Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 26, 27 e 28 settembre: sagre, tradizioni e spettacoli

Un viaggio tra vicoli, vigne, palchi e sapori: un sabato e una domenica da non perdere sull’asse Roma-Viterbo-Rieti-Latina-Frosinone, con un anticipo già venerdì sera
Spaghetti alla carbonara
Roma e hinterland: fotografia, spettacolo e gusto urbano

Il weekend romano comincia già venerdì sera con un evento di punta: la rassegna RomePhotoLab, che prende casa a Villa Altieri da venerdì 26 a domenica 28, con orari 9:30–19:30. Il festival ospita mostre fotografiche internazionali, workshop e passeggiate a tema — un’occasione autentica per guardare la città con occhi rovesciati.

Sempre venerdì, nell’ambito del Magnarum Street Food Festival alla Città dell’Altra Economia, si accendono le cucine e i sapori tradizionali romani: supplì, amatriciana, maritozzi e altri “classici dello street” trovano il loro spazio con musica e intrattenimento.

Venerdì 26 | prime serate: teatro, palchi e camminate con arte

  • All’Ostia Antica Festival va in scena Viaggio al termine della notte, con sul palco Elio Germano e Teho Teardo.
  • Sul fronte del teatro “urbano”, in zona Appia / Roma si segnala “Sfumature di… Surreale”, che apre sabato 27 e prosegue domenica (ma preparatevi già venerdì per l’apertura).
  • Sempre venerdì, gli appassionati di percorsi storici potranno unirsi alla camminata culturale Caravaggio on Tour – I segreti del genio, che ripercorre i luoghi legati al grande pittore nel cuore della città.

Sabato 27 e domenica 28 | il giorno più pieno

Roma non si ferma: sabato pomeriggio, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Palazzo Patrizi Clementi apre al pubblico con visite straordinarie.
Sabato è anche il giorno della Festa dei 25 anni della Cooperativa Gira Girasole, pensata per famiglie e comunità sul territorio urbano.

In parallelo, Carbonara Festival in zona Testaccio resterà attivo da giovedì 25 a domenica 28, celebrando uno dei piatti simbolo romani con cooking show, degustazioni e concerti.

Infine, per chi vuole esplorare oltre il centro, spostandosi verso i Castelli Romani, la Fiera dei Sapori d’Italia attiva fino al 28 settembre a Frascati resta un punto di riferimento enogastronomico per assaggi e incontri con produttori locali.

Provincia e borghi del Lazio: sagre, festival e cammini d’arte

Il grande fermento non resta confinato in città: nei comuni delle province del Lazio si fanno spazio sagre rurali, concerti nelle piagge e percorsi immersivi.

Viterbo e dintorni

  • A Oriolo Romano torna la XX edizione della Sagra del Fungo Porcino proprio per il weekend 26-28 settembre. È un classico: nei boschi vicini e nelle tavole del borgo si celebrano i funghi porcini in piatti e tasting con stand gastronomici.
  • A Viterbo città, sabato 27 è la giornata delle Giornate Europee del Patrimonio con aperture speciali e visite gratuite, e in contemporanea il mercato agricolo “Campagna Amica” si svolge in viale Baracca con degustazioni e prodotti locali.
  • Domenica 28, la Viterbo Half Marathon attraversa monumenti e vie storiche, offrendo anche uno spettacolo per i non-atleti che seguono la corsa.

Rieti e Sabina

  • Da venerdì 26 fino al 29, Montopoli di Sabina celebra la festa patronale di San Michele con eventi religiosi, sagre locali e momenti comunitari.
  • A Proceno, per una ventata più sonora, Itinerari Musicali Francigeni organizza concerti nei luoghi suggestivi della via Francigena, in ambienti rurali e chiesette, nella sola giornata del 27 settembre.

Latina, Frosinone e comuni limitrofi

  • A Formia (LT) è ancora in corso il Festival Vitruviano, che sabato 27 propone visite guidate, spettacoli e serate musicali sulla costa.
  • In provincia di Frosinone, sabato 27 il Mercato del Contadino – Campagna Amica si tiene a Frosinone in piazza Falcone e Borsellino: prodotti freschi, relazioni con produttori, incontri a tema.
  • Nei piccoli comuni, Ciclopicomania a Segni (RM) offre serate artistiche e creative sabato 27, spingendo verso dimensioni culturali locali.

Un occhio agli appuntamenti da non perdere

Tra i molti eventi segnati con penna rossa, tre iniziative in particolare incarnano la fisionomia culturale del fine settimana:

  1. RomePhotoLab – non è solo una mostra, ma una rete di dialoghi internazionali, che trasforma Roma in set collettivo per fotografi e spettatori.
  2. Sagra del Fungo a Oriolo Romano – un appuntamento che intreccia bosco, sapori e comunità: non manca mai di richiamare appassionati da tutta la Tuscia.
  3. Maratona Urbana a Viterbo – sport, turismo e città storica: un evento che parla anche di identità urbana e paesaggio culturale.
© Riproduzione riservata
 
I PIU' LETTI