembrano sospesi tra leggenda e realtà
- Sapori, Musica e Mercati dell’Anima
- Nel cuore delle celebrazioni enogastronomiche, “Sambuci nel Lazio: arte, sapori e profumi – Le vie del Giubileo” illumina Roma con due giornate (sabato e domenica) dedicate alla tradizione, musica e prodotti locali. Per chi invece ama immergersi in atmosfere popolari e creative, il Biomercato alla Certosa offre una pausa verde tra i banchi di artigianato e prodotti bio.
- Da venerdì 22 a domenica 24, il Festival Internazionale di Scacchi a Santa Severa trasforma il borgo e la costa in un teatro di strategia per appassionati di ogni livello. Un evento raffinato, che unisce eleganza e concentrazione tra rovine e mare.
- Infine, domenica 24 al Museo dell’Ara Pacis c’è ”Dal Grand Tour al Giubileo”, laboratorio per adulti dedicato al disegno dal vero: un viaggio creativo tra passato e contemporaneità, gratuito (oltre al biglietto d’ingresso) e con sessioni in italiano e in inglese
