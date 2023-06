Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 10 e domenica 11 giugno

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti; ecco cosa possiamo fare a Roma e nel Lazio nel weekend del 10 e 11 giugno.

Weekend a Roma e in provincia:

Appuntamento con l’attesissima infiorata di Genzano giunta alla sua 245esima edizione! Dal 10 al 12 giugno 2023, si potrà vivere un’esperienza unica tra tappeti di fiori mozzafiato. L’Infiorata trasforma Genzano in una vera opera d’arte a cielo aperto che lascerà i visitatori senza parole. Per tutte le informazioni sugli eventi e sulle possibilità di parcheggi ad uso gratuito visitate il sito ufficiale della manifestazione: infiorata di Genzano

Al Villaggio Equestre La Macchiarella di Ostia Antica, torna dopo i successo della prima edizione il Festival Country di Roma. Per tre giorni 9 Truck a disposizione dei visitatori per offrire Hamburger gourmet, gnocco fritto, wrap, cucina vegan, couscous, frittura di pesce, pizza, churros messicani, specialità della nonna e, ovviamente birra. L’Ingresso è gratuito, durante la manifestazioni i più piccoli potranno cimentarsi nel battesimo della sella, sotto la supervisione di addestratori esperti.

Eventi a Rieti e provincia

Grande attesa nel reatino per il ritorno del Rieti Sport Festival. Dall’8 all’11 giugno il centro di Rieti si trasforma in un grande campo sportivo a cielo aperto. Cerimonia di apertura giovedì 8 giugno alle ore 17:00 in Vittorio Emanuele II. Saranno allestiti 4 campi sportivi: un campo di basket, 3 campi di mini tennis, calcetto, mini rugby e mini golf. Allestite anche aree attrezzate per le altre discipline: attività sportive del territorio tra cui il padel, volley, arti marziali, ciclismo, ginnastica ritmica, yoga, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, scherma, mamanet.

Weekend a Latina e in provincia

Sabato 10 e domenica 11 giugno a Cisterna di Latina torna la Fiera dell’Ascensione con tante iniziative legate alla tradizione del territorio. Una due giorni accolti da stand con animali da fattoria, piante e fiori, produttori locali e artigiani, dimostrazioni equestri e di forgiatura di ferri di cavallo. Laboratori ludico creativi, letture ad alta voce e tanti altri momenti da non perdere.

A Priverno si terrà sabato il Palio del Tributo. Una rievocazione storica ideata dallo storico locale Edmondo Angelini, ambientata negli ultimi decenni del XVI secolo, la cui rappresentazione si svolge in tre momenti principali: il corteo storico per le vie della città, la consegna del tributo nella gradinata della piazza del comune e la corsa all’anello con cavallo sellato e lancia militare senza ferro. 4 le contrade che partecipano alla rievocazione: Campanina, Posterula, Romana e Paolina, le quali nella corsa all’anello si contendono, con due cavalli ciascuna, l’antico palio. Sabato 10 giugno sarà la volta della contrada di Porta Campanina.

Weekend a Frosinone e in provincia

Sul solco della tradizione ormai radicata delle feste del vino, il suggestivo borgo di Arce (che ne ospita una tra le più importanti ed amate) propone un appuntamento di fine estate, dedicato alla bevanda che negli ultimi anni ha gradualmente conquistato il cuore degli italiani. Il 10 e 11 giugno arriva “Le vie della Birra”. Tra le novità di questa edizione un percorso gastronomico di piatte preparati solo con ricette a base di birra.

Weekend a Viterbo e in provincia

Torna la tradizionale Festa delle ciliegie di Celleno presso il “Borgo fantasma” in Provincia di Viterbo. Tra le manifestazioni della festa i tradizionali, concerti, spettacoli, mercatini, carri allegorici e gruppi mascherati. Non possono ovviamente mancare il famosissimo Campionato dello Sputo del Nocciolo e la tradizionale Crostatona.

