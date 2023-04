Weekend a Roma e in provincia

All’Appia Joy Park: “Foodstock, il Festival del Cibo di Strada”

Inizia il conto alla rovescia in vista del weekend di sabato 1 e domenica 2 aprile, quando dalle 10:00 alle 22:00 sarà possibile partecipare al “Foodstock, il Festival del Cibo di Strada”, che farà tappa all’Appia Joy Park. Un evento unico in cui una selezione di street chef presenterà 160 proposte culinarie accompagnate da una vasta scelta di birre e vini. Dai sapori ricchi e intensi della cucina brasiliana ed etnica, agli hamburger gourmet, panini e cartocci di mare, pizza ripiena, pollo fritto e polpette. Dall’Abruzzo arrivano gli Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” e lo Stracotto. Dalla Puglia un’esplosione di sapore con le bombette e la focaccia di Altamura. Dalla Toscana il famoso Panino artigianale con “Tonno del Chianti” e dalle Marche le olive ascolane artigianali, i cremini e formaggio fritto. Per gli amanti della cucina romana fiumi di carbonara, amatriciana, gricia, cacio e pepe e gnocchi.

Al Teatro Centrale: “Elvis is Back!”, Roma si veste vintage

Domenica 2 aprile la storica serata dei ballerini Boogie Woogie e del Rock’N’Roll approda al Teatro Centrale per una Edizione Speciale dedicata ad Elvis Presley con i Four Vegas in versione orchestrale e tanto entusiasmo. Gli ospiti d’eccezione saranno le più importanti scuole di Boogie Woogie e Swing. Nello specifico chi lo vorrà potrà seguire una lezione “primi passi” e partecipare alla Jam finale degli insegnanti con il Dj emblema del vintage: Dj Arpad. E poi allestimenti vintage, mercatino vintage e Selfie Point a partire dalle 18:00. Inoltre i Four Vegas faranno ascoltare le più belle canzoni di Elvis Presley in un fantastico show. Insieme alla band un’orchestra di 9 elementi e tre coriste faranno rivivere le magiche atmosfere dei live del Re del Rock’N’Roll. Uno spettacolo unico nel suo genere per ripercorrere l’incredibile carriera musicale di Elvis.

A San Lorenzo: torna l’Eco & Chic Market

Finalmente è tornata la primavera, e anche all’Eco & Chic Market si respira un’aria di freschezza. La cornice di piazza dell’Immacolata, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, accoglierà anche domenica 2 aprile, dalle 09:30, oltre 50 stand, per la maggior parte di artigianato artistico realizzato in autoproduzione dai mastri artigiani che presenziano nel market, i quali utilizzano componenti eco-compatibili e lavorano a filiera corta. Oltre a loro, anche altre categorie interessanti per trovare quella “chicca” che non troverete altrove. Dalle ceramiche alla gioielleria, dalle lampade realizzate con elementi di riciclo al cucito creativo, allegro e utile per la casa, dai cappelli di modisteria ad accessori ed abiti sartoriali, ma anche mosaici, illustrazioni, elementi di design, lavorazione del vetro e molto altro. Gli espositori variano ogni volta, offrendo così al pubblico sempre proposte diverse.

Al Teatro Roma: lo stand up comedian Chris Clun in scena con “L’ultimo uomo sulla terra”

Chris Clun, tra gli stand up comedian di ultima generazione più amati dal web, debutterà presso il Teatro “Roma” domenica 2 aprile alle 21:00 con lo spettacolo “L’ultimo uomo sulla terra”. Lo spettacolo è cinico, ironico e divertente. Un percorso introspettivo dove, lo stand up comedian siciliano analizza in chiave comica il viaggio della sua vita partendo dai giorni dell’infanzia fino ad oggi. Chris Clun contrappone il siciliano medio in relazione al resto del pianeta, ne esalta le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi Chris Clun narra al pubblico la sua movimentata esistenza, caratterizzata da continue rinascite, spostamenti ed aspirazioni.

Presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme: il coro femminile Eos si esibisce nel concerto “Stabat Mater”

Il coro femminile Eos sarà protagonista di “Stabat Mater”, concerto con repertorio pasquale in programma a Roma, sabato 1 aprile alle 20:00, presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. La serata si aprirà con dei brani polifonici di musica sacra, per poi proseguire con l’esecuzione dello “Stabat Mater”. Il brano, scritto nel 1736 da Giovanni Battista Pergolesi e il cui testo è attribuito a Jacopone da Todi, è espresso con una densità emozionale che coinvolgerà in un clima di grande commozione. Questa composizione e il “Miserere” di Hasse saranno accompagnati dall’orchestra “I flauti di Dragona” che si unirà alle voci nel condurre un percorso musicale dalla Passione di Cristo alla sua morte. Le composizioni scelte, tra le più suggestive della storia della musica, seguiranno infatti i responsori della Settimana Santa e dei canti di meditazione sotto la Croce.

Weekend a Latina e in provincia

Al Teatro Moderno: in scena “Il Fu Mattia Pascal”

Un appuntamento che si discosta leggermente, ma nemmeno tanto, dai consueti spettacoli che riempiono il Teatro Moderno. Sabato 1 aprile alle 21:00 andrà in scena un grande classico della letteratura del ‘900, “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. Una versione moderna, ironica che allontanerà lo spettatore dalla visione polverosa dei testi classici, per condurlo con leggerezza verso una serie di riflessioni sul concetto di identità, così attuale oggi che tanti utilizzano diversi profili sui social impersonando qualcuno di diverso da sé o accentuando un solo aspetto della propria personalità. Uno spettacolo dal linguaggio e dal ritmo moderno, accessibile a tutti che vede in scena Giorgio Marchesi che ne cura anche la regia insieme a Simonetta Solder. La mise en scène è impreziosita dalla musica dal vivo di Raffaele Toninelli.

Al Geena: la “Jazz Combo” in concerto

Ultimo appuntamento con la rassegna invernale della 52nd Jazz ospitata dal Geena di Latina, che tornerà poi in estate con altre iniziative. In programma per domenica 2 aprile alle 18:00 il concerto della Jazz Combo del Maestro Nando Martella affiancati dalla voce di Diletta Coggio. Nata nel 2015, la Jazz Combo è formata dallo stesso maestro Martella alla tromba insieme ad Alberto Callari, al trombone Ciro Pascapè, al sax Sandro Paoletti, Claudio Camilletti e Alessandro Marchionni. E poi Vincenzo Bianchi al piano, Luca Cantarelli al basso e Giorgio Coronati alla batteria. La Jazz Combo propone un repertorio che spazia dalle sonorità classiche dello Swing fino alle contaminazioni musicali del Latin Jazz e Jazz Rock con arrangiamenti sia del M° Martella, sia di altri arrangiatori come S. Nestico, B. Mintzer, D. Wolpe ed altri.

Ad Aprilia: la Passione Vivente di Gesù Cristo

Torna ad Aprilia per la sua IX edizione la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, la rievocazione in costume di alcuni passi del Vangelo che raccontano gli eventi che hanno portato alla morte e resurrezione di Gesù Cristo. Infatti in occasione della domenica delle Palme, ovvero il 2 aprile, nel parco Falcone Borsellino di Aprilia ben 150 tra attori e figuranti faranno rivivere le stazioni della Via Crucis. Dall’ingresso in Gerusalemme, Ultima Cena, Arresto di Gesù nel Getsemani, Processo nel Sinedrio, Impiccagione di Giuda, Processo Pilato, Erode, Via Crucis, Crocifissione e terminano con la Resurrezione. Tante le novità in questa edizione a partire dai costumi e scenografie del tutto rinnovati, alla location all’aperto e all’installazione di alcuni banchi didattici all’interno del parco Falcone Borsellino che permetteranno a grandi e piccini di conoscere usi e costumi dell’epoca.

Weekend a Frosinone e in provincia

A Isola del Liri: esposizione della “Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì”

Sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle 10:00 alle 16:00, la “Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì” verrà mostrata al pubblico nel Teatro “C.Costantini” di Isola del Liri. Nel 1957 Dalì iniziò, su richiesta del governo italiano, a lavorare a una serie di cento dipinti basati sulla Divina Commedia. Gli furono dati otto anni per completare l’opera, in occasione dei settecento anni della nascita di Dante. Ma quando si seppe che l’eredità di una delle più grandi opere italiane era stata affidata a uno spagnolo, l’opinione pubblica si ribellò e il governo abbandonò l’idea. Dalì però proseguì nei lavori per completare la serie nel 1964. Un’opera straordinaria che fonde in modo mirabile la visione di Dante con il mondo surreale di Dalì, in cui il viaggio di Dante è reinterpretato con sguardo psicoanalitico. Il soprannaturale si miscela con la spiritualità andando a creare una versione unica della Divina Commedia.

A Veroli: in scena lo spettacolo “Fantocci e Uomini” di Luigi Pirandello

Domenica 2 aprile alle 18:00, al Teatro Comunale di Veroli, verrà messo in scena lo spettacolo “Fantocci e Uomini”, tratto da “I giganti della montagna”, di Luigi Pirandello. Riscoprire la meraviglia, giocando a fare i fantasmi, per liberarsi dai propri. È questa, per semplificare, la morale di uno dei miti dell’ultima produzione pirandelliana, che contiene l’idea di una vita ridotta a ripetizione, in cui l’uomo rinasce dal sogno come fantasma e realizza la propria identità sulla scena. Quando si vive per un sogno altrui, si rischia di diventare dei semplici fantocci in balìa di qualcun altro e per liberarsi serve ritrovare la magia e lo stupore perduti in questa continua quotidianità. Questa sarà la scoperta di una compagnia di attori stanchi all’arrivo in una Villa, custode di una strana famiglia, di un padrone di casa misterioso e di tutto un arsenale di apparizioni.

Weekend a Rieti e in provincia

Al Cinema Moderno: proiezione del film documentario “Invisibili” di Paolo Cassina

Domenica 2 aprile alle 17:30 sarà proiettato presso il Cinema Moderno di Rieti il film documentario “Invisibili” di Paolo Cassina che raccoglie le testimonianze sulle reazioni avverse al vaccino anti Covid. Il documentario è stato realizzato nel corso del 2022 e, frutto di un’inchiesta sugli effetti avversi del vaccino anti Covid, intende dare voce a chi si è vaccinato ed è stato danneggiato, senza ricevere né aiuto, né ascolto. Il regista Paolo Cassina è un film maker che da vent’anni gira inchieste giornalistiche: nel 2014, con il reportage “Con gli occhi della Neet Generation” realizzato con la giornalista Elena Redaelli, vinse il premio Ilaria Alpi. Al termine della proiezione seguirà un dibattito in cui il pubblico potrà rivolgere domande ai medici ed esperti per creare uno spazio di confronto nel quale tutte le idee potranno essere espresse nel rispetto di tutte le posizioni.

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro San Leonardo: in scena “Il Sospetto” di Friedrich Dürrenmatt

Sabato 1 aprile alle 21:00 in scena al Teatro San Leonardo “Il Sospetto” di Friedrich Dürrenmatt. La pièce racconta di una serie di colpi di scena che mettono a dura prova la verità e la giustizia. Il vecchio commissario Bärlach è a fine corsa e a pochi giorni dalla pensione, giace in un letto d’ospedale. Costretto a rimanere a riposo cerca dunque una distrazione in alcune riviste, ma improvvisamente viene colpito da una foto. In un campo di concentramento il dottor Nehle sta operando un prigioniero senza anestesia. In quella fotografia gli è parso di vedere il dottor Emmenberger, un luminare amato dai suoi pazienti. L’atroce sospetto, però, non tarda a rivelarsi infondato: Nehle si è tolto la vita alla fine della guerra. Eppure qualcosa non torna: le due figure sembrano confondersi. Ci sono strane discrepanze che spingono dunque il commissario ad intraprendere la sua ultima, solitaria battaglia.

Per info e prenotazioni: 392 3018173

