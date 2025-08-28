Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 29, 30 e 31 agosto: sagre, tradizioni e spettacoli

Confidando nell’equilibrio perfetto tra festa, tradizione e scoperta, il prossimo weekend del 29‑31 agosto 2025 si presenta denso di appuntamenti autentici. Regalatevi una fuga di gusto, storia e musica — ecco i protagonisti di questi giorni nell’area romana e nelle altre province laziali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend 29-30-31 agosto: a Roma l’arte e la leggenda illuminano le notti

Nella capitale la cultura respirerà tra arte, passeggiate e concerti. Proseguono “Notti Imperiali – Luci su Adriano”, visite guidate notturne tra i suggestivi resti archeologici. Venerdì 29 agosto, le atmosfere gotiche della Casa‑Museo Wunderkammer si animano con visite notturne e concerti, in un connubio di meraviglia e melodia.

Sempre venerdì, affacciandosi al ritratto romantico, "Raffaello e la Fornarina, un amore che resiste" offre una passeggiata teatrale tra scena e storia. Contemporaneamente, "Passeggiata nei luoghi di Trilussa, quelli veri!" immerge il pubblico nei vicoli dove il poeta narrava Roma.

Musicalmente, il 29 agosto la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospita i Stereophonics per un concerto serale , mentre sabato 30 agosto è la volta dei Franz Ferdinand, sempre alla Cavea.

Lazio autentico – sagre, festival e celebrazioni tra borghi e castelli

Il cuore del territorio pulsa ritmi veri e sapori genuini:

A Tarquinia (Viterbo) si celebra “DiVino Etrusco” , tra vino e cultura, fino al 30 agosto.

si celebra , tra vino e cultura, fino al 30 agosto. A Rocca Priora (Roma) torna la Sagra dell’Agnello , animando le serate del 29‑31 agosto con tradizione e musica.

torna la , animando le serate del 29‑31 agosto con tradizione e musica. A Ostia, si protrae fino al 31 agosto la Sagra della Tellina, festa del mare e del gusto.

Nel Viterbese:

La Sagra della Nocciola a Caprarola riprende dal 29 agosto fino al 1° settembre.

a Caprarola riprende dal 29 agosto fino al 1° settembre. Tra il 29 e il 31, a Sutri , la Sagra del Fagiolo celebra i sapori contadini, con musica e convivialità.

, la celebra i sapori contadini, con musica e convivialità. A Gradoli , il Vulcania Festival porta musica e street‑food ai piedi dei colli viterbesi.

, il porta musica e street‑food ai piedi dei colli viterbesi. Sabato 30, in Vallerano (VT) , la Notte delle Candele accende la magia del borgo storico.

, la accende la magia del borgo storico. A Orte, da domenica 31 comincia l’Ottava di Sant’Egidio, una festa religiosa e popolare fino al 14 settembre.

A Frosinone, Rieti e Latina

A Vallecorsa (FR) , fino al 30, si corre il Palio delle Quattro Porte , antica competizione tra contrade.

, fino al 30, si corre il , antica competizione tra contrade. Da venerdì 29 e per tutto il weekend, a Rieti , la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino riscalda il capoluogo con piccante entusiasmo.

, la riscalda il capoluogo con piccante entusiasmo. Nel cuore della Sabina, ad Amatrice, sabato e domenica la Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana diffonde il profumo del sugo classico.

E ancora, da Amatrice a Priverno, passando per Gallinaro (FR) — che vive Estate Gallinarese — e Priverno (LT) che ospita un raffinato Festival Jazz 2025, il weekend offre arte, musica e momenti collettivi autentici.

A Formia (LT), Between Festival mescola arti visive e sonore.

A Fara in Sabina (RI), Arti e Mestieri racconta le tradizioni del territorio.

A Bagnaia (VT) torna il Festival Lante, tra storia, natura e suggestioni d’autunno; a Montefiascone (VT), la Festa della Pizza Costarola celebra il gusto popolare.

