Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto: sagre, tradizioni e spettacoli

Mentre Roma e le sue province si animano sotto il cielo d’agosto, tra profumi di cucina tradizionale e note di musica, il prossimo fine settimana — da venerdì 8 a domenica 10 agosto — promette un caleidoscopio di eventi autentici tra sagre, cultura popolare, enogastronomia e spettacoli popolari. Ecco una panoramica corale, ricca di spunti su cosa fare e dove andare, con tutti gli appuntamenti confermati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Frosinone e dintorni: tra fettuccine, vino e convivialità

Venerdì 8 agosto – Arpino accende l’estate con la Sagra delle fettuccine funghi porcini e tartufo: un invito a gustare ingredienti autoctoni in piazza, con inizio alle 19:30. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sempre l’8 agosto – Monticelli (Esperia, FR) ospita la Sagra del Vino, appuntamento tradizionale che celebrerà i vini locali, già a partire dalla sera del 7 agosto.

Da venerdì 8 a domenica 10 – Pofi (FR) è la volta della Sagra della Pizza Fritta, con piazza Vittorio Emanuele animata da sapori e cotture fragranti.

Sabato 9 agosto – Frosinone città dà spazio a “Campagna Amica”, mercatino dei produttori locali, in piazza Falcone e Borsellino: un’occasione per portare in tavola genuinità e filiera corta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Latina: street food e atmosfera vivace sul litorale

Dal 7 al 10 agosto – San Felice Circeo ospita Circeo Street Food, evento perfetto per chi cerca divertimento tra cibo da strada di qualità, musica e una cornice marittima suggestiva.

Roma e Lazio: tra sagre tipiche, folklore e cultura

Da venerdì 8 a domenica 10 – Collevecchio (Rieti) si festeggia la Festa del Grano , un evento ricco di tradizione e sapori dell’entroterra laziale.

si festeggia la , un evento ricco di tradizione e sapori dell’entroterra laziale. Nello stesso fine settimana – Canale Monterano (RM) risuona il profumo della Sagra delle Pappardelle , piatto rustico e conviviale che celebra la pasta fresca.

risuona il profumo della , piatto rustico e conviviale che celebra la pasta fresca. Sempre dall’8 al 10 – Torre Alfina (VT) propone la Sagra delle Pappardelle al Cinghiale : un inno ai sapori di bosco e alla tavola over the top.

propone la : un inno ai sapori di bosco e alla tavola over the top. Sabato 9 – Nerola (RM) ospita la Sagra della Pizza Fritta Nerolese , tra i momenti clou della locale tradizione enogastronomica; prosegue anche la Festa di Ferragosto Nerolese , che durerà fino al 16 agosto.

ospita la , tra i momenti clou della locale tradizione enogastronomica; prosegue anche la , che durerà fino al 16 agosto. Sabato 9 – Selci (RI) si anima con la Sagra della Porchetta , celebrazione del vanto culinario della Sabina

si anima con la , celebrazione del vanto culinario della Sabina Domenica 10 – San Martino di Petrella Salto (RI) chiude il weekend con la Sagra del Tartufo , un omaggio ai funghi pregiati del territorio.

chiude il weekend con la , un omaggio ai funghi pregiati del territorio. Ancora domenica 10 – Nemi (RM) ristora l’animo con la Magica Fiaccolata , cammino suggestivo che accende il centro storico con luci e spiritualità.

ristora l’animo con la , cammino suggestivo che accende il centro storico con luci e spiritualità. Da domenica 10 a sabato 16 – Vignanello (VT) prende il via la Festa del Vino, un tuffo nella cultura vitivinicola locale.

Rieti: tradizione western e spettacolo equestre

Da venerdì 8 a domenica 10 – Scandriglia (RI): torna Uomini & Cavalli – Western Spirit Pro Rodeo, la 21ª edizione di un evento che unisce la cultura cowboy al fascino rurale del Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questo fine settimana nel Lazio offre un calendario straordinario: dalle pappardelle al tartufo, dalla pizza fritta al rodeo western, dalla street food sulla costa alla fiaccolata notturna tra le stradine medievali. Ogni borgo racconta una storia, un’identità legata alla terra e alla comunità. Che scegliate la convivialità gastronomica, il teatro popolare, i mercati rurali o la sacralità delle fiaccolate, troverete un’esperienza autentica, umana e irripetibile.

Organizzatevi in auto o in bici, copritevi per le sere più fresche, e preparatevi a godere del calore estivo non solo del clima, ma soprattutto dell’accoglienza della gente del Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata