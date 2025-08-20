Pubblicato il 21 Agosto 2025 00:50

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 22, 23 e 24 agosto: sagre, tradizioni e spettacoli

di Alessandra Monti

Un weekend, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 agosto con un ventaglio di eventi coinvolgenti, tra sagre, musica, tradizioni ed enogastronomia

Vino rosso e salumi, pexels, roman odintsov