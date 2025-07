Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto: sagre, tradizioni e spettacoli

La calda estate laziale entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti che uniscono gusti, arte e tradizione nei territori di Roma e province. Arte, spettacolo, enogastronomia: ecco cosa davvero succede.

Roma e provincia: concerti internazionali, teatro, visite e sapori locali

A Roma il Giubileo dei Giovani si conferma evento centrale: da venerdì 1 agosto al 3, mezzo milione di partecipanti in città. La giornata penitenziale al Circo Massimo (1°), la veglia del 2 agosto e la messa solenne del 3 a Tor Vergata, presieduta da Papa Leone XVI, costituiscono il cuore religioso dell’estate capitolina.

Parallelamente, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone eventi a ingresso libero dal 1° al 12 agosto, con mostre, incontri e visite guidate sul tema dell'eredità romana.

Sul fronte spettacoli stasera apre la rassegna “L’energia dell’estate incontra le emozioni sul palco”, con nomi del calibro di Cristina D’Avena, Mal, Cristiano Malgioglio e Antonello Costa; la programmazione dura per tutto il mese.

Concerti di rilievo il 1 agosto: Raphael Gualazzi alla Casa del Jazz (21:00‑23:00), e soprattutto i The Smashing Pumpkins in concerto all’Ippodromo delle Capannelle (stessa fascia oraria).

Il 2 agosto a Testaccio live gratuito “Testaccio canta gli 883” presso la Città dell’Altra Economia (19:00‑23:59). A sera, Stefano Fresi porta “Dell’amore, della guerra e degli ultimi” al Teatro Tor Bella Monaca (21:00‑22:30). Sempre il 2 agosto, grandi nomi al Stadio Olimpico: Kendrick Lamar e SZA (21:00‑23:00).

La 3 agosto l’ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici capitolini celebra la prima domenica del mese: Galleria Borghese, Barberini, Terme di Caracalla e altri luoghi del circuito capitolino.

Spettacoli serali il 3 agosto: "Inchiodate!" una satira teatrale al Tor Bella Monaca (21:00‑22:30) e Joshua Redman al Casa del Jazz (21:00‑23:00).

Mercatini e sagre: sabato 2 e domenica 3 il Campagna Amica (sapore della campagna a Roma) è al Circo Massimo e Certosa; mercatini dell’antiquariato a Conca d’Oro, Ponte Milvio, Porta Portese.

Provincia di Roma e dintorni: tradizione e arte dal vivo

A Tolfa, dal 1 al 3 agosto, si tiene TolfArte 2025, festival di arte di strada e artigianato: musica, acrobatica, mostre, forest‑therapy, laboratori, oltre 300 artisti da tutto il mondo; un appuntamento consolidato di cultura popolare a pochi chilometri dalla capitale.

Ad Albano Laziale, fino al 3 agosto, l’11ª Sagra della Bruschetta propone degustazioni di bruschette tradizionali, musica dal vivo e laboratori culinari in località Fontanili di Cancelliera.

A Montevirginio infine, il ritorno della Sagra della Ciccia: grigliate, gnocchi, musica dal vivo; il gusto dei Castelli Romani incontra le serate della provincia.

Provincia di Viterbo: sapori e vini lungo il fine settimana

Soriano nel Cimino, fino al 3 agosto, ospita la Festa della Bistecca a Santarello: non solo bistecche, ma menù ricco di piatti locali, gnocchi fritti alla Nutella, intrattenimento sotto le stelle. Un'esperienza gastronomica autentica.

A Montefiascone, sempre dal 1 al 3 (e fino al 14 agosto), la Fiera del Vino: due settimane dedicate ai prodotti vitivinicoli del territorio viterbese, tra degustazioni pubbliche, stand e incontri con produttori locali.

Provincia di Rieti: sagre, motori e musica

In provincia di Rieti, Antrodoco ospita fino al 2 agosto il festival medievale Medioevo ad Antrodoco al Castaldato Interocrino: rievocazioni, figuranti, artigianato e intrattenimento d’epoca.

Sempre Rieti, Casperia celebra la Sagra degli Stringozzi fino al 2 agosto: piatti tipici e atmosfera rurale immersa nella collina sabina.

Nel reatino ma di interesse regionale, la Fara Jazz Music Festival a Fara in Sabina (Rieti): concerti jazz nel borgo medievale da 12 luglio a 24 agosto, dunque in corso anche il weekend 1‑3 agosto: musica sotto le stelle nella Sabina.

Provincia di Frosinone e Latina: folklore, jazz, artigianato

A Veroli, da 30 luglio al 3 agosto, con “Estate con Noi” e i Fasti Verolani: una combinazione di musica, spettacoli, attività in piazza e valorizzazione del centro storico.

Nella provincia di Latina, a Cori, si segnala il circuito del Latium Festival, che unisce folklore, artigianato e enogastronomia con gruppi internazionali e stand di produttori locali: attività tra Cori, Latina e Roma, nelle giornate a cavallo tra luglio e agosto.

Un weekend che sa di Lazio autentico: dalla terapia dell'arte di strada di Tolfa, alle voci urbane di Testaccio, dalle sagre rurali nel viterbese agli assolo jazz di Joshua Redman, dallo spirito del Giubileo ai cibi e mercatini che raccontano storie di territorio. Un'offerta culturale e gastronomica densa, ideale sia per chi resta in città sia per chi visita le province.

