Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, sabato 1 e domenica 2 marzo

Questo fine settimana, il Lazio offre una ricca varietà di eventi imperdibili che spaziano dalle tradizioni carnevalesche alle mostre d’arte, passando per spettacoli teatrali e mercatini enogastronomici. Ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti in programma per sabato 1 e domenica 2 marzo 2025.

Weekend, eventi di Carnevale

Carnevale di Aprilia 2025

Ad Aprilia, in provincia di Latina, le celebrazioni carnevalesche proseguono con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Sabato 1 marzo, a partire dalle ore 15:00, e domenica 2 marzo, sempre dalle 15:00, le vie del centro saranno animate da colorate parate organizzate dall’associazione “ABCA”, con la partecipazione di scuole e associazioni locali. Un’occasione per immergersi nella vivace atmosfera festiva e apprezzare le tradizioni locali.

Carnevale sul Tevere 2025

Nel cuore di Roma, presso i Giardini di Castel Sant’Angelo, sabato 1 marzo si terrà il “Carnevale sul Tevere”. Un evento gratuito che promette di trasformare le sponde del fiume in un’esplosione di colori, con sfilate in maschera, spettacoli per bambini e intrattenimento per tutta la famiglia.

Weekend, eventi d’arte

“Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano”

Fino al 9 marzo, la Galleria d’Arte Moderna di Roma ospita questa mostra dedicata all’Espressionismo Italiano. Un percorso espositivo che esplora le opere di artisti che hanno segnato questo movimento, offrendo una riflessione sull’estetica della deformazione e sull’espressività artistica del Novecento.

“Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo”

Presso il Museo di Roma – Palazzo Braschi, fino al 4 maggio, è possibile visitare una mostra che celebra il contributo delle artiste donne nella scena artistica romana tra il XVI e il XIX secolo. Un’occasione per riscoprire opere spesso poco conosciute e valorizzare il ruolo femminile nell’arte.

Weekend, spettacoli Teatrali

“Ti amo o qualcosa del genere”

In scena al Teatro Ghione di Roma dal 27 febbraio al 2 marzo, questa commedia esplora le dinamiche delle relazioni amorose con ironia e profondità. Un’opera che promette di divertire e far riflettere il pubblico sulle sfumature dell’amore contemporaneo.

“Le cinque rose di Jennifer”

Al Teatro India, dal 5 al 9 marzo, va in scena questo classico del teatro italiano che racconta la storia di Jennifer, una travolgente riflessione sulla solitudine e sulla ricerca dell’amore. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro.

Mercatini e Sagre

Formaticum: Mostra Mercato dei Formaggi

Gli amanti dei prodotti caseari non possono perdere “Formaticum”, la mostra mercato dedicata ai formaggi italiani, in programma il 1 e 2 marzo presso La Città dell’Altra Economia a Roma. Un’occasione per degustare e acquistare eccellenze casearie provenienti da diverse regioni, incontrando direttamente i produttori.

Mercatino Conca D’Oro

Per chi ama curiosare tra bancarelle di artigianato, abbigliamento vintage e prodotti gastronomici, il Mercatino Conca D’Oro è aperto sabato 1 e domenica 2 marzo. Un luogo ideale per trascorrere qualche ora tra shopping e degustazioni.

Concerti e Musica

Andre Abreu in “Queen Celebration in Concert”

Per gli appassionati dei Queen, l’Auditorium Parco della Musica ospita il 28 febbraio e il 1 marzo un tributo alla leggendaria band britannica. Andre Abreu e la sua band riproporranno i grandi successi che hanno fatto la storia del rock.

Simone Cristicchi e Amara in “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”

Domenica 2 marzo, al Teatro Brancaccio, Simone Cristicchi e Amara rendono omaggio al maestro Franco Battiato con un concerto che ne celebra la profondità artistica e spirituale. Un evento che promette emozioni intense per tutti gli amanti della musica d’autore.

