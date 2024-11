Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend sabato 9 e domenica 10 novembre

Le temperature iniziano a calare, ma il clima è ancora ideale per godersi un weekend all’aria aperta a Roma e nei dintorni. Tra sagre, villaggi di Natale, spettacoli teatrali e mercatini, il Lazio offre un’ampia varietà di eventi per tutte le età e i gusti, con un occhio di riguardo per le tradizioni locali e internazionali.

Il Villaggio di Natale del Solara Garden: magia festiva a Casal Palocco

Il Natale comincia presto al Solara Garden Center di Casal Palocco, che ha inaugurato la sua ventisettesima edizione del Villaggio di Natale il 5 ottobre. Un appuntamento fisso per i romani, il villaggio si rinnova ogni anno, proponendo nuove decorazioni, alberi e presepi provenienti da tutto il mondo. Luci, fragranze e oggetti natalizi contribuiscono a creare un’atmosfera unica, perfetta per chi vuole immergersi nella magia del periodo più festoso dell’anno.

Diwali 2024: la Festa della Luce illumina Roma

Il Diwali, la celebrazione indiana della Luce, farà risplendere la capitale con eventi unici all’Auditorium del Massimo sabato 9 novembre. Danza, musica classica e contemporanea, laboratori e rituali dedicati alla dea Lakshmi animeranno l’evento, che si svolgerà a ingresso gratuito (su prenotazione). Un’occasione per scoprire e apprezzare le ricche tradizioni spirituali e culturali dell’India, in un connubio di antichità e modernità.

Notte Morricone: omaggio al maestro della musica cinematografica

Fino a domenica 10 novembre, Roma rende omaggio a Ennio Morricone con “Notte Morricone”, un evento che unisce danza, arti visive e cinema. Parte del Romaeuropa Festival, lo spettacolo, diretto da Marcos Morau, promette una serata di emozioni e ricordi. In chiusura, il Teatro Argentina ospiterà anche la presentazione del libro “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre”, con la partecipazione di ospiti speciali.

Cinecittà World: il Natale delle Meraviglie

A Cinecittà World, il Natale si fa spazio tra cinema e magia: il 9 e 10 novembre segna l’apertura della stagione festiva con il Villaggio di Natale e una nuova area, l’Oriental World. Spettacoli, pattinaggio su ghiaccio e attrazioni tematiche come “Christmas on Ice” offriranno momenti indimenticabili per grandi e piccoli, in uno scenario dove la festa più amata diventa una vera e propria avventura.

Ravioli dal Mondo: viaggio nei sapori globali a Eataly Roma

Dal 9 al 10 novembre, Eataly Roma Ostiense ospita il festival “Ravioli dal Mondo”, una celebrazione culinaria che esalta la versatilità di questo piatto. Dalle versioni tradizionali a quelle più esotiche e creative, i visitatori potranno gustare ravioli ispirati a culture diverse, scoprendo sapori e tecniche da tutto il globo. Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina.

Gran Ballo Viennese di Roma: una serata da fiaba

Sabato 9 novembre, il Gran Ballo Viennese torna nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano. Alla sua sedicesima edizione, il gala trasforma Roma in una Vienna ottocentesca, con giovani debuttanti che danzano sulle note di Strauss, accompagnati dai Granatieri di Sardegna. Sotto la direzione artistica di Elvia Venosa, la serata sarà un mix di eleganza e tradizione, con uno scopo benefico a coronare il tutto.

Ficus al Massimo: il market artigianale al Circo Massimo

Il 9 e 10 novembre, torna Ficus al Massimo, un mercatino d’arte e artigianato nel Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi. Un weekend dedicato all’arte e al vintage, con esposizioni di oggetti fatti a mano e antichi ricettari, tra storia e innovazione. I visitatori potranno ammirare oltre 50 brand italiani e godersi l’atmosfera unica del palazzo storico di fronte al Circo Massimo.

Dino Park: il mondo giurassico arriva a Roma

Da sabato 9 novembre, in Viale Tor di Quinto, apre il Dino Park, un parco giurassico itinerante che resterà in città fino al 1 dicembre. Perfetto per i bambini e le famiglie, il parco offre la possibilità di vedere da vicino dinosauri realistici, tra cui un impressionante Tyrannosaurus Rex e un Gigantosauro lungo 24 metri. Un viaggio affascinante nella preistoria, tra emozione e apprendimento.

Renato Zero: “Autoritratto” al Palazzo dello Sport

Il leggendario cantautore romano Renato Zero torna sul palco con “Autoritratto – I concerti evento” il 10 e 11 novembre al Palazzo dello Sport. Un viaggio musicale attraverso 13 brani iconici che raccontano la sua carriera straordinaria, in uno spettacolo che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Un appuntamento atteso e imperdibile per i fan del maestro.

La Sirenetta – Il Musical all’Auditorium Conciliazione

Sabato 9 novembre, l’Auditorium Conciliazione ospita “La Sirenetta – Il Musical”, una produzione ispirata alla favola di Hans Christian Andersen. Tra costumi incantevoli, musiche indimenticabili e coreografie spettacolari, lo spettacolo coinvolgerà spettatori di tutte le età in una fiaba senza tempo.

Neri Marcorè nei panni di Sherlock Holmes

Dal 7 al 10 novembre, Neri Marcorè sarà Sherlock Holmes nel musical in scena al Teatro Brancaccio. Con un cast di oltre 20 performer, l’adattamento teatrale promette intrighi, misteri e avventure nella Londra vittoriana, ricreando l’atmosfera unica del 221b di Baker Street.

Mostre da non perdere: da Paola Cortellesi a Guglielmo Marconi

Due mostre di grande rilievo animeranno il weekend: “C’è ancora domani, sempre” alla Casa del Cinema, dedicata al film di Paola Cortellesi, e “Guglielmo Marconi. Vedere l’invisibile” all’Istituto VIVE, che celebra il genio del wireless con foto, documenti e filmati.

Eventi per bambini e tradizioni culinarie

Per i più piccoli, l’evento “Gli Egizi: i bambini alla scoperta dell’Antico Egitto” allo Stadio di Domiziano offrirà avventure archeologiche. Nel frattempo, le sagre fuori città celebrano i sapori autunnali: la Sagra della Rola a Rocca Canterano e la Sagra della Polenta a Lunghezza promettono buon cibo e allegria. A Ciciliano, la “Festa d’Autunno” invita tutti a passeggiare tra mercatini artigianali e degustare piatti tradizionali.

Weekend a Viterbo e provincia

Concerto di Paola Bugiotti all’Università della Tuscia

Sabato pomeriggio, la pianista viterbese Paola Bugiotti si esibirà nell’ambito della XX stagione concertistica presso l’auditorium di S. Maria in Gradi. L’evento, organizzato con il patrocinio della Fondazione Carivit e sotto la direzione di Franco Carlo Ricci, presenterà un programma variegato con musiche di Bach, Haydn, Liszt, Skrjabin, Morricone e Chopin. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica classica.

La Traviata al Teatro dell’Unione

Al Teatro dell’Unione di Viterbo, va in scena una rivisitazione moderna de “La Traviata”. L’opera di Verdi, con un cast di spicco e l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble, promette emozioni forti. La regia di Davide Garattini Raimondi offre una scenografia attualizzata, che rende ancora più coinvolgente uno dei più celebri brindisi della lirica. Questa produzione, di rilievo nazionale, ha già suscitato grande interesse e sarà replicata in importanti teatri italiani, tra cui il Teatro Arcimboldi di Milano.

Jazzup Festival al Teatro San Leonardo

A Viterbo continua il Jazzup Festival, un evento che celebra il meglio della musica jazz in luoghi simbolici della città. Domenica, il duo Robustelli/Sacchi presenterà il loro ultimo progetto discografico, mentre il sassofonista viterbese Andrea Araceli offrirà una performance che fonde tradizione e innovazione. Il Teatro San Leonardo, con la sua storia e la sua eleganza, diventa così una cornice perfetta per un’esperienza musicale avvolgente.

Itaca per Sempre al Teatro San Leonardo

Il Teatro San Leonardo di Viterbo ospita “Itaca per sempre”, un’opera che rivisita il mito del ritorno di Ulisse con una narrazione intima e profonda. Enrico Lo Verso e Paola Quattrini, protagonisti della pièce, esplorano temi come l’identità, i legami familiari e la vulnerabilità umana, accompagnati dalla suggestiva colonna sonora live di Mirko Lodedo. Un racconto epico reso toccante e contemporaneo.

Festa dell’olio e del vino novello a Vignanello

Prende il via a Vignanello la XXIV edizione della Festa dell’Olio e del Vino Novello, un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione enogastronomica. Il borgo medievale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove esperte guide accompagnano i visitatori in suggestivi “percorsi del vino e dell’olio”, esplorando i processi di produzione che rendono questi due prodotti italiani eccellenze mondiali. Tra stand gastronomici con prodotti locali, percorsi culturali che raccontano gli antichi mestieri e visite guidate al Castello Ruspoli, l’atmosfera di festa promette di avvolgere i partecipanti in un’esperienza indimenticabile.

Per San Martino ogni mosto diventa vino a Blera

A Blera, la storica celebrazione “Per San Martino ogni mosto diventa vino” porta un’ondata di sapori e cultura. Il weekend offre l’opportunità di immergersi in un’atmosfera conviviale unica: le cantine locali aprono le porte per pranzi e cene a base di specialità del territorio, accompagnate da vini giovani. Mostre artistiche impreziosiscono l’evento, tra cui una collettiva curata da Stefania Gruttadauria presso il lavatoio comunale e una rassegna di opere a San Nicola. Momenti poetici e musicali animano l’evento, tra cui l’atteso reading di poesie accompagnato dalle melodie del gruppo Varag.

Festa di San Martino a Bolsena

Bolsena si accende di profumi e suoni con la Festa di San Martino. Sabato, Piazza Matteotti diventa un punto di incontro per le degustazioni: castagne arrostite, frittelle dolci e salate, carne alla brace e vini locali. Il vivace programma include esibizioni live di Pietro Paolacci e un mercatino dell’artigianato, dove scoprire curiosità uniche. Il tutto condito da un’atmosfera che unisce sapori, tradizioni e buona compagnia.

TourDeDanse à la Rossini a Canino

A Canino, presso il Teatro Comunale “Luciano Bonaparte”, la nuova stagione teatrale si apre con “TourDeDanse à la Rossini” di Egribianco Danza. Lo spettacolo di danza, ispirato alla cucina e ai sapori, propone due atti che esplorano il desiderio e il gioco delle spezie. Il bolero di Ravel e le dinamiche esilaranti dei contest culinari diventano così fonte di ispirazione per coreografie indimenticabili.

I grandi discorsi che hanno cambiato la storia ad Acquapendente

Ad Acquapendente, il Teatro Boni continua la sua stagione teatrale con “I grandi discorsi che hanno cambiato la storia”. Federico Perrotta e Valentina Olla portano in scena discorsi celebri e ispiratori, dal “I Have a Dream” di Martin Luther King al messaggio ai giovani di Rita Levi Montalcini. Uno spettacolo che invita alla riflessione, rievocando momenti che hanno segnato la storia moderna.

Musica e ricordi a Vetralla e Ronciglione

Vetralla ospita “Ricordando Daria…”, un salotto musicale dedicato alla memoria di Daria Della Croce, mentre a Ronciglione si celebra la storia dell’illuminazione elettrica con un evento dedicato al libro di Alberto Saìu. A Tuscania, le visite guidate alla Necropoli etrusca offrono un tuffo nel passato, mentre a Vetralla il Regno di Babbo Natale anticipa le magiche atmosfere delle festività con un villaggio incantato.

Weekend a Frosinone e provincia

La Refice Pop Orchestra in concerto

Sabato sera, l’Auditorium Paris di Frosinone risuonerà delle straordinarie melodie della Refice Pop Orchestra, che celebra il genio musicale di Henry Mancini. In una serata dedicata al celebre compositore americano, conosciuto per capolavori come “Moon River” e le colonne sonore della Pantera Rosa, il pubblico potrà immergersi in un concerto che promette di essere un tributo vibrante e ricco di emozioni, tra arrangiamenti orchestrali e momenti di puro spettacolo.

Vintage Market

Sempre a Frosinone, l’area alta della città ospita il Vintage Market, un’occasione perfetta per gli appassionati di collezionismo e oggetti retrò. Sotto il motto “Quello che non serve a te, serve a me”, il mercato accoglie un’ampia varietà di articoli: dai libri ai vinili, dai giocattoli d’epoca all’oggettistica d’artigianato, senza dimenticare gli accessori di moda vintage, l’antiquariato e persino oggetti numismatici. Un evento ideale per curiosare tra bancarelle colme di rarità e incontrare appassionati da ogni dove.

Walk Lab

Domenica mattina, non perdetevi la Walk Lab, un’esperienza unica di camminata a ritmo di musica nel cuore di Frosinone. Con l’uso di cuffie, i partecipanti saranno immersi in un’atmosfera musicale speciale, mentre attraversano percorsi suggestivi e scoprono la città in un modo tutto nuovo. Un evento inclusivo e adatto a tutti, perfetto per chi vuole coniugare attività fisica e divertimento.

Amici a quattro zampe alla Villa Comunale

Sempre domenica, gli amanti degli animali avranno l’opportunità di partecipare a una giornata dedicata ai cani e ai loro padroni presso la Villa Comunale di Frosinone. Due educatori professionisti saranno a disposizione per offrire informazioni preziose sul comportamento canino e sulle normative vigenti. Un appuntamento utile e interattivo, per promuovere la conoscenza e il benessere dei nostri fedeli amici a quattro zampe.

Nellie Bly, una donna fenomenale

A Casa Barnekow, il fine settimana si anima con lo spettacolo “Nellie Bly, una donna fenomenale”. La rappresentazione ripercorre la vita straordinaria della giornalista americana, pioniera del giornalismo investigativo e famosa per le sue indagini sotto copertura. Tra le sue imprese più note, quella in cui si fece ricoverare per dieci giorni nel manicomio criminale di Blackwell Island, portando alla luce le brutalità del sistema psichiatrico. Un’occasione per riflettere sul coraggio e l’astuzia di una donna che ha cambiato la storia del giornalismo.

La Notte di Bacco a Sant’Apollinare

Sabato sera, il borgo di Sant’Apollinare si accenderà con “La Notte di Bacco”, una celebrazione enogastronomica imperdibile. Tra pizze fritte, polenta, castagne arrostite e i tradizionali auciati, sarà possibile degustare le prelibatezze locali accompagnate da ottimo vino. Un momento clou della serata sarà la gara tra produttori locali per il miglior vino, che regalerà al pubblico un’autentica sfida di sapori e profumi.

Sagra delle castagne a Terelle

Domenica, il pittoresco paese di Terelle celebra la 40ª edizione della Sagra delle castagne, un evento simbolo della stagione autunnale. Musica, balli popolari e degustazioni di castagne, declinate in mille modi, saranno i protagonisti assoluti. Le caldarroste e i dolci a base di castagne, accompagnati da vino rosso ciociaro, faranno da cornice a una giornata di festa e allegria, che promette di coinvolgere grandi e piccini.

Festa del tartufo di Campoli Appennino

A Campoli Appennino, torna la Festa del tartufo, giunta alla sua 37ª edizione. Il tema di quest’anno, “Storie di cavatori, aziende e sommelier del tartufo”, guiderà i visitatori in un viaggio sensoriale tra stand gastronomici e degustazioni di piatti a base di tartufo. Il profumo inebriante dell’“oro della terra” riempirà le strade, mentre esibizioni musicali faranno da sottofondo a una festa che rende omaggio alla cultura e ai sapori del territorio.

Le Cantine di San Martino ad Arce

Ad Arce, l’atmosfera si fa magica con il ritorno delle Cantine di San Martino. Le vie del borgo si riempiono di profumi autunnali, tra antiche cantine trasformate in osterie dove degustare specialità locali e dolci tipici. Un evento che richiama una tradizione radicata e che invita i visitatori a immergersi in un’esperienza enogastronomica unica, dove ogni angolo del paese racconta una storia di sapori e condivisione.

“Storie della mezzanotte” a Veroli

Il Teatro Comunale di Veroli apre la stagione con “Storie della mezzanotte”, uno spettacolo che trasporterà gli spettatori in un mondo immaginifico. Con una scenografia spettacolare, maschere e musiche suggestive, le fiabe tradizionali prenderanno vita, rievocando un universo popolato da re e regine, animali magici e riti misteriosi. Una serata che promette di risvegliare la fantasia e di affascinare il pubblico di tutte le età.

Weekend a Latina e provincia

Arte e mostre: Premio COMEL e artisti internazionali

Il fine settimana offre appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’arte. Continua fino al 16 novembre la mostra conclusiva della XI edizione del Premio COMEL, dedicato all’alluminio come materiale artistico. Le opere dei finalisti sono esposte a Latina, offrendo uno spunto di riflessione sull’uso innovativo di questo metallo nella scultura e nell’installazione. Alla Galleria Monti 8, e in contemporanea in uno spazio espositivo di Roma, si può visitare la personale dell’artista coreana Miwha Lee, che con le sue opere affascina per l’uso del colore e della forma. Prosegue anche la collettiva “Connessioni Artistiche” alla OmniArt Open Gallery, un progetto che mette in dialogo artisti di diversa provenienza e stile.

Italian Circus Talent Festival

Sempre a Latina, il weekend sarà all’insegna dell’arte circense con la terza edizione dell’Italian Circus Talent Festival. Un evento che celebra i talenti emergenti del mondo del circo, tra acrobati, giocolieri e artisti di strada che si esibiranno in numeri spettacolari. Un’occasione per ammirare esibizioni che lasciano senza fiato, in uno spettacolo adatto a tutte le età.

Favole di luce a Gaeta

A partire da questo fine settimana, Gaeta si veste di luci e colori con “Favole di luce”, una delle manifestazioni più amate e attese nel panorama italiano. Il centro storico della città sarà illuminato da installazioni spettacolari che raccontano mondi fiabeschi: creature fantastiche, personaggi delle favole e paesaggi onirici che cattureranno l’immaginazione di grandi e piccini. La magia delle luminarie sarà accompagnata da numerosi eventi collaterali, tra spettacoli dal vivo, street artist, e attrazioni per le famiglie. Un appuntamento che trasforma la città in un teatro a cielo aperto, dove ogni angolo è una sorpresa.

International Street Food ad Aprilia

Gli amanti della buona tavola non possono perdere l’International Street Food ad Aprilia. Durante tutto il fine settimana, la città ospiterà una kermesse gastronomica che celebra le specialità italiane e internazionali. I visitatori potranno degustare piatti iconici preparati da chef provenienti da diverse culture culinarie: dai tacos messicani al sushi giapponese, passando per hamburger gourmet e specialità della cucina mediterranea. Un evento che promette di soddisfare i palati più curiosi, accompagnato da musica dal vivo e un’atmosfera conviviale.

Feste autunnali a Sermoneta e Pontinia

Per chi vuole immergersi nell’atmosfera autunnale, Sermoneta e Pontinia propongono due eventi perfetti. Al Sermoneta Shopping Center si tiene la Festa della Castagna, un trionfo di sapori con degustazioni di caldarroste, dolci tipici e prodotti della tradizione ciociara. A Pontinia, invece, la Festa d’Autunno invita tutti a godersi le bellezze della stagione con stand gastronomici, musica dal vivo e attività per tutta la famiglia. Tra colori caldi, profumi avvolgenti e pietanze della cucina locale, queste celebrazioni offrono un assaggio della cultura del territorio.

Musica a Terracina e Latina

Non mancano le proposte musicali per chi cerca emozioni dal vivo. A Terracina, prende il via il Terracina Music Festival, una serie di concerti domenicali che si svolgeranno nei luoghi più suggestivi della città, regalando note e melodie in un contesto unico. A Latina, invece, il weekend è all’insegna del jazz: sabato sera salirà sul palco il Flavio Boltro Quartet, una formazione di alto livello che promette una serata all’insegna dell’improvvisazione e della grande musica. Domenica pomeriggio sarà la volta del Gabriel Marciano Quartet, che proporrà un repertorio raffinato e coinvolgente, ideale per chi ama il jazz di qualità.

L’inizio di “Famiglie a teatro” a Formia

A Formia, l’apertura della stagione 2024-2025 di “Famiglie a teatro” accoglie il pubblico più giovane con uno spettacolo pensato per far sognare e divertire i bambini e le loro famiglie. Al Teatro Moderno di Latina, invece, si ride e si riflette con lo spettacolo “La Felicità”, che esplora le dinamiche dell’amore e delle relazioni dopo i 40 anni. Una commedia brillante che mescola humor e momenti di riflessione, perfetta per chi cerca un’alternativa divertente e intelligente.

Weekend a Rieti e provincia

Apertura Cantine a Petrella Salto

Sabato sera 9 novembre andrà in scena una degustazione di vini a San Martino di Petrella Salto. E’ disponibile l’area camper ed il servizio navetta è gratuito. In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata al weekend successivo.

Castagne, vino e ciambelletti a San Vincenzo

Domenica 10 novembre, la piazza di San Vincenzo sarà teatro di una vera e propria festa autunnale, di fronte alla Parrocchia S.Elia.

Festa di San Martino ad Ornaro Alto

Si festeggia San Martino ad Ornaro Alto. Domenica 10 novembre, dalle 12 in poi, saranno ospiti i fratelli Scacchia con la loro musica e Giobbe, con il suo live show “La musica a 360°”.