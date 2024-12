Cosa fare a Roma e nel Lazio, weekend 14 e 15 dicembre

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di dicembre 2024, con il Natale alle porte.

Weekend Viterbo e provincia:

A passeggio con il Golden Retriver

Domenica 15 dicembre è la giornata perfetta per gli amanti degli animali e del Natale! A Viterbo si terrà una passeggiata di Natale con i golden retriever, organizzata dagli “Amici dei Golden Retriever”. L’appuntamento è alle 10:30 al Sacrario, con un percorso che attraversa le vie principali della città. L’evento è aperto a tutti, cani di qualsiasi razza e non, e ovviamente agli appassionati di amici a quattro zampe. Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale del Comune di Viterbo.

Natale in fattoria con Alice

Sabato 14 dicembre, l’atmosfera natalizia si sposta alla Fattoria di Alice con “Aspettando il Natale in fattoria”. A partire dalle 14, il parco agricolo urbano di Viterbo accoglierà grandi e piccoli con laboratori dedicati agli animali (pulizia, coccole e nutrizione) e la creazione di deliziosi cake pops.

Costo: 8 euro per laboratorio (inclusa la merenda). Per chi non partecipa ai laboratori, l’ingresso al parco costa 5 euro e include una consumazione o attività per i bambini come la letterina per Babbo Natale.

Prenotazione obbligatoria per i laboratori: Barbara 335.8425703.

Viterbo Christmas Village: un Natale magico

Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, il centro storico di Viterbo si trasforma nel Christmas Village, un mondo incantato con mercatini, pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale e un Presepe arricchito da personaggi storici. Tra le attrazioni, la Giostra Vintage e il Mondo di Ghiaccio, perfette per famiglie e bambini. Profumi di spezie, vin brulé e spettacoli natalizi vi accompagneranno per tutto il periodo festivo.

Vetralla, il Regno di Babbo Natale e la tombolata

A Vetralla, il Natale prende vita con la riapertura del Regno di Babbo Natale, un vero e proprio paradiso di 8.000 mq. Aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio 2025, offre attrazioni come il bosco incantato, la casa di Babbo Natale, mercatini natalizi e una pista di pattinaggio ecologica. Perfetto anche in caso di pioggia, grazie al suo innovativo portico coperto. Tra le novità: il Christmas Rally, una pista elettrica innevata, e la nuova hamburgeria Smash Burger.

Infine, per chi cerca un momento di tradizione e solidarietà, domenica 15 dicembre sempre a Vetralla si potrà visitare il presepe artistico nella chiesa di San Isidoro e partecipare a una maxi tombolata al ristorante Il Gatto e la Volpe. Il ricavato andrà a sostenere le attività natalizie locali.

Weekend Frosinone e provincia:

Ceccano: Borgo diventa Presepe

Domenica 15 dicembre 2024 torna la terza edizione del “Borgo diventa Presepe“, organizzata dalla Proloco e dalla Rete delle Associazioni. “Le vie del Borgo si trasformeranno in un’esposizione a cielo aperto dei presepi realizzati dagli abitanti”, spiegano gli organizzatori. Sarà anche possibile gustare i piatti della tradizione ceccanese, come polenta, salsicce e le classiche pizze fritte dolci, tutto a prezzi popolari. Presenti anche i mercatini natalizi con gli stand degli artigiani locali. Inoltre, “non perdete l’occasione di partecipare alla tombola solidale animata dal simpaticissimo Tonino La Barbera”, invitano dalla Proloco.

Villa Santo Stefano: Sagra salsiccia e broccoletti

A Villa Santo Stefano si terrà la prima edizione della “Sagra della salsiccia e broccoletti santostefanesi”. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, dalle 13 in Piazza Umberto I, con l’apertura degli stand gastronomici. “Non mancheranno musica live dalle 15 con Brigalle e un DJ set dalle 17”, annunciano gli organizzatori. Presenti anche mercatini artigianali per trascorrere una giornata in pieno spirito natalizio.

Alatri: Wrestling per beneficenza

Domenica 15 dicembre al Palasport Tecchiena di Alatri, alle ore 16, l’Italian Wrestling Association organizza “Fight for Lilt – Wrestling per beneficenza”. “Un evento che chiude la stagione aiutando la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Frosinone”, dichiarano i promotori. In programma diversi match, tra cui il titolo Rising Star IWA con il campione Nic Fedeli e la sfida per il titolo della Pro Wrestling Roma, che vedrà l’ex WWE Axel Tischer contro Karim Brigante. Biglietti disponibili da 10 euro.

Roccasecca: Fiera di Natale

Domenica 15 dicembre, a partire dalle 9, Roccasecca ospiterà la prima edizione della Fiera di Natale. “Una giornata ricca di eventi natalizi, sfizi gastronomici, musica e animazione per bambini”, promette l’Associazione “Siete tutti figli miei”. Saranno presenti stand di dolci tipici, antiquariato e prodotti della tradizione roccaseccana. Un’occasione per immergersi nella magia del Natale.

Weekend Latina e provincia:

Al Circolo Cittadino di Latina con il concerto “Merry Christmas in Jazz”

Grande appuntamento al Circolo Cittadino di Latina con il concerto “Merry Christmas in Jazz” che vede protagonista Rossana Casale. L’esibizione rientra nella XXV stagione di “Latina in Jazz 2024/2025” del Latina Jazz Club Luciano Marinelli. Un evento che ha registrato da subito un sold out, portando a raddoppiare l’appuntamento: sabato 14 dicembre Rossana Casale si esibirà alle 19 (posti disponibili) e alle 21 (data sold out). Sul palco, accanto alla celebre cantante, ci saranno Riccardo Biseo al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e Giampaolo Ascolese alla batteria.

Per informazioni: 3501959933 (Eleonora), 3387961980 (Damiana), 3335698739 (Brunella).

Sermoneta e le Favole di Natale

Prosegue “Favole di Natale”, la rassegna natalizia di Sermoneta, che include una serie di eventi per grandi e piccoli. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, al Giardino degli Aranci, si svolgerà A casa di Babbo Natale, un’esperienza magica con giochi di luci, elfi e la possibilità di incontrare Babbo Natale.

Il 14 dicembre, a Palazzo Caetani, verrà inaugurata la mostra di ceramica contemporanea Di spaesamenti e spazi sognati, mentre domenica 15 dicembre il centro storico ospiterà una nuova esposizione di artigianato artistico. Alle 16 di domenica, un concerto itinerante del coro Big Soul Mama attraverserà le vie del paese, mentre alla Chiesa di San Giuseppe si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva di presepi. A Doganella di Ninfa, inoltre, si terrà il Mercatino di Natale a cura del Centro Sociale Anziani.

Weekend a Roma e provincia:

Il Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo

Domenica 15 dicembre, appuntamento al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo per gustare deliziosi piatti preparati con i prodotti delle aziende agricole presenti al mercato. Potrete fare una pausa pranzo diversa dal solito e assaporare i sapori autentici della nostra terra! Ogni piatto è preparato con amore e passione, raccontando la storia della tradizione culinaria.

Il pranzo contadino è un’occasione per rallentare, riunirsi intorno a un tavolo con amici e familiari e condividere momenti di convivialità e gioia. È un modo per riscoprire il valore dei prodotti locali, delle stagioni e delle tradizioni che ci legano alla nostra terra.

Come ogni fine settimana, ci sarà anche lo street food, con piatti a base di pesce fritto, piatti vegetariani e carne alla brace. L’appuntamento è al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in Via di San Teodoro, 74.

Giftland – La città del regalo

Al via gli imperdibili ultimi due weekend (14 e 15, 21 e 22 dicembre) del più grande mercato di Natale al coperto di Roma, che quest’anno torna in una nuova location, il San Paolo District, per la quarta edizione di Giftland – La città del regalo, con la partecipazione di 200 espositori provenienti da tutta Italia.

Giftland – La città del regalo è un’area di 6000 metri quadrati che offre il più grande assortimento di regali mai visto. Troverete 200 espositori di artigianato, artisti, illustratori, ceramica, home decor, design e stilisti, vinili, libri, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, decorazioni natalizie, ghirlande, neon, piante e fiori, panettoni artigianali, dolci natalizi e naturalmente abbigliamento e accessori vintage selezionati.

Con nuovi espositori in ogni data, lo spazio sarà mutevole e completamente addobbato a festa. Una location accogliente dove respirare l’atmosfera del Natale e vivere momenti di spensieratezza in attesa del nuovo anno. Per l’occasione è stata ampliata la sezione di artigianato e food, ed è stata creata un’area vintage con pezzi unici ideali per gli appassionati.

Il Natale dei Carabinieri all’Oasi Park

Torna, con la quarta edizione, Il Natale dei Carabinieri a Roma. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, dalle 15:30 in poi, presso l’Oasi Park, il parco giochi in via Tarquinio Collatino (Zona Don Bosco). Sarà un evento ricco di sorprese, con la presenza di mezzi antichi e moderni e delle divise più amate d’Italia. In programma anche spettacoli, animazioni e la partecipazione di personaggi dello spettacolo, il tutto a ingresso gratuito. I bambini avranno l’opportunità di consegnare la loro letterina di Babbo Natale direttamente nella sua casa. Inoltre, è disponibile un parcheggio gratuito e custodito in via Papiria 63.