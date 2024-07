Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 20 e domenica 21 luglio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di luglio 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Deejay time:

Rock in Roma ospiterà una serata speciale dedicata al leggendario programma radiofonico Deejay Time il 20 luglio 2024, presso l’Ippodromo delle Capannelle. L’evento vedrà sul palco quattro protagonisti indiscussi della scena musicale dance: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Questo spettacolo segue il successo del dj-set d’apertura del Circo Max di Max Pezzali, che si è tenuto lo scorso 2 settembre al Circo Massimo, durante il quale una platea entusiasta ha ballato e si è scatenata sotto la guida di questi maestri del mixer.

Il ritorno di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso promette un’esperienza indimenticabile, un evento esclusivo che riporterà Rock in Roma agli iconici anni ’90, un periodo d’oro per la musica elettronica. Lo show sarà un viaggio audiovisivo che combinerà i più grandi successi dancefloor italiani e internazionali, proiettati verso il futuro. I protagonisti del Deejay Time sono stati pionieri del genere in Italia, contribuendo in modo significativo alla storia della musica dance e influenzando profondamente la cultura pop italiana. La loro musica continua ad attrarre e coinvolgere tre generazioni di appassionati, rendendo questa serata un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della dance music.

Danza con Roberto Bolle:

Roberto Bolle torna alle Terme di Caracalla per presentare “Prometheus” durante il Caracalla Festival 2024, il 19 e 20 luglio. Creato insieme al coreografo Massimiliano Volpini, il pezzo narra la leggenda del titano che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, simbolizzando progresso e conoscenza. La scenografia suggestiva e l’ambientazione delle Terme romane amplificano l’impatto emotivo della performance.

La serata “Roberto Bolle and Friends” offre un viaggio nel repertorio classico e contemporaneo del balletto, con grandi stelle internazionali come António Casalinho, Tatiana Melnik, Giorgi Potskhishvili, Nicoletta Manni e altri. In programma ci sono pezzi iconici come “Les Bourgeois,” “Esmeralda,” “Don Chisciotte,” e creazioni contemporanee di Philippe Kratz e Claude Brumachon. Bolle, insieme a Melissa Hamilton, presenta anche “Qualia” di Wayne McGregor e “Lightness of Being” di Craig Davidson. La serata è una produzione ARTEDANZASRL.

Formello suona il jazz:

Il FormelloJazz Festival ha raggiunto la sua XV edizione. Si svolgerà dal 20 al 21 luglio a Formello, nella grande piazza dei Giardini Comunali, accogliendo il pubblico per immergerlo in un’atmosfera jazz e swing con due serate dedicate al jazz degli anni ’20-’40. Durante la prima serata, il grande Maestro Lino Patruno farà immergere il pubblico nelle atmosfere dei primi anni del jazz di New Orleans. Nella seconda serata, Emanuele Urso e la sua orchestra faranno ballare tutti i presenti.

Arti e mestieri a Bracciano:

Arti e mestieri è l’evento che fa rivivere lo spirito medievale a Bracciano, dal 19 al 21 luglio, con cortei storici, spadaccini, buffoni di corte e sbandieratori.

Venerdì, la Cena con i nobili aprirà i festeggiamenti. Sabato e domenica, gare di tiro alla fune, al ferro e con l’arco animeranno il Palio dei Rioni. Botteghe di antiche arti e mestieri, rievocazioni storiche e stand gastronomici faranno immergere adulti e bambini nell’atmosfera medievale. “L’amministrazione comunale ha voluto coinvolgere attivamente tutte le realtà locali”, ha dichiarato Marco Crocicchi, Sindaco di Bracciano. “Arti e Mestieri è un evento strutturato e molto apprezzato, che parla del paese e delle sue peculiarità”.

“Arti e Mestieri è un appuntamento consolidato nel panorama degli eventi di Bracciano”, ha aggiunto Maddalena Coletta, Assessore al Turismo. “La qualità degli eventi proposti ha saputo coinvolgere una vasta utenza, creando sinergie con il tessuto produttivo locale”. “La nostra DMO – ha sottolineato Corrado Milito, Presidente DMO Beltur – è nata per promuovere il territorio come un’unica destinazione turistica. Arti e Mestieri rappresenta un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale”.

Weekend a Frosinone e in provincia:

Anagni rock:

Il 20 luglio, la Città dei Papi diventerà la Capitale del Rock con gli HEROES AND MONSTERS. Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence, e Todd Kerns, bassista di Slash dei Guns N’ Roses, saranno i protagonisti della serata. Ad arricchire l’evento, ci sarà un opening act con la tribute band Vivere Vasco, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi successi di Vasco Rossi. L’appuntamento è in Piazza Cavour dalle 21 con ingresso libero.

Pizzica e taranta:

Il Trillanti Experience Tour 2k24: Dalla Ciociaria al Mediterraneo nel Comune di Ausonia e la XIX Comunità Montana vi invitano a una serata indimenticabile. Sabato 20 luglio, alle ore 22, in Piazza Mercato si terrà la “Notte della Pizzica & Taranta 2024.” La serata inizierà con il concerto di apertura di Laerte Scotti e proseguirà con danze popolari a cura di A.S.D La Nostra Terra e Fiori d’Abaco. Stand gastronomici saranno presenti per deliziare il vostro palato.

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica, della danza e del buon cibo. Unitevi a noi per celebrare le tradizioni e le melodie che ci uniscono dalla Ciociaria al Mediterraneo.

A spasso nel tempo:

Il 21 luglio 2024, l’Arco di San Donato si trasformerà in un vivace scenario medievale con “A Spasso nel Tempo – Castrum Sancti Donati”. Dalle ore 17:00, i visitatori potranno esplorare antichi mestieri, godere di musiche e danze medievali, e ammirare gli armigeri in azione, mentre stand enogastronomici offriranno specialità a tema. La serata culminerà alle 21:00 con un talk storico-letterario sui Longobardi, con interventi di esperti illustri.

L’evento è organizzato in collaborazione con I Corvi di Giano, Compagnia del Feudo, Living Ciociaria, Psiche e Aurora, La Chiave Giusta, Associazione di promozione sociale Leonardo e Radio Cassino.

Weekend a Latina

Pontinia rock and blues

Officina Culturale Papyrus, Proloco Pontinia e Comune di Pontinia presentano il “Pontinia Rock & Blues Festival”, giunto alla sua 21a edizione, che si terrà dal 19 al 21 luglio presso l’arena “G. Verga” di Pontinia.

Dopo quattro anni di pausa, la musica ritorna ad animare l’estate pontina grazie alla collaborazione tra l’Officina Culturale Papyrus, associazione fondatrice del festival, e la nuova ProLoco di Pontinia, che ha dato massima priorità a questa storica manifestazione musicale. Il sostegno fondamentale del Comune di Pontinia ha permesso di raggiungere il traguardo delle 21 edizioni. Il festival proporrà tre serate di musica dal vivo a ingresso gratuito, ospitando musicisti italiani e artisti di fama internazionale nell’accogliente Arena “Giovanni Verga” di via Guglielmo Marconi.

Il programma dettagliato delle serate è il seguente:

Venerdì 19 luglio: Headliner Shawn Jones (USA), Open Act Cek Franceschetti (ITA)

Sabato 20 luglio: Headliner Artur Menezes (BRA), Open Act Life in the Woods (ITA)

Domenica 21 luglio: Headliner Luke Winslow-King Band (USA), Open Act Enrico Cipollini (ITA)

Non perdere l’opportunità di vivere tre serate all’insegna del rock e del blues in una cornice suggestiva e piena di energia.

Sunset Jazz festival

Torna per la sua ottava edizione il Sunset Jazz Festival, uno degli eventi più attesi e amati dell’estate nella provincia di Latina.

La manifestazione, curata da Giulio Verdecchia e patrocinata dal Comune di Sabaudia e dalla Regione Lazio, con il sostegno di vari sponsor, offre ottima musica, la suggestiva spiaggia al tramonto e bevande fresche e gustose come i cocktail del Bounty.

La location unica del Bounty Beach di Sabaudia, sul lungomare Pontino, ospiterà il festival dal 20 al 30 luglio, proponendo sei concerti di grandi nomi del jazz italiano e internazionale:

20 luglio: KARIMA

23 luglio: Rosalia De Souza

24 luglio: Luca Aquino & Giovanni Guidi

27 luglio: Emanuele Urso “The King of Swing” and his Big Band

28 luglio: Nick The Nightfly and The Monte Carlo Nights Orchestra

30 luglio: Emmet Cohen Trio

Tutti i concerti iniziano alle ore 19 e l’ingresso è libero. Il Sunset Jazz Festival è un’opportunità unica per gli appassionati di jazz e per chi desidera trascorrere serate indimenticabili al tramonto, immersi in un’atmosfera magica.

Borgo Piave in festa

Borgo Piave in Festa celebra le celebrazioni in onore del Santo Patrono Benedetto con cinque giorni di festa a Latina. Dal mercoledì 17 alla domenica 21 luglio, ogni sera saranno organizzate esibizioni sportive e da scuole di danza, concerti di musica dal vivo e uno stand gastronomico di alta qualità.

Ogni sera sarà un’occasione per gustare ottimi piatti accompagnati da buona musica, con proposte che spaziano dalle cover band di artisti come Vasco Rossi e i successi degli anni ’80, fino alla musica da ballo con importanti orchestre spettacolo. L’evento si svolgerà dal 17 al 21 luglio presso lo spiazzo antistante la parrocchia di San Benedetto a Borgo Piave.

Weekend a Viterbo e in provincia

Michele Zarrillo in concerto:

Domenica 21 luglio Bassano Romano ospita il concerto di Michele Zarrillo. Il monastero di san Vincenzo martire dalle 21,30 fino a mezzanotte si trasforma in una splendida cornice per il concerto live del cantante romano. Artisticamente Michele Zarrillo esordisce durante gli anni ’70 come chitarrista/cantante nelle cantine rock della periferia romana, fondando il gruppo Semiramis e partecipando allo storico raduno rock capitolino di villa Pamphili nella primavera del 1972.

Nel 1974 è la voce solista del Rovescio della medaglia, altro importante gruppo dell’avanguardia musicale di quegli anni. Negli anni successivi si apre anche al mondo della musica pop ed esterna la sua forte vena compositiva firmando brani per importanti nomi come Renato Zero e Ornella Vanoni. Nell’87 vince il festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano La notte dei pensieri. La vittoria a Sanremo genera ovviamente la richiesta di spettacoli ed ecco Zarrillo fare i primi concerti da cantante solista, dove il particolare timbro di voce e le sue doti interpretative cominciano a farsi notare.

XV Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio a Vignanello

Venerdì 19 e sabato 20 luglio, nel suggestivo giardino comunale di Vignanello, nel cuore del paese, si terranno gli appuntamenti enogastronomici della Tuscia con la sagra del tartufo e dello gnocco co’ a grattacacio. Questa tradizionale pasta, caratterizzata dalla forma ottenuta grattugiando il formaggio direttamente sulla pasta fresca, rappresenta un’eccellenza della cucina gustosa e semplice dell’antica tradizione.

L’evento offre un programma ricco di intrattenimento per tutte le età: giochi e animazione per i bambini, una grande area camper, mercatini dell’artigianato, musica dal vivo, passeggiate e visite guidate nel pittoresco centro storico. Gli stand gastronomici proporranno street food e specialità locali, invitando tutti a godere di una giornata all’insegna del gusto e del divertimento, immersi nella natura e nell’autentica atmosfera di Vignanello.

La sagra della pecora:

La sagra della pecora torna a Civita Castellana per la seconda edizione consecutiva dopo il successo dell’anno scorso. Nei fine settimana dal 12 al 14 luglio e dal 19 al 21 luglio, presso viale Fiume Treja, sarà possibile gustare deliziosi piatti a prezzi popolari.

L’evento celebra l’antica tradizione della pastorizia della Tuscia, con maxi gazebo e grandi griglie per arrosticini. Il menù include piatti tradizionali come gnocchi al castrato, pecora alla brace e polpette di pecora, con opzioni anche per celiaci. Le serate saranno animate da musica dal vivo e DJ set.

La manifestazione, giunta alla 13ª edizione, è organizzata dall’associazione Sagra della Pecora in collaborazione con il comune, e prevede un’area per camper a breve distanza.

Weekend a Rieti e in provincia

Duecento tamburi per Antrodoco:

Il 19 e 20 luglio, Antrodoco ospiterà oltre 200 tamburi per il Festival nazionale organizzato dalla “Compagnia Tamburi” locale, nell’ambito del “Castaldato Interocríno”, una rievocazione storica del Medioevo. L’evento annuale, che cresce in prestigio, vedrà la partecipazione di 10 compagnie provenienti da diverse regioni italiane, come Puglia, Calabria, Sicilia, Umbria, Marche, Lazio, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Il 19 luglio alle 21:30 in Piazza IV Novembre si terrà “Vesperi et Pandemonium”, una competizione tra gruppi di tamburi, preceduta dal “Corteo del Panno” alle 18. La compagnia vincitrice parteciperà a “La Notte dei Tamburi” del 2025. Il 20 luglio, sempre alle 21:30, si svolgerà “La Notte dei Tamburi”, con esibizioni dei vincitori del 2023 e gruppi storici.

Durante l’evento, la “Compagnia Tamburi Città di Antrodoco” presenterà il Medioevo in versione “Evolved”. Rosa Martina Mannetti, presidente dell’Associazione, sottolinea l’importanza del festival come strumento di condivisione e crescita per la comunità.

Il 21 luglio, alle 18, il “Corteo delle Dame” sarà seguito dalla Santa Messa con il Coro Gregoriano Stella Maris e alle 20 “La Notte della Dama” con un banchetto enogastronomico, spettacoli di tamburini e la proclamazione della Dama del Castaldato 2024. Le locande saranno aperte dalle 19 ogni sera del festival.

Festival della filosofia a Rieti:

Il Festival della Filosofia Città di Rieti riprende giovedì 18 agosto alle ore 18:30 a piazza San Rufo, con il cantautore Francesco Tricarico che esplorerà il tema del corpo e dell’anima nella canzone. Piazza San Rufo, cuore della città, ospiterà importanti figure della filosofia italiana. Venerdì 19 luglio, alle 18:30, Giovanni Ferraro dell’Università La Sapienza interverrà, mentre sabato 20 luglio sarà la volta di Marco Guzzi con una riflessione sul teatro e il corpo dell’attore. Domenica 21 luglio, Valentina Ferranti discuterà il corpo delle donne tra sacro e profano, e lunedì 22 luglio, Massimo Casciani chiuderà il festival con un intervento sul tema “il corpo da mangiare.”

Questo festival, unico nel suo genere, si dedica alla riflessione filosofica sulle grandi questioni umane, esplorando le sfide etiche, sociali e culturali dell’era moderna. È un’opportunità per riflettere sul ruolo dell’essere umano nella società contemporanea.

Il Festival della Filosofia Città di Rieti, ideato dal direttore artistico Emanuele d’Agapiti, è sostenuto dalle associazioni Fratres, Misericordia, Tracce, Musikologiamo e Comunicazioni Sociali Città di Rieti. L’ingresso è libero.