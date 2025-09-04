Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 5, 6 e 7 agosto: sagre, tradizioni e spettacoli

La fine dell’estate segna un ritorno vibrante di sagre, concerti e radici culturali tra la Capitale e i contesti provinciali—Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo—riscoprendo il Lazio come un mosaico vivo di tradizione, arte e convivialità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Campagna Amica a Roma torna venerdì 5 e sabato 6 settembre per portare il profumo dei prodotti agricoli direttamente in città, con mercatini food&drink a ingresso gratuito—una pausa genuina nel cuore urbano.

torna venerdì 5 e sabato 6 settembre per portare il profumo dei prodotti agricoli direttamente in città, con mercatini food&drink a ingresso gratuito—una pausa genuina nel cuore urbano. Domenica 6 settembre, il Biomercato in Certosa accoglie visitatori sotto il cielo del Parco della Certosa, tra cibo sano, artigianato e buon vicinato.

accoglie visitatori sotto il cielo del Parco della Certosa, tra cibo sano, artigianato e buon vicinato. Fra cultura e comunità, “La Città in Tasca” anima il Parco degli Scipioni fino al 14 settembre—una rassegna gratuita di mercatini, laboratori creativi e incontri all’aria aperta.

anima il Parco degli Scipioni fino al 14 settembre—una rassegna gratuita di mercatini, laboratori creativi e incontri all’aria aperta. Per l’arte contemporanea, le Gallerie Barberini ospitano “La Conversione di Saulo” fino al 30 settembre, mentre Palazzo Merulana propone “Echi del Tempo” di Zhang Xiaotao fino al 28 settembre—due mostre che incarnano la potenza visiva e la riflessione estetica.

fino al 30 settembre, mentre propone “Echi del Tempo” di Zhang Xiaotao fino al 28 settembre—due mostre che incarnano la potenza visiva e la riflessione estetica. L’offerta culturale si completa con il Romaeuropa Festival , al via dal 4 settembre e costellato da proposte di teatro, danza, musica e arti digitali fino al 16 novembre.

, al via dal 4 settembre e costellato da proposte di teatro, danza, musica e arti digitali fino al 16 novembre. Venerdì 5 settembre, da non perdere il concerto de Il Muro del Canto con “La Mejo Medicina”, ingresso libero, per una Roma a tinte popolari e cantautorali.

con “La Mejo Medicina”, ingresso libero, per una Roma a tinte popolari e cantautorali. Nel Municipio XI, Arena 11 – Cinema e Comunità accoglie fino al 7 settembre proiezioni transculturali nel suggestivo ambiente del Parco Tevere.

accoglie fino al 7 settembre proiezioni transculturali nel suggestivo ambiente del Parco Tevere. Sempre venerdì 5, c’è “Diverso da Chi?” a Monte Porzio Catone: una rassegna sull’inclusione che mescola teatro, incontri ed etica civile.

a Monte Porzio Catone: una rassegna sull’inclusione che mescola teatro, incontri ed etica civile. Infine, Libri & Spritz, in apertura serale presso Cinevillage Lazzaroni in via Appia Nuova 522, offre conversazioni letterarie e aperitivi culturali.

Nel Lazio rurale weekend 5-7 settembre: sagre, mercati e enogastronomia nei borghi e città

Provincia di Frosinone

Sabato 6 settembre, Campagna Amica a Frosinone, un invito a ritrovare i sapori locali attraverso un mercatino vivace e accessibile gratuitamente.

Provincia di Latina

A Borgo Carso (Latina), continua fino al 7 settembre la Festa della Madonna dei Campi, intreccio tra devozione e comunità.

Provincia di Rieti

Sempre fino al 7 settembre, Rieti si tinge di piccante con la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino : oltre 180 stand, circa 700 varietà da tutto il mondo e un ricco programma di degustazioni, show culinary e approfondimenti—una celebrazione dei sensi e delle conoscenze gastronomiche.

: oltre 180 stand, circa 700 varietà da tutto il mondo e un ricco programma di degustazioni, show culinary e approfondimenti—una celebrazione dei sensi e delle conoscenze gastronomiche. Alle tradizioni artistiche si affianca il valore storico-culturale: il Teatro Flavio Vespasiano ospita il Rieti Danza Festival e il Reate Festival, con balletto, musica sacra e jazz tra fine settimana e festività locali.

Provincia di Viterbo

Barbarano Romano accoglie la 52ᵃ Sagra della Lumaca dal 5 al 7 settembre: un trionfo di piatti a base di lumache, musica popolare e divertimento per famiglie.

dal 5 al 7 settembre: un trionfo di piatti a base di lumache, musica popolare e divertimento per famiglie. A Orte, la Ottava Medievale di Sant’Egidio (dal 31 agosto al 14 settembre) riporta vicoli, contrade, artigianato e vivande storiche, trasformando il borgo in un teatro vivo di storia popolare.

Altri scorci enogastronomici della regione Lazio nel weekend 5-7 settembre 2025

A Ostia, dal 5 al 7 settembre, arriva l'International Street Food: cibo da strada internazionale, birre artigianali, dolci e opzioni senza glutine in piazza Magellano—ideale per una serata informale e gustosa.

Il weekend 5–7 settembre 2025 nel Lazio propone una geografia ricca: Roma tra arte contemporanea, cinema e mercati a cielo aperto; la provincia tra sagre corpose, vini, lumache, mercati agricoli e feste medievali. È il tempo perfetto per vivere il territorio: un invito "umano" alla scoperta, raccontato con precisione, empatia e calore da un cronista che crede nelle proprie radici.

Riofreddo (RM), sabato 5 e domenica 6 settembre: In Vino Veritas offre degustazioni, musica, artigianato e tradizione tra le vie medievali, come un brindisi all’anima dei Simbruini.