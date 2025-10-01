Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 3, 4 e 5 Ottobre 2025: sagre, tradizioni e spettacoli

Il primo fine settimana d’ottobre 2025 si prospetta denso di appuntamenti per chi resta o si sposta nel Lazio: tra castagne, vino, musica, degustazioni e rituali di borgo, tante sono le occasioni per uscire, scoprire paesi, assaporare prodotti locali e vivere momenti di socialità. Ecco una guida ragionata e aggiornata per orientarsi tra Roma, Provincia e le quattro province laziali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo) nei giorni venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Perché il weekend 3, 4 e 5 Ottobre a Roma e nel Lazio vale la pena

L’arrivo dell’autunno inizia a farsi sentire: la temperatura si addolcisce, l’aria porta profumi terrosi e foglie che iniziano a cambiare colore. È un momento “di passaggio” che molti borghi e associazioni scelgono per organizzare sagre, feste del vino e manifestazioni culturali legate alle tradizioni agricole. Partecipare a questi eventi significa valorizzare l’economia locale, dare visibilità a realtà spesso periferiche, stimolare il turismo lento e offrire occasioni di svago per famiglie, studenti e lavoratori desiderosi di “staccare” senza allontanarsi troppo.

Inoltre, sabato e domenica 4-5 ottobre, le scuole e le attività non subiscono interruzioni generali – dunque chi lavora o ha impegni nei giorni feriali può sfruttare il fine settimana per un’escursione. Le sagre e le feste diventano così “ponti” che collegano tradizione e modernità, offrendo momenti gustosi e aggregativi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sagre e manifestazioni enogastronomiche da non perdere

Piglio (Provincia di Frosinone) – 51ª Sagra dell’Uva di Piglio

Tra gli eventi più attesi, spicca la 51ª edizione della Sagra dell’Uva a Piglio, che si svolge proprio nei giorni 3, 4 e 5 ottobre.

Il paese – famoso per il vino Cesanese del Piglio – propone degustazioni, stand enogastronomici, spettacoli musicali e momenti istituzionali con autorità locali e associazioni del territorio. Questa festa non è soltanto un richiamo turistico ma un’occasione per rilanciare il valore delle produzioni vitivinicole locali e favorire sinergie tra cantine, ristoratori e Pro Loco. Per cittadini e turisti è un’occasione per esplorare strade di collina, borghi vicini e scoprire scorci suggestivi del Frusinate.

Zagarolo (Provincia di Roma) – Sagra dell’Uva di Zagarolo

In contemporanea con Piglio, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, Zagarolo ospita la sua storica Sagra dell’Uva.

Il programma include apertura delle osterie nel centro storico, musica, folklore e rappresentazioni enogastronomiche. Le attività cominciano ogni sera verso le 18:00, con deg­­ustazioni e animazione in vari punti del borgo, che permettono di passeggiare e assaggiare in un contesto raccolto e conviviale.

Bellegra (Provincia di Roma) – Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini

Sempre nel fine settimana, Bellegra celebra le Tacchie ai funghi porcini nei giorni 3-4-5 ottobre.

“Tacchie” è un termine dialettale locale che indica funghi o parti di essi: una festa che punta a mettere in risalto i prodotti dei boschi circostanti, con menù a base di funghi porcini, musica folk e momenti conviviali. È un’occasione per chi ama la cucina della terra e per chi vuole immergersi in atmosfere di borgo.

Capena (Provincia di Roma) – Sagra dell’Uva e del Vino

Capena partecipa anch’essa alla “festa del vino” proponendo la Sagra dell’Uva e del Vino il 4 e 5 ottobre.

Stand, degustazioni e spettacoli accompagneranno i visitatori, permettendo di scoprire vini locali, tipicità gastronomiche e l’identità rurale di questa porzione della Provincia di Roma.

Bracciano (Provincia di Roma) – 7ª Sagra del Fungo

Nei giorni 4 e 5 ottobre, Bracciano ospita la 7ª Sagra del Fungo, con piatti a base di funghi protagonisti.

Un modo diverso per avvicinarsi all’autunno: un borgo sul lago con buon cibo, natura e musica.

Altri eventi nel Lazio fino al 5 ottobre

Il panorama degli eventi non si limita ai casi sopra. Secondo una rassegna regionale, nel Lazio fino al 5 ottobre sono in programma numerose manifestazioni culturali, spettacoli, itinerari guidati e sagre minori su tutto il territorio.

Ad esempio, fiere, mercatini, performance e iniziative diffuse permettono di spaziare tra gusti diversi senza limitarsi a un singolo borgo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le opportunità per ogni provincia nel weekend 3, 4 e 5 ottobre

Provincia di Viterbo

La Sagra della Castagna di Vallerano domenica 5 ottobre.

Nel borgo, le strade si animano con bancarelle, prodotti tipici e attività legate alla raccolta della castagna. È un evento che attira appassionati del genere e famiglie alla ricerca di un’escursione dolce e genuina.

Le Giornate della Castagna si svolgono il 4 ottobre a Canepina (VT).

Un appuntamento più contenuto ma ricco di atmosfera, con attenzione al territorio viterbese e agli artigiani locali.