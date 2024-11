Cosa fare a Roma e nel Lazio, weekend 23 e 24 novembre

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di novembre 2024

Expo Tuscia 2024: alla scoperta delle eccellenze

Dal 21 al 23 novembre, Viterbo e i borghi della Via Francigena ospitano la seconda edizione di Expo Tuscia 2024, un appuntamento dedicato alla promozione delle eccellenze culinarie, culturali e ambientali del territorio. Organizzato dalla Destination Management Organization con il supporto della Regione Lazio, l’evento offre un programma ricco di esperienze: visite guidate alla Chiesa di Santa Cristina a Bolsena e al Palazzo Papale di Viterbo, degustazioni di prodotti locali nelle aziende e iniziative sul turismo religioso, in vista del Giubileo. Un’occasione unica per immergersi nella tradizione e nell’innovazione della Tuscia.

Sagra della Polenta di Proceno

Il piccolo borgo di Proceno (VT) celebra il piatto tipico della stagione con la Sagra della Polenta, in programma il 23 e 24 novembre e il 30 novembre e 1° dicembre. I visitatori potranno degustare polenta fumante, visitare il suggestivo Palazzo Sforza e il Museo della Civiltà Contadina. Domenica 24 novembre si terranno la 4ª Cicloturistica Gravel Anello di Proceno e una camminata. Non mancheranno balli e musica popolare per animare le giornate.

Viterbo Christmas Village: un Natale magico

Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, il centro storico di Viterbo si trasforma nel Christmas Village, un mondo incantato con mercatini, pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale e un Presepe arricchito da personaggi storici. Tra le attrazioni, la Giostra Vintage e il Mondo di Ghiaccio, perfette per famiglie e bambini. Profumi di spezie, vin brulé e spettacoli natalizi vi accompagneranno per tutto il periodo festivo.

Roma Arte in Nuvola: l’arte moderna e contemporanea protagonista all’EUR

Dal 22 al 24 novembre, la Nuvola di Massimiliano Fuksas nel quartiere EUR di Roma diventa il cuore pulsante dell’arte moderna e contemporanea con la quarta edizione di Roma Arte in Nuvola. Con la direzione artistica di Adriana Polveroni, la manifestazione accoglie 140 gallerie nazionali e internazionali che esporranno opere di pittura, video arte, street art e installazioni. Protagonista di quest’anno il Portogallo, con la mostra “Uma volta ao Sol”, dedicata alle giovani generazioni di artisti contemporanei. Ingresso a partire da 15 euro.

Parco delle Favole Incantate: magia e luci ad Ariccia

Dal 23 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, il Parco delle Favole Incantate di Ariccia (RM) accoglie grandi e piccini con un percorso luminoso nel bosco di Palazzo Chigi. Tra personaggi fiabeschi e mascotte Disney, il parco offre spettacoli unici, come il Musical di Frozen e le esibizioni delle Befane rock. La grande inaugurazione è prevista per sabato 23 novembre, con ospiti speciali e spettacoli di marionette.

Choco Italia: il cioccolato artigianale conquista Ostia

Dal 22 al 24 novembre, Piazza Anco Marzio a Ostia diventa il palcoscenico per l’ultima tappa di Choco Italia, la fiera del cioccolato artigianale e dei dolci tipici italiani. Aperta dalle 10:00 a mezzanotte, la manifestazione offre degustazioni, eventi e spettacoli adatti a tutta la famiglia. L’ingresso è gratuito.

Mercatini di Natale a Cassino: shopping e tradizioni

Ogni sabato fino al 4 gennaio 2025, via degli Eroi a Cassino ospita i Mercatini di Natale, con stand di hobbistica, artigianato e prodotti vintage. Non mancano le specialità gastronomiche locali e gli addobbi natalizi. L’evento si tiene dalle 7:00 alle 13:00, un’occasione perfetta per lo shopping natalizio.

Gaeta – Favole di Luce: un Natale scintillante

Dal 9 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, Gaeta si illumina con le Favole di Luce, un percorso di installazioni spettacolari e giochi d’acqua. Ogni sabato e domenica, il centro storico e il litorale ospitano eventi per tutta la famiglia, come il concerto dell’Immacolata e la sfilata dei Babbi Natale. L’ingresso è gratuito.

Fuori (dal) tempo: laboratori per bambini a Casperia

Sabato 23 novembre, il borgo medievale di Casperia (RI) ospita l’evento Fuori (dal) tempo, un festival dedicato ai bambini con laboratori creativi di teatro, musica e lettura. Una giornata speciale per scoprire le potenzialità artistiche in un contesto unico, perfetto anche per visitare uno dei borghi più belli del Lazio.