Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 19 e domenica 20 ottobre

Nonostante le previsioni meteorologiche incerte, si prospetta nel Lazio un weekend ricco di eventi. Vediamo cosa fare in questo weekend di ottobre 2024.

Weekend a Roma e provincia:

Festa del Cinema:

La Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua XIX edizione, sarà uno degli appuntamenti principali del weekend. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà una serie di proiezioni, incontri con attori e registi di fama internazionale, e masterclass. Il fine settimana vedrà protagonisti Viggo Mortensen, che sabato terrà una masterclass esclusiva, e Francesca Comencini, che presenterà il suo nuovo film “Il treno dei bambini”. Anche Michela Andreozzi sarà presente con la proiezione del suo “100 di questi anni”, un film che vanta un cast stellare tra cui Claudia Gerini, Massimiliano Bruno e Rocco Papaleo. Non da meno, domenica, l’atteso incontro con Gael García Bernal e Diego Luna.

Vintage Market e Japan Days:

Per gli amanti dello shopping alternativo, il Vintage Market Roma torna al San Paolo District con oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia. Gli stand offriranno una vasta gamma di prodotti, dall’artigianato artistico ai libri, vinili, arredi vintage e collezionismo, rendendo questo mercato un’occasione imperdibile per gli appassionati di moda e design.

Parallelamente, gli appassionati della cultura giapponese potranno immergersi nel mondo del Sol Levante ai Japan Days, un festival gratuito presso l’Ippodromo di Capannelle. Il weekend sarà dedicato alla scoperta delle tradizioni giapponesi, con oltre 100 espositori che proporranno gadget, bonsai, kimono e oggettistica pop e kawaii. L’evento, inoltre, prevede dimostrazioni di arti marziali, attività per bambini e spazi dedicati alla cultura nipponica in tutte le sue sfaccettature.

StraWoman Roma:

Domenica 20 ottobre, le strade di Villa Pamphili saranno invase dall’energia della StraWoman, una corsa non competitiva di 5 km dedicata alle donne. L’evento, giunto alla sua 14ª edizione, è una celebrazione della solidarietà e della forza femminile, aperta a tutte le partecipanti, dalle runner più esperte alle amatoriali, e ai loro accompagnatori. StraWoman non è solo una corsa, ma una festa che promuove lo sport e il divertimento come strumenti di aggregazione e empowerment.

EurHop Roma Beer Festival:

Per gli amanti della birra, il EurHop Roma Beer Festival rappresenta un appuntamento da non perdere. Il Salone delle Fontane dell’Eur ospiterà la decima edizione del salone internazionale della birra artigianale, con circa 85 birrifici italiani e internazionali pronti a far degustare le loro migliori creazioni. Gli esperti del settore, insieme al pubblico, avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità brassicole, in un evento che si conferma tra i più seguiti nel panorama birrario nazionale.

Sagra della seppia ad Ostia:

A Ostia, si terrà l’ultimo weekend della Sagra della seppia, con ristoranti e locali che proporranno piatti a base di seppia, tra cui la classica “Seppie e Piselli”. Piazza Anco Marzio ospiterà spettacoli e degustazioni che culmineranno con il concerto di Adriano Pappalardo.

Sagra delle pappardelle al cinghiale a Sacrofano:

Non lontano da Roma, Sacrofano sarà il palcoscenico della Sagra delle pappardelle al cinghiale, un evento tradizionale che unisce la gastronomia a momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. Il menù prevede pappardelle al ragù di cinghiale, accompagnate da braciole e altre specialità locali, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica della cucina laziale.

Castelli e Castagne a Bracciano:

A Bracciano, il weekend vedrà l’incontro tra storia e gastronomia con l’evento Castelli e Castagne, che animerà Piazza Mazzini con convegni storici, visite guidate al Castello e degustazioni di caldarroste e vino. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio culturale e culinario del territorio, immersi nella suggestiva cornice di uno dei borghi più affascinanti del Lazio.

Festa d’autunno e dei giochi popolari ad Allumiere:

Torna la festa d’autunno ad Allumiere. La manifestazione permette di immergersi nelle tradizioni locali e celebrare l’arrivo dell’autunno partecipando a giochi popolari che richiamano l’atmosfera di un tempo passato e permettono di riscoprire la gioia della semplicità e dell’aggregazione. Oltre ai giochi, i visitatori potranno assaggiare specialità gastronomiche stagionali, girare tra le bancarelle di artigianato e godere di un intrattenimento per tutte le età.

Weekend a Viterbo e provincia:

Mercatino dell’antico:

Come ogni terza domenica del mese, torna a Viterbo il Mercatino dell’antico, che per l’occasione si svolgerà nelle suggestive piazze della Rocca e di San Faustino. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo, che potranno curiosare tra oggetti d’epoca, hobbistica e modernariato, alla ricerca di tesori nascosti.

In Vino Veritas

La serata di sabato offre un’esperienza unica con In Vino Veritas, un evento enogastronomico presso il Museo Colle del Duomo di Viterbo. I visitatori potranno degustare i pregiati vini della tenuta Le Velette, accompagnati dalle meraviglie artistiche del museo. Un’occasione per unire il piacere del palato a quello della cultura, immersi in un contesto storico di grande bellezza.

Sagra delle castagne e del fungo porcino a San Martino al Cimino:

In cima alla lista degli appuntamenti autunnali c’è la Sagra delle castagne e del fungo porcino a San Martino al Cimino, un evento che celebra i profumi e i sapori della stagione. Gli stand gastronomici, disseminati tra le vie del borgo medievale, offrono un’ampia selezione di piatti tipici a base di funghi porcini e castagne. Ma l’evento non è solo cibo: esibizioni artistiche, laboratori per bambini e spettacoli come “Il mondo incantato” di Stefancloud intratterranno i visitatori in un’atmosfera magica. Per i più piccoli, inoltre, sono previsti giochi e attività che renderanno questa esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

CioccoFest e Festa della Castagna a Caprarola:

Gli amanti del cioccolato non possono perdere il CioccoFest e Festa della Castagna a Caprarola, che trasforma il borgo in un villaggio pedonale dedicato alla dolcezza e alle tradizioni. Le storiche Scuderie di Palazzo Farnese ospitano le cioccolaterie che, per l’occasione, accolgono i visitatori con una vasta offerta di prelibatezze al cioccolato. L’evento, che si estende su due weekend, celebra anche la castagna, il prodotto autunnale per eccellenza, con piatti a tema e degustazioni che rendono omaggio ai sapori della Tuscia.

JazzUp Festival a Viterbo:

Gli appassionati di musica non possono mancare al JazzUp Festival, che inaugura la sua XIX edizione presso il Teatro San Leonardo di Viterbo. Domenica, il programma offre una serata dedicata ai talenti della Tuscia, con Claudio Colasazza e Enrico Mianulli che, insieme al Joy Garrison Trio, porteranno in scena il meglio della tradizione jazz americana. Con “The American Songbook”, i musicisti condurranno il pubblico in un viaggio musicale nel cuore degli Stati Uniti, reinterpretando i brani più celebri in chiave jazz.

Sagra della Castagna a Vallerano:

A Vallerano, il secondo weekend della Festa della Castagna promette più di 40 eventi tra spettacoli folkloristici, visite guidate, giochi popolari e laboratori. Il borgo si anima di vita e sapori, con colazioni contadine a base di ricotta fresca, pigiatura dell’uva e una mostra itinerante dei pittori della Tuscia. Non mancano le prelibatezze locali a base di castagne, con piatti che variano dalle zuppe alle confetture. La festa si chiude con una cena a tema Halloween, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera festosa.

Sagra del Marrone a Latera:

Nel borgo di Latera si celebra la XXXVIII edizione della Sagra del Marrone, dove la castagna è protagonista assoluta. Il programma include degustazioni di caldarroste e piatti tradizionali, musica dal vivo e uno spettacolo comico di Martufello, atteso per la serata di sabato. Un’occasione perfetta per immergersi nella cultura gastronomica della Tuscia, accompagnata dall’intrattenimento locale.

Giornate della Castagna a Canepina:

A Canepina, le Giornate della Castagna giungono alla loro 42ª edizione. Il paese si riempie del profumo delle caldarroste, cotte sui grandi bracieri e distribuite gratuitamente ai visitatori. L’evento si arricchisce di mercatini, spettacoli di musici e sbandieratori, e della possibilità di assaporare i piatti tipici canepinesi presso le storiche cantine del borgo. Per l’occasione, viene attivato anche un servizio di bus navetta gratuito, che facilita l’accesso ai visitatori. Le mostre e le rassegne rimangono aperte durante tutto il periodo della festa, offrendo un’esperienza completa di arte, cultura e tradizione.

Sagra della cioccolata a squajo a Tuscania:

Gli amanti del cioccolato potranno godere della Sagra della cioccolata a squajo a Tuscania, dove la dolce bevanda calda viene servita insieme ai tipici biscotti della tradizione locale. Oltre alla cioccolata, l’evento include anche momenti di intrattenimento, come il concerto della cover band degli 883, “Loschi individui”, che sabato sera farà rivivere i successi musicali degli anni ’90.

Trekking urbano a Tarquinia:

Per chi preferisce un’attività all’aria aperta, sabato si terrà l’iniziativa di trekking urbano a Tarquinia, che condurrà i partecipanti lungo un percorso storico alla scoperta delle antiche necropoli etrusche e dei palazzi medievali di Corneto. Un itinerario di circa 8 km, accessibile a tutti, che offre l’opportunità di esplorare luoghi poco conosciuti ma ricchi di storia e fascino. Al termine del trekking, su prenotazione, sarà possibile pranzare al ristorante Arcadia, per concludere la giornata con un’esperienza gastronomica.

Weekend a Frosinone e provincia:

Frosinone: spettacoli e sapori tra centro e alta città:

A Frosinone, il fine settimana inizia con un evento imperdibile per i più piccoli: lo spettacolo “Carton World” al Teatro Vittoria. Un mondo incantato prenderà vita sul palco, grazie alla presenza di mascotte animate che riproporranno i personaggi più amati dei cartoni animati. Uno show che promette di trasportare i bambini in un’avventura magica e coinvolgente, dove i loro eroi prenderanno vita attraverso performance teatrali interattive.

Per gli amanti della musica, l’Auditorium Paris ospiterà un concerto tributo a Benny Golson con il celebre sassofonista Max Ionata. La serata sarà un’occasione unica per godere delle sonorità jazz che rendono omaggio a uno dei grandi maestri del genere. Il weekend musicale prosegue grazie alla partecipazione del Conservatorio Refice, che offrirà altre esibizioni degne di nota, riempiendo la città di note raffinate e suggestive.

Ma il vero cuore del fine settimana frusinate sarà dedicato alla gastronomia locale. Domenica 20 ottobre, nel cuore di Frosinone alta, si terrà l’evento “I Tesori del Gusto”, un palcoscenico per i prodotti tipici ciociari. A partire dalle 11:00, sarà possibile degustare specialità locali, incontrare produttori e artigiani del gusto, e scoprire la qualità dei cibi che rendono famosa questa terra. Un appuntamento che celebra la varietà e la ricchezza della tradizione culinaria ciociara, da non perdere per gli appassionati di sapori autentici.

Artigiani nel borgo ad Alatri:

Ad Alatri, invece, si svolgerà l’esposizione “Artigiani nel borgo” in Viale Duca d’Aosta, un evento che trasformerà le strade del centro storico in un grande mercato all’aperto. Qui, artisti e artigiani locali presenteranno le loro creazioni, spaziando dall’antiquariato all’artigianato artistico, offrendo al pubblico la possibilità di acquistare pezzi unici e fatti a mano. Sarà anche un’occasione perfetta per esplorare Alatri, uno dei borghi più suggestivi della Ciociaria, e immergersi nella sua atmosfera storica.

Sagra sull’acquata i della callarrosta a Patrica:

L’autunno porta con sé la stagione delle castagne, e a Patrica non poteva mancare la tradizionale “Sagra sull’acquata i della callarrosta”. Questo evento è diventato un appuntamento fisso per gli abitanti e i turisti, che accorrono per gustare le caldarroste appena cotte e partecipare alle numerose attività in programma. Tra musica dal vivo, spettacoli itineranti di magia e giocoleria, e danze popolari, la festa promette intrattenimento per grandi e piccoli. Un’occasione per vivere il territorio attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni, in una cornice di festa e convivialità.

Songs for guitar&marimba ad Anagni:

Ad Anagni, la suggestiva Casa Barnekow ospiterà un evento musicale unico nel suo genere: il concerto “Songs for guitar&marimba”, con Flavio Nati alla chitarra e Alessandro Di Giulio alla marimba. Il duo promette di incantare il pubblico con un repertorio vario e raffinato, in una cornice storica che aggiungerà fascino alla serata. Un appuntamento perfetto per gli amanti della musica classica e contemporanea, che potranno godere di una performance di altissimo livello ad ingresso libero.

Festa d’autunno con la Maxi Torta a Fontechiari:

Se siete alla ricerca di un evento insolito e goloso, domenica 20 ottobre Fontechiari sarà teatro della Festa d’autunno con maxitorta. Il piccolo borgo si animerà con musica dal vivo, castagne, vino e le irresistibili crespelle di nonna Giuliana. Il culmine della giornata sarà la preparazione della famosa Maxi Torta, un dolce lungo oltre 20 metri, preparato dai pasticceri locali e offerto gratuitamente ai partecipanti. Accompagnata dai canti e balli dei Trillanti, questa giornata si preannuncia un’occasione di festa unica, perfetta per chi ama trascorrere del tempo all’aria aperta godendo della buona compagnia e della cucina tipica.

Pastorizia in festival a Picinisco:

Per gli appassionati di prodotti caseari e delle tradizioni pastorali, Picinisco ospita la versione invernale del Pastorizia in festival. L’evento offre un’immersione totale nella cultura e nei prodotti della pastorizia locale, con degustazioni di formaggi, approfondimenti su tecniche casearie e concerti dal vivo. Una novità di questa edizione sarà la possibilità di partecipare a “Biciclettando”, una passeggiata in mountain bike attraverso i paesaggi mozzafiato di Picinisco, per conoscere meglio il territorio in modo dinamico e avventuroso.

Weekend a Latina e provincia:

Visite guidate ed escursioni tra natura e sapori

Il fine settimana rappresenta un momento ideale per scoprire le bellezze naturali della provincia. La LIPU organizza una visita guidata nell’incantevole Parco di Pantanello, un’oasi verde che si tinge dei caldi colori autunnali, perfetta per una passeggiata all’aria aperta. Il Giardino di Ninfa, famoso per la sua bellezza e biodiversità, sarà aperto ancora per due weekend, permettendo di ammirare la flora locale nel pieno del suo splendore autunnale.

Gli amanti della storia e della gastronomia potranno unirsi alle Passeggiate di gusto organizzate da Slow Food presso l’Abbazia di Valvisciolo. Questo evento combina la scoperta della tradizione culinaria monastica con una passeggiata tra le antiche mura dell’abbazia, offrendo un percorso che stimola sia il palato che la mente. Per chi invece guarda alle stelle, il Planetario itinerante offre un’esperienza affascinante con un viaggio tra le costellazioni e i pianeti, un’occasione per osservare la volta celeste da vicino.

Cultura e spettacoli dal vivo

Per gli amanti del circo, Latina accoglie la 25ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, una kermesse di livello internazionale che attira artisti da tutto il mondo, pronti a stupire con esibizioni spettacolari. Il festival è una vera festa della meraviglia, dove abilità circensi, coreografie e numeri di alto livello si fondono per creare uno show adatto a tutte le età.

La musica dal vivo non mancherà grazie all’esibizione di Max Ionata e gli Hammond Groovers, che porteranno sul palco del Circolo Cittadino di Latina una serata all’insegna del jazz. Questo concerto promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale raffinato e coinvolgente, tra le calde note del sassofono e il groove inconfondibile dell’organo Hammond.

Per i più piccoli, proseguono gli appuntamenti della rassegna Vivi la Biblioteca, con letture e attività pensate per stimolare la creatività e l’immaginazione, unendo l’amore per i libri al piacere del gioco.

Gli amanti dell’arte non resteranno delusi. Alla Galleria Monti 8 di Latina si inaugura una personale dell’artista coreana Miwha Lee, che contemporaneamente espone anche presso un nuovo spazio espositivo a Roma. Un’opportunità per scoprire l’arte contemporanea in una chiave internazionale, esplorando il dialogo tra Oriente e Occidente attraverso la sensibilità artistica di Miwha Lee.

A Latina, prosegue inoltre la mostra Euphorbia presso la Galleria Romberg, una personale di Edoardo Bernardi, che con le sue opere indaga il rapporto tra natura e creazione artistica. Alla OmniArt Open Gallery, invece, continua la collettiva Connessioni Artistiche, che raccoglie opere di artisti emergenti, offrendo un panorama variegato e dinamico dell’arte contemporanea.

Fiera della Ricalata a Cisterna:

Una delle celebrazioni più attese del weekend è senza dubbio la Fiera della Ricalata a Cisterna di Latina, una manifestazione che rievoca le antiche tradizioni pastorali della zona. Questa fiera, che affonda le sue radici nei secoli passati, celebra la transumanza e i momenti di vita quotidiana legati al mondo contadino e pastorale, offrendo uno spaccato autentico della storia locale. Passeggiando tra le bancarelle e gli stand, sarà possibile immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, riscoprendo le usanze e i sapori di un’epoca lontana.

Per i più giovani e per gli appassionati di costruzioni, Cisterna ospita anche una mostra dedicata ai mattoncini LEGO, dove sarà possibile ammirare diorami complessi e creativi, frutto dell’ingegno di abili costruttori. Non solo un’occasione per osservare, ma anche per cimentarsi personalmente nel dare vita a nuove creazioni, offrendo un’esperienza interattiva adatta a tutta la famiglia.

Visione Corte Film Festival a Gaeta:

Il Visione Corte Film Festival si conclude questo fine settimana a Gaeta, portando sul grande schermo cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Questo festival rappresenta una vetrina di altissimo livello per giovani registi e cineasti emergenti, che attraverso le loro opere esplorano temi attuali e universali, con un linguaggio visivo innovativo. Per chi preferisce un’esperienza cinematografica più tradizionale, le sale della provincia di Latina offrono una programmazione variegata, con film per tutti i gusti, dal dramma alla commedia, dall’azione all’animazione.

Weekend a Rieti e provincia:

Mostra Mercato dell’Antiquariato:

Ogni terzo week-end del mese, la piazza del Comune e le vie circostanti, cuore storico e culturale di Rieti, sono lo scenario che ospita la Mostra Mercato dell’Antiquariato. Passeggiando tra i banchi l’appassionato o il semplice curioso troverà manufatti antichi e curiosi, alcuni da collezionismo, oltre ad oggetti preziosi e oggetti per tutte le tasche.