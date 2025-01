Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio

Le festività natalizie non sono ancora finite, e Roma il Lazio si preparano ad accogliere il primo weekend del 2025 con un ricco cartellone di eventi che precedono l’Epifania. Sabato 4 e domenica 5 gennaio, la regione offre appuntamenti per tutti i gusti, dalle visite culturali ai mercatini, dagli spettacoli teatrali agli eventi per bambini. Un’occasione unica per trascorrere un fine settimana di festa e condivisione, immergendosi nell’atmosfera natalizia prima che il nuovo anno entri nel vivo.

Weekend a Roma e provincia

Il primo appuntamento da segnare in agenda è la prima domenica del mese, che porta con sé l’ingresso gratuito nei musei civici e parchi archeologici statali. Domenica 5 gennaio sarà possibile visitare senza biglietto alcune delle aree archeologiche più iconiche di Roma, come il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo, e i Fori Imperiali. Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti di ammirare il patrimonio storico della città.

All’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, sabato e domenica va in scena il Gran Gala Internazionale di Circo Contemporaneo, con esibizioni mozzafiato di acrobati, giocolieri, clown e artisti circensi provenienti da tutto il mondo. Un evento che promette di incantare grandi e piccoli, portando sul palco un circo moderno, ricco di virtuosismi e sorprese.

Al Teatro dell’Opera di Roma, invece, va in scena “Il Pipistrello” di Roland Petit, un balletto sulle musiche di Johann Strauss, mentre il Teatro Parioli ospita lo show musicale “Volevo fare il musicista” di Riccardo Rossi, che racconterà le sue esperienze di vita attraverso la musica, accompagnato da una band dal vivo.

A Piazza degli Euganei, nel quartiere Monte Sacro-Tufello, arriva il celebre mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, con le loro boutique a cielo aperto, mentre a Fara in Sabina si svolge l’evento enogastronomico “Cultura agroalimentare. Conoscere attraverso il gusto”, con degustazioni di prodotti tipici locali e laboratori creativi.

Spettacoli teatrali e musicali

Il weekend offre anche numerosi spettacoli teatrali. Al Teatro Ghione, il festival di magia itinerante “Abracadabra – La Notte dei Miracoli” vedrà esibirsi alcuni dei migliori illusionisti del mondo in uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia. Al Teatro del Lido, invece, domenica 5 gennaio va in scena lo spettacolo per bambini “Storie nell’armadio”, che trasforma la paura in divertimento. Al Teatro Nuovo Piccolo Garbatella, sempre domenica 5 gennaio, i più piccoli potranno assistere allo spettacolo interattivo “La Befana – A Spasso con Befi”, che racconta la storia della simpatica vecchina e della sua magica scopa.

Il weekend pre-Epifania offre anche appuntamenti musicali da non perdere. Al Museo del Saxofono di Maccarese, sabato sera si terrà un concerto-tributo a Pino Daniele, per ricordare il grande cantautore napoletano a dieci anni dalla sua scomparsa.

Chi cerca eventi per tutta la famiglia può scegliere tra tante proposte. Cinecittà World celebra l’ultimo weekend del Natale delle Meraviglie, con attrazioni a tema natalizio, spettacoli di pattinaggio su ghiaccio e il suggestivo Oriental World, una nuova area a tema. Anche Christmas World a Villa Borghese chiude il 6 gennaio, con le sue installazioni, mercatini e attrazioni per i più piccoli, tra cui piste di ghiaccio e laboratori creativi.

Weekend nel Lazio

A Viterbo, il Viterbo Christmas Village continua a incantare grandi e piccoli con la Casa di Babbo Natale, piste di pattinaggio e mercatini natalizi, mentre al Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa torna l’esperienza immersiva “Vicino Rosa – Dentro un’emozione”, che permette di rivivere il trasporto della celebre macchina di Santa Rosa grazie a visori 3D.

A Tarquinia, il Presepe Vivente trasforma il centro storico medievale in un viaggio nel tempo, ricreando l’antica Betlemme tra vicoli, torri e piazzette. Anche i presepi viventi di Ronciglione, Civita di Bagnoregio, Bolsena e Montefiascone offrono spettacoli emozionanti, riportando in vita mestieri e tradizioni del passato.

Tra gli appuntamenti del Comunale Vittoria di Frosinone e del parco Matusa

Al Teatro Comunale Vittoria di Frosinone, prosegue con grande successo la stagione teatrale. Sabato 4 gennaio andrà in scena “Il Piccolo Principe in Arte… Totò”, uno spettacolo che racconta le vicende giovanili di Antonio De Curtis, in arte Totò, uno dei più grandi maestri della comicità internazionale. Protagonisti saranno Antonio Grosso e Antonello Pascale, che porteranno il pubblico in un viaggio emozionante tra memorie e aneddoti della vita del celebre attore.

Domenica 5 gennaio sarà il turno di “Elsa e il Castello di Ghiaccio”, tratto da Frozen – Il Regno di Ghiaccio, uno spettacolo che farà sognare grandi e piccoli grazie a scenografie mozzafiato e musiche coinvolgenti. Non mancherà la visita della Befana presso la villa comunale, che porterà doni e dolciumi ai bambini, mentre Piazza Turriziani ospiterà l’atteso mercatino degli artigiani, perfetto per scoprire prodotti tipici e curiosità nel cuore del centro storico.

Fino al 6 gennaio sarà inoltre possibile divertirsi al Parco Matusa, che ospita una grande pista di pattinaggio per un’esperienza invernale unica.

Anagni, Pontecorvo, Cassino

Ad Anagni, il primo fine settimana dell’anno sarà all’insegna della musica e del teatro presso la suggestiva Casa Barnekow. Sabato 4 gennaio, il cantautore Alessandro Viti si esibirà con il suo concerto “20 anni di viaggio in continuo sentire”, accompagnato da Massimiliano Stefàno alla chitarra, Stefano Giovannone al violino e Umberto Pantano alle percussioni. Domenica 5 gennaio sarà la volta della commedia teatrale “Parte Prima”, interpretata da Salvo Miraglia e Nicoletta Evangelista, che debutta in prima assoluta.

A Pontecorvo, sabato 4 gennaio si celebra la tradizionale Festa della Noglia, dedicata al celebre insaccato di carni suine tipico della zona. Piazza Belvedere ospiterà per tutta la giornata un ricco programma di eventi, tra cui spettacoli di giocolieri, funamboli e mangiatori di fuoco, che intratterranno i più piccoli. La Befana distribuirà dolci e doni ai bambini, mentre i ristoratori locali prepareranno piatti della tradizione contadina da gustare in piazza. Saranno inoltre presenti stand di artigianato e punti ristoro dove assaporare prodotti tipici del territorio.

A Filettino, torna l’appuntamento con “Cantinando”, un’esperienza enogastronomica organizzata dall’associazione Costis Ardua. Tra le vie del Paese Vecchio, i visitatori potranno degustare piatti tipici e prodotti locali, scoprendo le bellezze del borgo e le sue tradizioni culinarie.

A Cassino, presso l’Aula Pacis, si terrà il concerto “Echi nel Vento”, un omaggio alle tradizioni musicali della Valle di Comino. Il gruppo DeCalamus Amodio, formato da nove musicisti, eseguirà brani legati all’uso delle zampogne e degli organetti, strumenti tipici della zona. Il concerto, organizzato da Animarminica, celebra il patrimonio musicale locale, trasmettendo emozioni legate alla storia e alla cultura della valle.

Al Teatro Comunale di Veroli, sabato 4 gennaio andrà in scena “Ulissèa”, uno spettacolo che rivisita in chiave ironica e moderna le avventure di Ulisse. La regia di Attilio Facchini trasforma l’epopea classica in una rappresentazione divertente e coinvolgente, adatta a un pubblico di tutte le età.

Per gli amanti della montagna, a Campo Staffi è in programma una ciaspolata tra i boschi innevati, organizzata dal Rifugio Viperella. Un’occasione perfetta per smaltire le abbuffate natalizie, godersi un panorama mozzafiato e trascorrere qualche ora all’aria aperta in allegra compagnia.

Ultimi giorni di festività anche nella provincia di Latina

A Gaeta si conclude la spettacolare edizione di Favole di Luce, che ha illuminato la città per tutto il periodo natalizio con installazioni artistiche e giochi di luci che hanno trasformato le strade in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

A Sabaudia proseguono gli eventi nel centro cittadino e nel suggestivo scenario del Parco Nazionale del Circeo, dove passeggiate, mercatini e attività all’aria aperta hanno caratterizzato le festività. Anche Fondi saluta il Natale con gli ultimi appuntamenti della rassegna Natale d’InCanto, che ha animato il centro storico con musica, spettacoli e tradizioni locali.

A Sermoneta, il Villaggio di Babbo Natale accoglie ancora i visitatori per un ultimo weekend di magia, con mercatini, installazioni e la presenza del simpatico vecchietto pronto a distribuire dolci ai bambini.

Anche a Pontinia chiude la Casa di Babbo Natale, che ha regalato ai più piccoli un’esperienza indimenticabile tra giochi, laboratori e scenografie incantate.

Nel capoluogo pontino, Latina, continuano le celebrazioni con diverse iniziative. Il Natale in centro ha visto il cuore della città trasformarsi in un villaggio natalizio, con luminarie, mercatini e spettacoli per tutte le età. Il mercatino del quartiere Nicolosi offre un’ulteriore occasione per scoprire prodotti tipici e artigianato locale.

A Latina Scalo, il programma natalizio si chiude con concerti e spettacoli dedicati alle famiglie, mentre i borghi di Latina ospitano eventi sportivi e manifestazioni culturali legate alla tradizione dell’Epifania.

Appuntamenti nel giorno dell’Epifania

Lunedì 6 gennaio, come da tradizione, sarà il giorno dedicato alla Befana. In molte località della provincia di Roma e del Lazio si terranno eventi e cortei per festeggiare la simpatica vecchina. Tra questi spiccano “Il volo della Befana” in piazza del Popolo a Latina e la “Befana a cavallo” nel Parco del Circeo, mentre a Borgo Montenero si terrà la terza edizione della Vespa Befana, con un corteo di scooter storici che attraverserà le vie del borgo distribuendo dolciumi.

A Priverno, si celebra la chiusura delle festività con “Bianco Priverno”, una manifestazione che trasforma il centro storico in un palcoscenico di eventi, spettacoli e degustazioni di prodotti locali. Al Castello di San Martino, i visitatori potranno ammirare le ultime installazioni natalizie e partecipare ad attività a tema per tutta la famiglia.

A Bassiano e Formia, le luci natalizie e gli eventi dedicati alla tradizione proseguono fino al 6 gennaio, con mercatini, concerti e spettacoli itineranti per le vie dei centri storici.

A Viterbo, come da radicata tradizione, torna la spettacolare sfilata de “La Calza della Befana più lunga del mondo”, con un corteo di 100 Befane e 15 Fiat 500 storiche che attraverserà le vie del centro storico, regalando dolci e sorrisi ai bambini.

Presso la frazione di Bagnaia si tiene, durante tutta la giornata, una pesca di beneficenza. Nel pomeriggio, in piazza XX settembre arriva la Befana: stand con ciambelle e distribuzione gratuita di calze fino a esaurimento.