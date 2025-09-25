Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 26, 27 e 28 settembre: sagre, tradizioni e spettacoli

Roma e hinterland: fotografia, spettacolo e gusto urbano
Il weekend romano comincia già venerdì sera con un evento di punta: la rassegna RomePhotoLab, che prende casa a Villa Altieri da venerdì 26 a domenica 28, con orari 9:30–19:30. Il festival ospita mostre fotografiche internazionali, workshop e passeggiate a tema — un’occasione autentica per guardare la città con occhi rovesciati.
Sempre venerdì, nell’ambito del Magnarum Street Food Festival alla Città dell’Altra Economia, si accendono le cucine e i sapori tradizionali romani: supplì, amatriciana, maritozzi e altri “classici dello street” trovano il loro spazio con musica e intrattenimento.
Venerdì 26 | prime serate: teatro, palchi e camminate con arte
- All’Ostia Antica Festival va in scena Viaggio al termine della notte, con sul palco Elio Germano e Teho Teardo.
- Sul fronte del teatro “urbano”, in zona Appia / Roma si segnala “Sfumature di… Surreale”, che apre sabato 27 e prosegue domenica (ma preparatevi già venerdì per l’apertura).
- Sempre venerdì, gli appassionati di percorsi storici potranno unirsi alla camminata culturale Caravaggio on Tour – I segreti del genio, che ripercorre i luoghi legati al grande pittore nel cuore della città.
Sabato 27 e domenica 28 | il giorno più pieno
Roma non si ferma: sabato pomeriggio, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Palazzo Patrizi Clementi apre al pubblico con visite straordinarie.
Sabato è anche il giorno della Festa dei 25 anni della Cooperativa Gira Girasole, pensata per famiglie e comunità sul territorio urbano.
In parallelo, Carbonara Festival in zona Testaccio resterà attivo da giovedì 25 a domenica 28, celebrando uno dei piatti simbolo romani con cooking show, degustazioni e concerti.
Infine, per chi vuole esplorare oltre il centro, spostandosi verso i Castelli Romani, la Fiera dei Sapori d’Italia attiva fino al 28 settembre a Frascati resta un punto di riferimento enogastronomico per assaggi e incontri con produttori locali.
Provincia e borghi del Lazio: sagre, festival e cammini d’arte
Il grande fermento non resta confinato in città: nei comuni delle province del Lazio si fanno spazio sagre rurali, concerti nelle piagge e percorsi immersivi.
Viterbo e dintorni
- A Oriolo Romano torna la XX edizione della Sagra del Fungo Porcino proprio per il weekend 26-28 settembre. È un classico: nei boschi vicini e nelle tavole del borgo si celebrano i funghi porcini in piatti e tasting con stand gastronomici.
- A Viterbo città, sabato 27 è la giornata delle Giornate Europee del Patrimonio con aperture speciali e visite gratuite, e in contemporanea il mercato agricolo “Campagna Amica” si svolge in viale Baracca con degustazioni e prodotti locali.
- Domenica 28, la Viterbo Half Marathon attraversa monumenti e vie storiche, offrendo anche uno spettacolo per i non-atleti che seguono la corsa.
Rieti e Sabina
- Da venerdì 26 fino al 29, Montopoli di Sabina celebra la festa patronale di San Michele con eventi religiosi, sagre locali e momenti comunitari.
- A Proceno, per una ventata più sonora, Itinerari Musicali Francigeni organizza concerti nei luoghi suggestivi della via Francigena, in ambienti rurali e chiesette, nella sola giornata del 27 settembre.
Latina, Frosinone e comuni limitrofi
- A Formia (LT) è ancora in corso il Festival Vitruviano, che sabato 27 propone visite guidate, spettacoli e serate musicali sulla costa.
- In provincia di Frosinone, sabato 27 il Mercato del Contadino – Campagna Amica si tiene a Frosinone in piazza Falcone e Borsellino: prodotti freschi, relazioni con produttori, incontri a tema.
- Nei piccoli comuni, Ciclopicomania a Segni (RM) offre serate artistiche e creative sabato 27, spingendo verso dimensioni culturali locali.
Un occhio agli appuntamenti da non perdere
Tra i molti eventi segnati con penna rossa, tre iniziative in particolare incarnano la fisionomia culturale del fine settimana:
- RomePhotoLab – non è solo una mostra, ma una rete di dialoghi internazionali, che trasforma Roma in set collettivo per fotografi e spettatori.
- Sagra del Fungo a Oriolo Romano – un appuntamento che intreccia bosco, sapori e comunità: non manca mai di richiamare appassionati da tutta la Tuscia.
- Maratona Urbana a Viterbo – sport, turismo e città storica: un evento che parla anche di identità urbana e paesaggio culturale.