Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, sabato 26 e domenica 27 ottobre

L’autunno si sta facendo spazio con il suo clima fresco e le piogge, ma il Lazio è più vivo che mai, pronto ad accogliere residenti e turisti per un fine settimana ricco di eventi che spaziano dall’arte, al cibo, fino alle tradizioni popolari. Con proposte pensate per ogni gusto e per tutte le età, ecco una guida agli appuntamenti da non perdere nel weekend di Roma e dintorni.

Weekend a Roma e provincia

Innovazione, arte e futuro al Maker Faire Rome

Dal 25 al 27 ottobre, il Gazometro Ostiense si trasforma nel cuore dell’innovazione grazie al Maker Faire Rome. Con oltre 350 stand, il festival dedicato alla tecnologia riunisce migliaia di appassionati e professionisti, con progetti che spaziano dalla robotica all’intelligenza artificiale, dal metaverso all’economia circolare. Un’occasione unica per scoprire come la tecnologia possa influenzare e migliorare la vita quotidiana e l’industria.

Dolci tentazioni a Roma Chocolate

Gli amanti del cioccolato possono lasciarsi conquistare dalle dolci proposte di Roma Chocolate a Trastevere, presso Largo San Giovanni de Matha. Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, casette di legno in stile boutique offrono ai visitatori l’opportunità di degustare e acquistare prelibatezze al cacao, tra atmosfere accoglienti e profumi irresistibili.

Cinema e star internazionali alla Festa del Cinema di Roma

Ultimo weekend anche per la 19esima Festa del Cinema di Roma, che sabato vedrà protagonista Johnny Depp, in città per presentare il film Modì e ricevere il premio alla carriera. Domenica sarà invece dedicata a Carlo Verdone e alla presentazione della serie Vita da Carlo 3. Un evento da non perdere per gli appassionati di cinema, con anteprime uniche come Franco Califano – Nun ve trattengo e la proiezione restaurata del cult … Altrimenti ci arrabbiamo!, a trent’anni dall’uscita in sala. Spazio anche per la proieizione di Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli di Francesco Cordio e Alberto Manni. I due registi portano sul grande schermo la storia del rivoluzionario allenatore Tommaso Maestrelli, un pioniere del cosiddetto “calcio totale” e un sognatore audace che ha sfidato il predominio delle grandi squadre del Nord, portando una Lazio – allora composta da calciatori sconosciuti – a conquistare uno storico scudetto, il primo per i biancocelesti.

Kizuna: l’anima del Giappone a Roma

Per la prima volta a Roma, l’Officine Farneto ospitano dal 25 al 27 ottobre il Kizuna Festival, evento dedicato alla cultura giapponese. “Kizuna” significa “legame”, e il festival vuole creare un ponte tra la tradizione nipponica e la curiosità dei visitatori, con workshop di calligrafia, origami, degustazioni di cucina giapponese e stand dedicati a kimono e ceramiche tradizionali.

La tradizione romana a tavola con Magna Roma

Nell’area di Testaccio, all’Arena della Città dell’Altra Economia, si celebra la cucina della Capitale con il festival Magna Roma. Fino al 27 ottobre, l’evento offre ai visitatori la possibilità di gustare i piatti tipici della tradizione romana, dalla carbonara alla pizza scrocchiarella, fino a supplì e polpette. Un’opportunità da non perdere per riscoprire i sapori autentici di Roma.

Salum’è: la festa dei sapori norcini italiani

Per chi desidera esplorare le eccellenze gastronomiche del nostro Paese, torna a Roma Salum’è, mostra mercato dedicata ai salumi italiani, presso la Città dell’Altra Economia. Qui, dal Trentino alla Calabria, i produttori di salumi offrono le loro specialità: speck, capocollo, pancetta e altre bontà sono pronte a essere assaporate e portate a casa.

Arte e gioco con Art of Play

Al Pratibus District debutta la mostra immersiva Art of Play, dove sedici installazioni interattive guidano i visitatori alla riscoperta del proprio bambino interiore. Con protagoniste icone del mondo dei giochi e dei cartoni animati, l’evento rappresenta un’occasione di evasione e divertimento, adatta sia ai più piccoli che agli adulti nostalgici.

Tra cultura e letteratura con InQuiete

InQuiete torna per l’ottava edizione al Cinema Avorio, dedicato alle scrittrici e alle storie raccontate dalle donne. Fino a domenica 27 ottobre, il festival celebra la letteratura femminile con incontri e letture che esplorano mondi diversi attraverso le parole di autrici italiane e internazionali. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di lettura e cultura.

La Sagra della Salsiccia a Morlupo e la Sagra della Polenta a Sambuci

Per gli amanti delle sagre, il Lazio offre appuntamenti imperdibili. A Morlupo, il 26 e 27 ottobre, si terrà la 56esima Sagra della Salsiccia, con migliaia di salsicce cucinate su brace di quercia, accompagnate dal vino locale. A Sambuci, invece, la Sagra della Polenta accoglierà i visitatori nel Giardino di Castello Theodoli, dove gustare piatti a base di polenta, salsicce e broccolo romanesco, accompagnati da buon vino e deliziose pizzette fritte.

Spettacoli teatrali per tutte le età

Due spettacoli teatrali animano il weekend. Al Teatro Parioli, domenica va in scena Grisù, un drago senza paura!, una storia ispirata al personaggio creato dai fratelli Pagot che coinvolge i più piccoli in un’avventura di crescita e consapevolezza. Al Teatro Cometa Off, invece, Petricore affronta il tema della pena di morte in chiave ironica e provocatoria, offrendo spunti di riflessione sulla società contemporanea.

Libri e dibattiti a Piazza Vittorio

Domenica 27 ottobre, i portici di Piazza Vittorio ospitano la mostra-mercato di libri d’occasione Esquilibri e Libri Necessari, con volumi rari e dibattiti su temi attuali. Tra i protagonisti, Antonello Mangano e Yasmine Accardo parleranno di diritti e immigrazione, proponendo un confronto sul valore del lavoro e della dignità umana.

Weekend a Viterbo e provincia

International Street Food

In Viale Marconi, il Festival Internazionale dello Street Food porta sapori da ogni angolo d’Italia e del mondo. Tra i migliori truck del Paese, i visitatori potranno assaporare specialità internazionali e prodotti tipici italiani, per un viaggio gastronomico ricco di profumi e colori, perfetto per gli amanti della buona cucina da strada.

Sagra delle castagne e del fungo porcino a San Martino al Cimino

Il borgo medievale di San Martino al Cimino ospita la Sagra delle castagne e del fungo porcino, offrendo piatti stagionali immersi in un’atmosfera autunnale suggestiva. Gli stand gastronomici propongono piatti preparati con funghi porcini e castagne locali, arricchiti da spettacoli, giochi per bambini e performance artistiche come quelle del mago Stefancloud. Una festa perfetta per chi desidera vivere le tradizioni in un contesto incantevole.

Festa della castagna a Vallerano

A pochi chilometri di distanza, Vallerano celebra la XXII edizione della Festa della castagna, un evento che unisce natura, cultura e sapori autentici. Più di 40 appuntamenti tra escursioni, giochi popolari, colazioni contadine e degustazioni di castagne caratterizzano il programma. Un’occasione per esplorare il borgo medievale e godersi spettacoli folkloristici, musica dal vivo e attività per tutte le età.

Beethoven Festival a Sutri

La XXIII edizione del Beethoven Festival prende vita nel suggestivo Palazzo Doebbing a Sutri. Un appuntamento prestigioso per gli appassionati di musica classica, con il violinista Vincenzo Bolognese che interpreterà brani di Bach e Ysaye. L’ingresso gratuito rende questo evento imperdibile per chi desidera ascoltare musica di altissima qualità in un’atmosfera raffinata e storica.

Mercatino di Forte dei Marmi a Nepi

Gli amanti dello shopping trovano il loro paradiso a Nepi, dove i famosi banchi del Mercatino di Forte dei Marmi portano la qualità artigianale della Versilia. Prodotti pregiati, tessuti, accessori e articoli di lusso, tutto all’insegna dello stile italiano e dell’eccellenza. Un’occasione per scoprire prodotti unici in un contesto di eleganza e tradizione.

Spettacoli e performance nella Tuscia

Questo weekend, diversi teatri della zona offrono spettacoli originali e performance artistiche di alto livello:

Teatro San Leonardo di Viterbo : la stagione teatrale continua con il radiodramma Della fisica e dei delitti, una riflessione sulle dinamiche di potere e follia, ispirata all’opera di Dürrenmatt. Uno spettacolo intenso, che esplora i limiti tra scienza e moralità.

: la stagione teatrale continua con il radiodramma Della fisica e dei delitti, una riflessione sulle dinamiche di potere e follia, ispirata all’opera di Dürrenmatt. Uno spettacolo intenso, che esplora i limiti tra scienza e moralità. Teatro Bianconi di Carbognano : il duo Carta Bianca porta in scena Anche meno, uno spettacolo che, con ironia e leggerezza, invita il pubblico a prendersi meno sul serio. Un varietà comico che affronta il tema della serenità in una società troppo spesso dominata dalle apparenze.

: il duo Carta Bianca porta in scena Anche meno, uno spettacolo che, con ironia e leggerezza, invita il pubblico a prendersi meno sul serio. Un varietà comico che affronta il tema della serenità in una società troppo spesso dominata dalle apparenze. Supercinema di Tuscania: il centro di produzione danza Twain presenta Two out of three, una performance che esplora i legami umani e la connessione con la natura, interpretata dall’artista Giorgia Gasparetto.

Musica: Jazzup Festival e I Bemolli Sono Blu

Per gli appassionati di jazz, il Jazzup Festival continua a Viterbo presso il Teatro San Leonardo, con concerti che ripropongono le sonorità del bebop e hard pop degli anni ’40 e ’50. Il festival “I Bemolli sono Blu”, invece, si svolge presso la chiesa di Santa Maria della Porta a Bagnaia e nella chiesa di San Silvestro a Viterbo, con esibizioni di giovani talenti e concerti che omaggiano la musica classica.

Mostre d’arte e cultura

Per chi cerca un’esperienza culturale, la Tuscia offre esposizioni di grande interesse:

Isola Bisentina (Lago di Bolsena): la mostra La dama dell’unicorno racconta la vita di Giulia Farnese, con foto e documenti storici che rievocano la sua figura leggendaria.

(Lago di Bolsena): la mostra La dama dell’unicorno racconta la vita di Giulia Farnese, con foto e documenti storici che rievocano la sua figura leggendaria. Palazzo Doebbing di Sutri : la mostra antologica Alessio Paternesi: di terra, di luce, di aria espone oltre cento opere dell’artista della Tuscia, con dipinti e sculture che celebrano il legame profondo tra l’arte e la terra viterbese.

: la mostra antologica Alessio Paternesi: di terra, di luce, di aria espone oltre cento opere dell’artista della Tuscia, con dipinti e sculture che celebrano il legame profondo tra l’arte e la terra viterbese. Ridotto del Teatro dell’Unione di Viterbo: ultimo weekend per Moods. Stati d’animo, una mostra fotografica di Simona Poncia che esplora emozioni e paesaggi attraverso lo sguardo poetico dell’artista.

Sagre autunnali a Canepina e Latera

Le tradizioni autunnali continuano a essere celebrate con le Giornate della Castagna a Canepina, dove i visitatori possono gustare caldarroste, prodotti tipici e partecipare a mercatini, fiere e mostre d’arte. Anche Latera festeggia il weekend con la Sagra del Marrone, dove caldarroste, musica dal vivo e spettacoli comici animano le strade del borgo.

Regno di Babbo Natale a Vetralla

Infine, l’atmosfera natalizia arriva a Vetralla con il Regno di Babbo Natale: un villaggio di oltre 8.000 m² dedicato alla magia delle festività. Grandi e piccoli possono visitare la casa di Babbo Natale, esplorare il bosco incantato e vivere la magia del Natale in un luogo incantato.

Weekend a Frosinone e provincia

Walk for the Cure e “Arte in Autunno”

A Frosinone, sabato 26 ottobre la Carovana della Prevenzione approda in città con la Walk for the Cure, una passeggiata benefica a sostegno della lotta contro il tumore al seno, organizzata in collaborazione con Komen Italia. La camminata partirà dalla Villa Comunale, dove sarà possibile visitare diversi stand informativi e dedicati alla salute e alla prevenzione. La giornata è un’occasione importante per sensibilizzare i partecipanti e per raccogliere fondi destinati a supportare le iniziative di Komen Italia.

Sempre a Frosinone, domenica 27 ottobre si conclude il ciclo di incontri di “Arte in Autunno” con la conferenza “La paura, tra guerra e pace. Indagine sul territorio”. L’evento, ospitato presso la sede della Fondazione Proia (in caso di maltempo), offrirà una riflessione sul tema della paura come motore della storia e dell’arte.

Cultura e resistenza con “Memorie di un ragazzo di serie B” ad Anagni

Ad Anagni, presso Casa Barnekow, si terrà la presentazione di Memorie di un ragazzo di serie B di Odeh Amarneh. L’autore, avvocato e poeta palestinese, ripercorre in questo libro le esperienze dolorose della sua giovinezza, tra arresti e dure condanne, raccontando la sua lotta per la dignità e la sopravvivenza in condizioni difficili. Un evento intenso e di grande valore culturale, che invita a riflettere sui temi della libertà e dei diritti umani.

Sapori antichi con “Un paese DiVino” a Pastena

Per gli amanti dell’enogastronomia, sabato 26 ottobre Pastena diventa protagonista con l’evento Un paese DiVino. Un percorso tra i vicoli e le piazze del centro storico permetterà ai visitatori di scoprire le tradizioni vinicole del territorio, grazie all’apertura di 23 cantine storiche. Ad arricchire la giornata ci saranno esibizioni musicali dal vivo e dj set, per unire la convivialità alla riscoperta dei sapori di un tempo.

“Anna Karenina, le donne e la passione” a Veroli

A Veroli, il Teatro Comunale ospita la compagnia Seven Cults srls con lo spettacolo teatrale Anna Karenina, le donne e la passione, scritto da Alberto Bassetti e diretto da Filippo D’Alessio. Ambientato in una sala d’aspetto di una stazione, questo adattamento originale del romanzo di Tolstoj trasporta il pubblico in un gioco di rimandi tra realtà e finzione, esplorando le tensioni interiori di Anna e le sue passioni, in cui ogni spettatore può riflettersi.

“Arce Impasta”, un inno alla pasta italiana ad Arce

La passione per la pasta trova la sua celebrazione a Arce con l’evento Arce Impasta. Degustazioni, laboratori di cucina e spettacoli animeranno la giornata, con un’ampia varietà di formati e ricette a base di pasta proposti dagli chef locali e produttori artigianali. Un appuntamento speciale per famiglie e appassionati di cucina, che potranno cimentarsi in gare culinarie e scoprire curiosità su uno degli alimenti simbolo della gastronomia italiana.

“DiVin Boville”, un tuffo nella tradizione medievale a Boville Ernica

Nel borgo storico di Boville Ernica, l’atmosfera si tinge di medioevo con DiVin Boville, un evento che celebra il vino e le tradizioni locali. Sabato pomeriggio e domenica a partire dalla tarda mattinata, le cantine del borgo apriranno le loro porte, offrendo degustazioni di piatti tipici accompagnate da spettacoli con giullari, sbandieratori e artisti di strada. La festa sarà animata da arcieri e figuranti in costumi medievali, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva nella storia.

“Cantine de ‘na vota” a Roccasecca

Roccasecca offre un evento imperdibile per chi ama la tradizione con le Cantine de ‘na vota. Nel suggestivo borgo Castello, i partecipanti potranno degustare i piatti della cucina roccaseccana e vini locali, immersi in un contesto storico unico. L’evento sarà completato da mercatini artigianali, musica popolare e animazione per i più piccoli, e darà la possibilità di partecipare a visite guidate per scoprire la bellezza del borgo.

Weekend a Latina e provincia

Sagre e tradizioni: protagonista la castagna

Il cuore dell’autunno si celebra con le castagne, protagoniste di numerose sagre in tutta la provincia di Latina. Norma ospita la 55esima edizione della Sagra delle Castagne, un evento tradizionale che attira ogni anno visitatori desiderosi di gustare caldarroste, dolci e prodotti locali a base di castagna. Nel borgo di Rocca Massima, invece, è la Sagra dei Marroni ad animare il fine settimana, con stand gastronomici e piatti tipici che valorizzano i sapori autunnali. Anche Maenza rende omaggio all’autunno con la Festa della Castagna e dell’Olio d’Oliva, una manifestazione che celebra due simboli del territorio pontino, con degustazioni di oli locali e prodotti a base di castagne.

“Le vie di Bacco” a Formia: vini e prodotti tipici

Per gli amanti del buon vino, Formia propone la giornata di degustazione “Le vie di Bacco”, un’occasione per scoprire i vini locali e i prodotti tipici in un contesto conviviale e suggestivo. L’evento riunisce produttori, sommelier e appassionati di enogastronomia, offrendo degustazioni guidate e assaggi di eccellenze regionali.

Visite guidate ed escursioni: alla scoperta del territorio

Questo weekend offre anche numerose opportunità di esplorare il patrimonio storico e naturale della provincia di Latina. Nel borgo medievale di Fossanova, l’evento “Correva l’anno 1274 a Fossanova…” invita i visitatori a immergersi nella storia di Priverno, con un percorso tematico che attraversa l’architettura e l’arte dell’epoca. Per gli amanti della natura, Giardini di Ninfa rappresentano un’ultima occasione per ammirare i caldi colori dell’autunno prima della chiusura invernale. Questo penultimo fine settimana di apertura permette ai visitatori di godere della bellezza del giardino in uno dei momenti più suggestivi dell’anno.

Eventi culturali e spettacoli dal vivo

Gli spettacoli teatrali e gli eventi per famiglie arricchiscono l’offerta del weekend. Opera Prima propone un doppio appuntamento: sabato sera, con lo spettacolo Preferisco il rumore del mare, e domenica mattina con un evento dedicato ai bambini a tema Halloween, perfetto per avvicinarsi alla festa con giochi e attività divertenti.

A Terracina prende il via la XIV edizione di Ecosuoni, un festival che combina cultura e sostenibilità con una serie di appuntamenti, tra cui una visita guidata, degustazioni di prodotti locali e un concerto serale, che conclude la giornata all’insegna dell’armonia tra musica e ambiente.

Per i più piccoli, la biblioteca di Latina continua la rassegna Vivi la Biblioteca, con attività pensate per avvicinare i bambini al mondo della lettura. Sempre a Latina, il Reading Party da Paura presso Gianni Pizza promette una serata divertente e “spaventosa”, con letture animate per i piccoli appassionati di Halloween.

Mostre e arte: appuntamenti imperdibili

Gli appassionati d’arte potranno godere di un fine settimana pieno di appuntamenti, a partire dalla mostra conclusiva dell’XI Premio COMEL a Latina, un concorso internazionale dedicato all’alluminio che premia opere innovative e talenti emergenti.

Alla Galleria Monti 8, prosegue la personale dell’artista coreana Miwha Lee, con opere che esplorano i temi della natura e dell’identità. Lo stesso weekend, presso lo spazio romano della galleria, sarà possibile vedere un’ulteriore selezione delle sue opere. In contemporanea, la Galleria Romberg di Latina ospita Euphorbia, la personale di Edoardo Bernardi, che con le sue opere concettuali crea un dialogo tra natura e architettura. Da non perdere anche la collettiva Connessioni Artistiche presso OmniArt Open Gallery, dove diversi artisti presentano interpretazioni moderne e sperimentali che sfidano i confini dell’arte tradizionale.

Motori e innovazione a Latina

Per gli appassionati di motori e tecnologia, Latina presenta in anteprima il SUV elettrico Cupra Tavascan, un modello che unisce alte prestazioni e sostenibilità. Il veicolo sarà esposto in città, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino le novità in campo automobilistico e scoprire un nuovo approccio alla mobilità ecologica.

Weekend a Rieti e provincia

Festa d’autunno a Vacone

A Vacone, domenica si festeggeranno i prodotti autunnali della terra. Si pranza all’aperto, sfidando la stagione, in un bosco della campagna circostante il paese. Si possono gustare le delizie di stagione, come polenta, salsicce, castagne e vino novello. Per riscaldare l’atmosfera, un’orchestra accompagnerà il banchetto che si protrarrà sino all’imbrunire.