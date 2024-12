Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, sabato 7 e domenica 8 dicembre

Eventi, all’insegna del Natale nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend dell’Immacolata

Il secondo weekend di dicembre segna ufficialmente l’inizio delle festività natalizie, con un vasto calendario di eventi a Roma e in tutto il Lazio. Tra luci, mercatini, concerti, mostre e spettacoli teatrali, il clima natalizio avvolge la Capitale e i suoi dintorni, offrendo opportunità per grandi e piccini. Ecco una selezione degli appuntamenti da non perdere.

Weekend a Roma e provincia

Accensione degli Alberi e Presepe in Piazza San Pietro

Il cuore del Natale romano si accende con l’inaugurazione del grande albero di Natale e del tradizionale presepe in Piazza San Pietro, un momento simbolico che attira ogni anno turisti e fedeli da tutto il mondo.

Mercatini e Villaggi di Natale

Giftland – La città del regalo : All’Ex Deposito Atac di San Paolo, un mercatino di Natale al coperto su 6.000 mq con oltre 200 espositori di artigianato, home decor, moda e molto altro.

: All’Ex Deposito Atac di San Paolo, un mercatino di Natale al coperto su 6.000 mq con oltre 200 espositori di artigianato, home decor, moda e molto altro. Green Market Festival: Un evento sostenibile a 360 gradi, dove trovare regali ecologici e fatti a mano, tra laboratori creativi e prodotti biologici.

Cultura e spettacoli

Più Libri Più Liberi : Alla Nuvola dell’Eur, la fiera della piccola e media editoria offre incontri con autori, dibattiti e letture, con oltre 700 appuntamenti in programma.

: Alla Nuvola dell’Eur, la fiera della piccola e media editoria offre incontri con autori, dibattiti e letture, con oltre 700 appuntamenti in programma. Musei in Musica : Sabato 7 dicembre, musei civici aperti fino alle 2 di notte con ingresso a 1 euro o gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Concerti e spettacoli dal vivo arricchiranno la serata.

: Sabato 7 dicembre, musei civici aperti fino alle 2 di notte con ingresso a 1 euro o gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Concerti e spettacoli dal vivo arricchiranno la serata. West Side Story al Teatro Sistina: Il musical kolossal diretto da Massimo Romeo Piparo debutta sabato, promettendo emozioni con la sua orchestra dal vivo e un cast stellare.

Divertimento per i più piccoli

Bouncy Christmas : A Piazza Mancini, un villaggio gonfiabile di 1.500 mq, il più grande d’Italia, dove i bambini possono saltare e giocare in totale sicurezza.

: A Piazza Mancini, un villaggio gonfiabile di 1.500 mq, il più grande d’Italia, dove i bambini possono saltare e giocare in totale sicurezza. The Best of Disney Music : All’Auditorium Conciliazione, un concerto dedicato alle musiche Disney, per un’esperienza magica tra generazioni.

: All’Auditorium Conciliazione, un concerto dedicato alle musiche Disney, per un’esperienza magica tra generazioni. Music Circus Show on Ice: All’Atlantico di Roma, uno spettacolo sul ghiaccio con le canzoni di Frozen.

Nel Lazio: tradizioni e magia natalizia

Mercatini e Villaggi di Natale

Viterbo Christmas Village : Il quartiere medievale di San Pellegrino si trasforma in un mondo incantato con attrazioni, la casa di Babbo Natale e una pista di pattinaggio.

: Il quartiere medievale di San Pellegrino si trasforma in un mondo incantato con attrazioni, la casa di Babbo Natale e una pista di pattinaggio. Casa di Babbo Natale a Tarquinia: Un viaggio nel magico mondo natalizio con scenografie spettacolari e attività per bambini.

Eventi tradizionali e sagre

Sagra dell’Olivo a Canino : Un appuntamento storico che celebra l’olio dop di Canino con stand gastronomici, spettacoli medievali e falconeria.

: Un appuntamento storico che celebra l’olio dop di Canino con stand gastronomici, spettacoli medievali e falconeria. Presepi e luminarie : In tutta la regione, da Bolsena a Vitorchiano, le accensioni delle luminarie natalizie e i presepi viventi attirano visitatori e famiglie.

: In tutta la regione, da Bolsena a Vitorchiano, le accensioni delle luminarie natalizie e i presepi viventi attirano visitatori e famiglie. Tarano e il Natale nei Borghi: dall’alba al tramonto, nel centro storico di Tarano (RI) saranno offerti musica di cornamuse con i “Suoni della terra”, giocoleria e artisti di strada, animazione per bambini, zucchero filato, vin brulè e stuzzichini. Sarà indetta anche una pesca di beneficienza per la Chiesa di Santa Maria Assunta.

Arte e musica

Beethoven Festival Sutri : Un viaggio musicale attraverso i capolavori di Beethoven e Brahms.

: Un viaggio musicale attraverso i capolavori di Beethoven e Brahms. BolsenArte Winter Music Festival : A Bolsena, concerti di musica gospel e classica, arricchiti da esibizioni dal vivo.

: A Bolsena, concerti di musica gospel e classica, arricchiti da esibizioni dal vivo. Tuscia in Jazz: A Ronciglione, concerti di beneficenza con artisti di fama internazionale.

Esperienze uniche

Natale sotto le Stelle a Fiuggi : Un planetario gonfiabile offre uno spettacolo di astronomia e scienza per grandi e piccoli.

: Un planetario gonfiabile offre uno spettacolo di astronomia e scienza per grandi e piccoli. Vicino Rosa a Viterbo: Un’esperienza immersiva con visori 3D per rivivere l’emozionante trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Proposte per famiglie e bambini

Babbo Run a Castrocielo : Una passeggiata natalizia con musica, regali per bambini e vin brulé per i partecipanti.

: Una passeggiata natalizia con musica, regali per bambini e vin brulé per i partecipanti. Laboratori e attività: In molti comuni, dai mercatini artigianali di Ausonia alle visite guidate a Vetralla, non mancano eventi dedicati ai più piccoli.