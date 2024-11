Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, da venerdì 1 a domenica 3 novembre

Con il ponte di Ognissanti alle porte, il Lazio si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con una varietà di eventi che spaziano dalla cultura alla gastronomia, dai festival autunnali alle celebrazioni di Halloween. Le previsioni promettono giornate di sole, e ci sono iniziative imperdibili per chi vuole approfittare di questi giorni di festa.

Weekend a Roma e provincia

Musei gratis per la prima domenica del mese

Domenica 3 novembre si rinnova l’appuntamento con l’ingresso gratuito nei musei e aree archeologiche del Sistema Musei di Roma Capitale. Tra i luoghi che apriranno le porte ai visitatori ci sono il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali, oltre a numerosi musei civici e statali.

Peter Pan il Musical al Teatro Brancaccio

Ultimo weekend per assistere a Peter Pan – Il Musical al Teatro Brancaccio. Lo spettacolo, tratto dal celebre romanzo di J.M. Barrie e diretto da Maurizio Colombi, riporta in scena Capitan Uncino, interpretato da Claudio Castrogiovanni, e il giovane Peter Pan, interpretato da Luca Nencetti. Un viaggio magico nell’Isola che non c’è per spettatori di tutte le età.

Roma Vegan City a Testaccio

Alla Città dell’Altra Economia, dal 1 al 3 novembre, si terrà il Roma Vegan City, un festival dedicato alla cultura vegan con incontri, workshop e show cooking. Dieci stand proporranno piatti e delizie vegetali, mentre il programma culturale include presentazioni di libri e conferenze sullo stile di vita vegan.

Villaggio di Natale del Solara Garden

Per chi già sente il richiamo del Natale, il Villaggio di Natale del Solara Garden Center a Casal Palocco è aperto dal 5 ottobre. Questa edizione, la ventisettesima, immerge i visitatori in un mondo di luci, decorazioni e profumi natalizi con presepi e alberi provenienti da tutto il mondo.

“Arancione” di Fabrizio Colica al Nuovo Teatro Orione

Dal 2 al 10 novembre, il comico Fabrizio Colica porta in scena il suo primo spettacolo come regista, Arancione. La commedia, ospitata al Nuovo Teatro Orione, è un mix di risate e riflessioni su temi attuali, esplorati attraverso una trama originale che prende ispirazione dalla commistione di colori e identità.

Cento Pittori Via Margutta

La celebre manifestazione Cento Pittori Via Margutta, giunta alla 122esima edizione, si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre. La storica strada romana si trasformerà in una galleria a cielo aperto, con opere di artisti italiani e internazionali su temi che variano dalla tradizione alla modernità, ospitate su cavalletti e ombrelloni nel cuore della città.

Paolo Rossi al Teatro Ambra Jovinelli

Per gli amanti del teatro d’improvvisazione, Paolo Rossi sarà protagonista al Teatro Ambra Jovinelli con lo spettacolo Da questa sera si recita a soggetto! Il metodo Pirandello, un viaggio senza copione dove il pubblico diventa parte attiva della scena, in un’atmosfera che muta in base alle interazioni.

Halloween tra principesse e supereroi al Fantastico Mondo del Fantastico

Per le famiglie, il parco Fantastico Mondo del Fantastico di Lunghezza propone fino al 3 novembre una festa di Halloween tra principesse, supereroi, streghe e creature mostruose. Un’esperienza per i più piccoli, con giochi e attività ispirate ai personaggi delle fiabe.

Masha e Orso al Parco Da Vinci

Al Parco Da Vinci di Fiumicino, fino al 3 novembre, Masha e Orso festeggiano Halloween con laboratori creativi e la possibilità per i bambini di visitare la casa di Orso. Tra decorazioni a tema e racconti, l’evento invita i più piccoli a vivere un’avventura immersiva nel mondo dei celebri personaggi.

Cage Warriors al PalaPellicone

Gli appassionati di MMA avranno l’occasione di assistere ai Cage Warriors, il 2 novembre al PalaPellicone di Ostia, dove atleti nazionali e internazionali si sfideranno in incontri adrenalinici. Un evento che porta le emozioni di una delle arti marziali più seguite al mondo.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma e Ciampino

Il famoso mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi torna con un doppio appuntamento: il 2 novembre a Ciampino e il 3 novembre in via Sermoneta a Roma. Gli amanti dello shopping potranno trovare abbigliamento, accessori e oggettistica di qualità, con orario continuato dalle 8 alle 19.

Alice in Horrorland a Magicland

Magicland, il parco divertimenti di Valmontone, ospita fino al 2 novembre Alice in Horrorland, una rivisitazione horror della classica fiaba di Lewis Carroll. Lo spettacolo è pensato per gli amanti di Halloween, con personaggi inquietanti e atmosfere cupe che ribaltano completamente il mondo di Wonderland.

Halloween Nights a Cinecittà World

Anche Cinecittà World celebra Halloween con le Halloween Nights il 1 e il 2 novembre. Tra feste in maschera, cene a tema, DJ set e la famosa Zombie Walk, il parco promette un weekend di puro divertimento con oltre 40 attrazioni e spettacoli.

TTS Street Food a Campagnano di Roma

Dal 1 al 3 novembre, il TTS Street Food arriva a Campagnano di Roma, dove piazza Regina Elena si trasformerà in un ristorante all’aperto con specialità gourmet servite dai migliori street chef. Tra i piatti proposti, delizie che spaziano dalla tradizione italiana a sapori internazionali.

Festa d’autunno a Canterano

Nel borgo di Canterano, la Festa d’autunno offrirà musica dal vivo e degustazioni di prodotti locali, tra cui il celebre pane del paese. L’evento, che si terrà il 2 e il 3 novembre, è un’occasione per immergersi nei sapori e colori dell’autunno, in uno dei borghi più suggestivi del Lazio.

Mexican Halloween Village ai Castelli Romani

Dal 31 ottobre al 3 novembre, i Castelli Romani ospitano per la prima volta il Mexican Halloween Village presso l’Humo, in via dei Laghi a Marino. Questo evento offre una fusione di cultura messicana e anglosassone: altari per gli antenati, decorazioni con zucche e balle di fieno, spettacoli di acrobati, giocolieri e laboratori per bambini, il tutto immerso in un’atmosfera suggestiva con musica dal vivo e cibo di strada.

Weekend a Viterbo e provincia

“Il grande vuoto”

Al Teatro dell’Unione di Viterbo si apre la stagione 2024-2025 con lo spettacolo Il grande vuoto di Fabiana Iacozzilli, una rappresentazione profonda ed emotiva che esplora il disfacimento di una famiglia ispirandosi a Re Lear di Shakespeare. In scena domenica, la pièce racconta il declino di una madre, un tempo attrice, colpita da una malattia neurodegenerativa che le lascia in memoria solo il monologo shakespeariano che la rese celebre.

MieLazio

A Viterbo, torna l’evento MieLazio, dedicato ai prodotti apistici della regione. Un’intera giornata, domenica, sarà dedicata al mondo delle api, con degustazioni, show cooking, incontri e analisi sensoriali. Un’occasione per scoprire il mondo del miele e acquistare prodotti tipici, come formaggi e salumi locali.

I Bemolli sono blu

Ultimi appuntamenti per il festival musicale I Bemolli sono blu, con una performance domenica alla Chiesa di San Silvestro di Viterbo. Protagonisti saranno il flautista Alexis Kossenko e il pianista Vassilis Varvaresos, che eseguiranno un repertorio musicale della Belle Époque.

Jazzup Festival

La XIX edizione del Jazzup Festival prosegue al Teatro San Leonardo di Viterbo. Sabato sera Noemi Nori e gli Abraço de Som porteranno il pubblico alla scoperta dell’avanguardia musicale brasiliana. Domenica, la sezione “New generation made in Tuscia” presenterà un omaggio a Lee Morgan.

Aspettando Re Lear a Montalto di Castro

Al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro, Alessandro Preziosi e Nando Paone portano sul palco Aspettando Re Lear, un adattamento che intreccia Shakespeare e Aspettando Godot di Beckett per raccontare la complessa relazione tra padri e figli. Lo spettacolo, in programma da venerdì, propone una riflessione sulla perdita dei valori e sull’inevitabile confronto con la natura.

Anna Karenina. Le donne e la passione ad Acquapendente

Il Teatro Boni di Acquapendente inaugura la stagione con Anna Karenina. Le donne e la passione di Alberto Bassetti. La rappresentazione, che parte venerdì, mette in scena la complessità emotiva e il contrasto tra convenzioni sociali e sentimenti travolgenti, esplorando il mondo interiore della protagonista.

Maratonina di Montalto

A Montalto di Castro, la tradizionale Maratonina di Montalto celebra 30 anni di atletica con una corsa di beneficenza per adulti e bambini, insieme a una camminata in rosa per sensibilizzare sul tumore al seno, nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

Frantoi Aperti a Blera

La XI edizione di Frantoi Aperti invita a scoprire l’olio novello della Tuscia. Visite guidate, degustazioni e passeggiate nel borgo medievale di Blera offrono una giornata tra storia e sapori autentici.

Giornate della Castagna a Canepina e Festa della Castagna a Vallerano

A Canepina, domenica si conclude la XLII edizione delle Giornate della Castagna, con mercatini, caldarroste, spettacoli di sbandieratori e canti popolari. A Vallerano, la Festa della Castagna offre un programma vario, dalle degustazioni ai giochi popolari, che celebra le tradizioni locali.

Sgombera tutto a Bolsena

Alla Sala Espositiva Cavour di Bolsena si tiene il mercatino dell’usato Sgombera tutto, dove sarà possibile trovare oggetti di seconda mano, dall’oggettistica ai tessuti, e fare acquisti sostenibili.

Visita all’Abbazia di San Giusto a Tuscania

Un’apertura speciale è prevista per l’Abbazia di San Giusto, un antico luogo di culto riportato al suo splendore originario. La visita guidata offre un’occasione unica per esplorare la storia e l’architettura dell’abbazia immersa nella Valle del Marta.

“Vicino Rosa” al Museo dei Facchini di Santa Rosa

Per un viaggio virtuale nel tradizionale trasporto della macchina di Santa Rosa, il museo offre l’esperienza Vicino Rosa, che con visori 3D consente di rivivere l’emozione di questa celebrazione viterbese unica.

Mostre a Montecalvello e Bisentina

Al Castello di Montecalvello, sabato si terrà una visita guidata con il principe Stanislas Klossowski de Rola. All’Isola Bisentina, l’ultimo weekend della mostra La dama dell’unicorno racconta la vita di Giulia Farnese, con fotografie dei luoghi della sua esistenza e documenti storici.

Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale porta in anticipo la magia delle feste, con un mercatino di Natale che si estende su oltre 8.000 m². Tra il Bosco incantato e la Casa di Babbo Natale, i visitatori possono immergersi in un mondo di luci e personaggi fiabeschi per prepararsi alle festività.

Weekend a Frosinone e provincia

Mercati Internazionali a Frosinone

Nel cuore di Frosinone, via Aldo Moro si trasforma in una vetrina internazionale con oltre 75 stand che propongono cibo, artigianato e prodotti tipici da tutto il mondo. Venerdì pomeriggio e per tutto il weekend, si potranno assaporare specialità internazionali, ma anche curiosare tra bancarelle colorate che offrono prodotti di ogni genere, dalle prelibatezze esotiche a creazioni artigianali uniche. Inoltre, a Frosinone Alta, gli artigiani locali e i mercatini di antiquariato del borgo attendono i visitatori con creazioni e pezzi di storia, per un’esperienza autentica e coinvolgente.

Le Cantine del Borgo a Strangolagalli

A Strangolagalli, l’appuntamento imperdibile per gli amanti del vino è Le Cantine del Borgo. Questo evento, che anima i suggestivi vicoli del centro storico, offre degustazioni di piatti tradizionali e vino locale in un’atmosfera d’altri tempi, con musica e balli popolari che accompagnano i partecipanti lungo le strade del borgo. Artisti di strada e un mercatino dell’artigianato locale completano l’evento, regalando un’esperienza magica che celebra le tradizioni ciociare.

Chi viene a cena? ad Alatri

Ad Alatri, sabato sera va in scena Chi viene a cena?, uno spettacolo teatrale che unisce commedia e mistero. Tre cuoche, protagoniste di questa pièce, trasportano il pubblico in un mondo fuori dal tempo fatto di incantesimi e pozioni culinarie. Lo spettacolo, che alterna comicità e magia, regala risate e momenti di pura fantasia, coinvolgendo gli spettatori in un vortice di ricette stregate e risate.

Il Gusto dell’Autunno a San Donato Val di Comino

Nella cornice del borgo di San Donato Val di Comino, torna la festa Il Gusto dell’Autunno, un percorso enogastronomico che celebra i sapori autunnali e la tradizione locale. Nella giornata di sabato, i visitatori potranno degustare specialità tipiche, dai formaggi alle castagne, immersi nelle vie storiche del centro. La musica dal vivo accompagna la passeggiata, aggiungendo un tocco di allegria a questa festa che valorizza la cucina ciociara e il territorio.

Trekking tra gli ulivi a Vallecorsa

Per chi desidera immergersi nella natura, domenica è in programma una visita guidata tra gli uliveti e i muri a secco di Vallecorsa, organizzata da Ciociaria Turismo. L’itinerario prevede una passeggiata nei suggestivi paesaggi locali, seguita da una degustazione di olio d’oliva, uno dei prodotti di eccellenza della zona. Un’opportunità perfetta per scoprire i segreti del territorio e vivere un’esperienza a contatto con la natura.

Festa delle Tradizioni d’Autunno a Pofi

A Pofi, il weekend si colora con la Festa delle Tradizioni d’Autunno, una celebrazione dei sapori tipici e delle tradizioni popolari. Tra piatti locali, canti e balli folkloristici, le vie del borgo si riempiono di vita e allegria. Per i più piccoli e le famiglie, questa festa offre anche intrattenimenti, con giochi e attività pensate per tutte le età, rendendo omaggio all’autunno e alle sue meraviglie.

Il mio pianoforte rosa a Ripi

A Ripi, domenica 3 novembre va in scena lo spettacolo Il mio pianoforte rosa, scritto e interpretato da Valerio Germani. Ambientato tra gli anni Trenta e Cinquanta, lo spettacolo combina momenti di commedia e dramma attraverso un ritmo dinamico e una colonna sonora ispirata alla Parigi d’epoca. Con un finale inaspettato e una scenografia in continua trasformazione, Il mio pianoforte rosa promette di emozionare il pubblico con la sua originalità.

Weekend a Latina e provincia

Napoli Milionaria! al Teatro Moderno

Giovedì sera, il Teatro Moderno rende omaggio al grande Eduardo De Filippo in occasione del quarantennale della sua scomparsa, con la messa in scena di Napoli Milionaria!. Un’opera classica che racconta la Napoli del dopoguerra tra speranze, sogni e difficoltà, e che offre una riflessione ancora attuale sul senso della famiglia e della comunità.

Aspettando Re Lear al Teatro D’Annunzio

Si apre la stagione di prosa 2024-2025 con Aspettando Re Lear, uno spettacolo che vede Alessandro Preziosi protagonista, accompagnato dalle opere di Michelangelo Pistoletto sullo sfondo. Questo adattamento che richiama Aspettando Godot di Beckett porta il pubblico a riflettere sul tema della paternità e della perdita, combinando teatro classico e arte contemporanea in una produzione di grande impatto visivo ed emotivo.

Un Caffè con Alda Merini al Teatro San Francesco

Domenica sera, al Teatro San Francesco, va in scena Un Caffè con Alda Merini – L’inizio della storia, uno spettacolo che rende omaggio alla grande poetessa italiana, tra i versi più celebri della sua carriera e gli aneddoti personali che hanno ispirato la sua poesia. Un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e della poesia, in cui rivivere l’energia e l’intensità della poetessa milanese.

Jazz al Geena

Appuntamento domenicale per gli appassionati di jazz al Geena di Latina, dove si esibiranno Paolo Recchia e Jordan Corda. Un’esibizione all’insegna dell’improvvisazione e della grande tradizione jazzistica, per una serata di musica coinvolgente e ricca di emozioni.

Premio COMEL

Prosegue fino al 16 novembre la mostra conclusiva dell’undicesima edizione del Premio COMEL, un concorso internazionale dedicato alle opere realizzate in alluminio. Quest’anno la competizione mette in luce artisti che hanno saputo interpretare questo materiale in chiave creativa e originale, trasformandolo in sculture e installazioni di grande suggestione.

Miwha Lee alla Galleria Monti 8

L’artista coreana Miwha Lee presenta le sue opere in una doppia esposizione tra la Galleria Monti 8 e un nuovo spazio espositivo romano. Le sue opere, caratterizzate da colori intensi e forme astratte, portano il pubblico in un viaggio visivo che esplora il rapporto tra colore e sensazioni, creando connessioni emozionali tra le tele e chi le osserva.

Edoardo Bernardi alla Galleria Romberg

Alla Galleria Romberg di Latina, la mostra Euphorbia dell’artista Edoardo Bernardi offre una selezione di opere che esplorano la relazione tra arte e natura. L’artista combina materiali organici e pigmenti naturali per creare composizioni che evocano un senso di pace e armonia, ispirandosi al mondo vegetale.

Connessioni Artistiche alla OmniArt Open Gallery

La collettiva Connessioni Artistiche alla OmniArt Open Gallery presenta una varietà di artisti che dialogano attraverso linguaggi e stili diversi. Le opere esposte esplorano il tema delle connessioni, non solo tra arte e spettatore ma anche tra culture, tecniche e prospettive, offrendo un’esperienza stimolante ed immersiva.

Passeggiate Poetiche a Ponza

Per chi desidera una pausa rigenerante, lontana dal caos estivo, le Passeggiate Poetiche offrono un’occasione unica per esplorare l’isola di Ponza in un’atmosfera più tranquilla. Questo itinerario speciale di tre giorni porta i partecipanti a scoprire gli angoli meno noti dell’isola, guidati da esperti e poeti che arricchiranno l’esperienza con racconti e versi ispirati al mare e alla storia dell’isola.

Graffiti di Terracina

Per gli amanti dell’arte urbana, a Terracina si terrà una passeggiata urbana dedicata ai graffiti antichi e moderni, un’occasione per esplorare il patrimonio artistico che adorna la città, dai segni incisi dai viaggiatori del passato ai murales contemporanei. Un percorso che combina storia e modernità, mettendo in luce l’evoluzione dei graffiti come espressione artistica.

Giardino di Ninfa

Ultima occasione della stagione per visitare il meraviglioso Giardino di Ninfa, un’oasi naturale di fama internazionale che chiuderà per la pausa invernale. Tra roseti e laghetti, rovine medievali e alberi secolari, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera quasi incantata, scoprendo uno dei giardini più suggestivi d’Italia.

Weekend a Rieti e provincia

40esima Festa della castagna a Riofreddo

A Riofreddo, nel cuore del Lazio, il primo e il terzo di novembre si celebra la quarantesima edizione della Festa della castagna, un appuntamento atteso dai residenti e dagli amanti delle tradizioni locali. Le stradine e le piazze del centro storico si animano con bancarelle e stand gastronomici aperti dalle 12, che offrono menu irresistibili a base di polenta, salsicce, arrosticini e, naturalmente, le immancabili castagne arrosto.

Per l’occasione, il borgo propone anche un menu speciale pensato per i bambini, rendendo l’evento ideale per le famiglie. Il programma include animazioni con bande itineranti e artisti di strada, che porteranno musica e allegria, accompagnando i visitatori tra i vicoli suggestivi e creando un’atmosfera di festa e convivialità. Questa celebrazione delle castagne non è solo un appuntamento gastronomico ma un momento di condivisione e scoperta delle tradizioni locali.

45esima Sagra della castagna rossa del Cicolano a Marcetelli

A Marcetelli, borgo incastonato tra i monti della provincia di Rieti, il 2 novembre si terrà la quarantacinquesima edizione della Sagra della castagna rossa del Cicolano. Questo appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Marcetelli, celebra la castagna rossa, una varietà di pregio che ha rivestito storicamente un ruolo fondamentale nell’economia della zona montana. La sagra è un omaggio a questo frutto antico, legato al territorio da generazioni e apprezzato per il suo gusto dolce e la consistenza morbida.

Oltre a poter assaggiare piatti a base di castagna rossa, i visitatori potranno gustare ricette tradizionali preparate con ingredienti locali. L’evento, che prevede una serie di attività e momenti di intrattenimento, invita tutti a scoprire i segreti della coltivazione delle castagne e l’artigianalità che caratterizza la raccolta e la preparazione di questo frutto autunnale. La sagra è l’occasione ideale per chi desidera immergersi nel patrimonio storico e naturalistico del Cicolano, una regione montuosa che, pur lontana dal turismo di massa, custodisce sapori autentici e scenari mozzafiato.