Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, sabato 25 e domenica 26 gennaio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di gennaio 2024

Questo weekend offre un’ampia gamma di eventi culturali e folcloristici sia a Roma che nel Lazio. Che siate appassionati di musica, teatro, arte o tradizioni enogastronomiche, troverete sicuramente un appuntamento che fa al caso vostro.

Sagra della Bruschetta a Casaprota

Nel pittoresco borgo di Casaprota, in provincia di Rieti, si celebra la 62ª edizione della Sagra della Bruschetta. L’evento, in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio, rende omaggio all’olio extravergine di oliva locale, noto per la sua qualità superiore e il sapore intenso. I visitatori potranno degustare bruschette condite con questo pregiato olio, oltre a partecipare a spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate al borgo e ai frantoi locali.

Sagra della Polenta a Villa Santo Stefano

Domenica 26 gennaio, il comune di Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, ospita la tradizionale Sagra della Polenta. La manifestazione celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina locale, offrendo ai partecipanti la possibilità di assaporare la polenta accompagnata da sughi tipici e altre specialità regionali. La giornata sarà arricchita da eventi culturali e folcloristici che valorizzano le tradizioni del territorio.

“Van Gogh Café – Opera Musical” al Teatro Brancaccio di Roma

Per gli appassionati di teatro musicale, il Teatro Brancaccio di Roma presenta “Van Gogh Café – Opera Musical” dal 23 al 26 gennaio. Lo spettacolo offre un’interpretazione artistica della vita e delle opere di Vincent van Gogh, combinando musica, danza e recitazione per raccontare la storia del celebre pittore olandese.

“La Vedova Allegra” al Teatro Ghione di Roma

Dal 24 al 26 gennaio, il Teatro Ghione ospita l’operetta “La Vedova Allegra” di Franz Lehár. Questo classico del teatro musicale racconta una storia di amore e intrighi nell’alta società parigina, con melodie coinvolgenti e scenografie eleganti. Un’ottima occasione per gli amanti dell’opera e dell’operetta di assistere a una rappresentazione di alta qualità.

“Carmen” al Teatro dell’Opera di Roma

A partire da domenica 26 gennaio, il Teatro dell’Opera di Roma mette in scena “Carmen” di Georges Bizet. Quest’opera, tra le più celebri al mondo, narra la tragica storia di amore e gelosia ambientata in una Spagna passionale e colorata. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di lirica.

“Guanti Bianchi” al Teatro Vittoria di Roma

Dal 23 gennaio al 2 febbraio, il Teatro Vittoria presenta “Guanti Bianchi”, uno spettacolo che unisce teatro e danza per raccontare storie di vita quotidiana con eleganza e profondità. Un’ottima scelta per chi desidera assistere a una performance innovativa e coinvolgente.

Mostre da non perdere

Per gli appassionati d’arte, Roma offre diverse mostre di rilievo in questo periodo:

“Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente” al Museo Napoleonico : fino al 26 gennaio, una raccolta di opere e fotografie che testimoniano il viaggio di Giuseppe Primoli in Oriente;

: fino al 26 gennaio, una raccolta di opere e fotografie che testimoniano il viaggio di Giuseppe Primoli in Oriente; “À jour. Laura VdB Facchini” alla Galleria d’Arte Moderna : fino al 2 febbraio, una mostra che esplora le opere contemporanee dell’artista Laura VdB Facchini;

: fino al 2 febbraio, una mostra che esplora le opere contemporanee dell’artista Laura VdB Facchini; “Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano” alla Galleria d’Arte Moderna: fino al 9 marzo, un’esposizione dedicata ai principali esponenti dell’Espressionismo italiano.