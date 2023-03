Weekend a Roma e in provincia

All’Eur: “Vini Selvaggi 2023”

Domenica 12 marzo, dalle 12:00, la quarta edizione della manifestazione “Vini Selvaggi” arriva a Roma, nella splendida cornice di Spazio Novecento all’Eur. Il grande salone dell’Eur, location dotata di una bellissima terrazza panoramica, ospiterà infatti oltre 100 produttori artigianali di vini, sidri e birre a fermentazione spontanea. I vignaioli presenti faranno degustare circa 900 vini provenienti da Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Germania, Polonia. Prodotti che nascono da un’agricoltura biologica e biodinamica realizzata da piccoli artigiani che scelgono di vinificare con minimi interventi enologici “senza aggiungere e senza togliere” ovvero senza snaturare l’essenza del vino. La Terrazza di Spazio Novecento sarà invece adibita ad area ristoro, in cui poter assaporare le prelibatezze preparate da Trapizzino, Ritmo, Azienda Agricola Janas, Capriss.



Per info e prenotazioni

A Largo Venue: la Bollywood experience di “What’s love?”

Domenica 12 marzo a Largo Venue, nel cuore di Roma, dalle 11:30, sarà possibile partecipare a un’esperienza multiculturale a Roma per immergersi nel mondo Bollywoodiano e celebrare l’uscita del film “What’s Love”. Un mini-Festival per celebrare l’amore senza confini e la multiculturalità attraverso una serie di attività. Dai laboratori culinari, alla musica, passando per allestimenti floreali, degustazioni, workshop di danza e sfilate con costumi tipici. Gli invitati all’evento dopo il Festival, saranno inoltre coinvolti in una parata coloratissima con suoni e costumi che, attraversando il quartiere multiculturale del Pigneto, li porterà in sala al Nuovo Cinema Aquila per una premiere esclusiva del nuovo film “What’s Love?” in uscita al cinema il 16 marzo 2023.

Per info e prenotazioni

Al Teatro MAG: il musical “La maledizione dei Caraibi”

La compagnia MAG composta dai migliori attori e ballerini di Roma e non solo, è pronta a farvi vivere un’esperienza unica. Dopo i 10 sold out è stata pubblicata la data ufficiale dello spettacolo nella Capitale: il 12 marzo alle 16:30, in scena al teatro MAG di Roma. Un appuntamento all’insegna dell’arte, del canto e del ballo, ma soprattutto uno spettacolo divertente e coinvolgente per grandi e piccini. L’inedita storia “La maledizione dei Caraibi” prende forma in un’ambientazione insolita e curiosa: una nave, un porto, una locanda. Non mancheranno divertimento e colpi di scena pronti a sorprendere il pubblico. Un evento di musica, ballo e spettacolo assolutamente da non perdere, un Musical dedicato alle famiglie che vi farà alzare dalla sedia e ballare insieme ai pirati più simpatici e buffi di sempre.

Per info e prenotazioni: 388 1123581

Al Parco Commerciale Da Vinci: il “Mercatino a regola d’arte”

Il “Mercatino a regola d’arte” è l’evento più longevo del Parco Commerciale Da Vinci, un appuntamento che torna domenica 12 marzo a partire dalle 10:00. Il Mercatino a regola d’arte sarà composto da oltre 50 espositori di Roma e provincia. Un’iniziativa che consente di ammirare opere di mastri artigiani in una sorta di salto nel tempo nel mondo delle antichità e delle rarità preziose. La caratteristica del Da Vinci è da sempre d’altronde quella di fare da snodo tra il territorio e le realtà più svariate del mondo dell’associazionismo, del terzo settore, delle istituzioni, dell’artecon varie iniziative che si affiancano alla vasta gamma di brand nazionali ed internazionali che il Parco offre. Una giornata, dunque, da non perdere per acquistare pezzi unici, realizzati dai migliori artigiani della zona.

Per maggiori informazioni: 06 45550255

Al Salotto Morgagni: “Santi Scarcella 4tet” in concerto

Venerdì 10 marzo avrà inizio un nuovo weekend musicale al Salotto Morgagni con il concerto jazz “Santi Scarcella 4tet”, nell’ambito dell’evento “100% Aperitrumpet”. Ad esibirsi Santi Scarcella a piano e voce, Fabrizio Montemarano al basso, Gioia Gianbattista al flicorno e Ermanno Marcangelialla batteria. Si tratta della novità della movida romana, un evento itinerante in cui si fa aperitivo, si beve e si balla fino a tarda notte. Il tutto in mezzo a dinosauri giganti, spettacoli e tanti costumi e gadget per una serata diversa da tutte le altre in cui staccare dalla routine quotidiana. Si partirà da un’apericena accompagnato da un DJ set e intrattenimento a 360 gradi tra giri di shot offerti, gadget e giochi per rompere il ghiaccio con chiunque. Dopo le 22:00 si alzerà il volume, si abbasseranno le luci e la musica diventerà il centro della serata.

Per maggiori informazioni: 06 44252883

Presso l’Associazione Culturale Per Fare Tutto: in scena lo spettacolo per bambini “Tu si que… Disney – Show”

Sabato 11 febbraio a partire dalle 17:00, presso l’Associazione Culturale Per Fare Tutto, andrà in scena lo spettacolo per bambini “Tu si que… Disney – Show” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali. Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi, creando un nuovo Show. Anzi, per la precisione un Talent, grazie al quale personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo torneranno sul palco, rimettendosi in gioco e mostrando al pubblico i loro nuovi talenti. Lo spettacolo sarà arricchito da un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Per info e prenotazioni: 347 1099326

Weekend a Latina e in provincia

All’Ateneo delle Arti: in scena lo spettacolo di danza “Imprinting”

Prosegue la stagione di musica, danza e recitazione dell’Ateneo delle Arti diretto da Valentina Zagami con un appuntamento che entusiasmerà il pubblico: domenica 12 marzo alle ore 18:30 andrà in scena lo spettacolo “Imprinting”. In scena la “Uscite di emergenza dance company” che attraverso la danza riflette, come suggerisce il titolo dello spettacolo, sulle tecniche di apprendimento che avvengono nelle prime ore dopo la nascita: tra istinto, spirito di sopravvivenza e fortissimo desiderio di vita e conoscenza. Imprinting è un viaggio onirico in cui i corpi si muovono in una finestra temporale che non segue alcun ordine né logico né cronologico, immerso in un’atmosfera surreale. La performance, attraverso la fluidità dei corpi, mira a risvegliare gli imprinting sensoriali del pubblico, stampando nella mente immagini, suoni, contatti e movimenti.

Per info e prenotazioni: direzione@ateneodellearti.it; 0773 1751162; 393 9465282

Al Teatro Moderno: in scena lo spettacolo “Il sequestro”

Nuovo divertente appuntamento al Teatro Moderno che ospita come sempre grandi commedie e talenti del mondo dello spettacolo. Andrà infatti in scena nel weekend di venerdì 10 alle 21:00, sabato 11 alle 17:00 e alle 21:00 e domenica 12 marzo alle 17:00, “Il Sequestro”, commedia di Fran Nortes inedita in Italia. Lo spettacolo, in maniera ironica e travolgente, tratta i temi purtroppo sempre molto attuali del potere che schiaccia i più deboli, della macchinosità della burocrazia, della corruzione e del lavoro che è sempre più un privilegio e meno un diritto di ciascuna persona. Paolo, buon padre di famiglia, per sventare la speculazione edilizia che metterebbe in strada tanti innocenti, decide di rapire e tenere sotto sequestro il giovane Angelo, figlio del Ministro che si appresta a firmare questo terribile decreto. Un vero e proprio viaggio, eroico e rocambolesco verso la riconquista della Dignità.

Per info e prenotazioni: info@modernolatina.it; 0773 660550

A Priverno: la Sagra Falia & Broccoletti

Domenica 12 marzo dalle 9:00 torna a Priverno per la sua XVII edizione la Sagra Falia & Broccoletti. Una giornata dedicata alle tradizioni gastronomiche e culturali di Priverno durante la quale si potranno gustare la Falia, tipico pane privernate realizzato con farina, acqua e lievito madre dalla forma schiacciata e i broccoletti, del tipo spadoni, coltivati nella Valle dell’Amaseno. Ricco sarà inoltre il programma di eventi e iniziative. Dalle visite guidate alle pedalate in mountain bike, dalle escursioni ai raduni, passando per le eccellenze enogastronomiche del territorio. E poi musiche e danze popolari con il gruppo “I Salta Pizzica”, giochi di una volta, artisti di strada e sfilate di ogni genere. Novità di quest’anno il coinvolgimento di alcune cantine vinicole del territorio.

Per maggiori informazioni: assinsiemepriverno@gmail.com; 328 2479922; 331 1930988

Weekend a Frosinone e in provincia

Al Terra Madrea: spettacolo di stand-up comedy “Non siamo soli, siamo troppi”

Venerdì 10 marzo, a partire dalle 22:00, sarà possibile assistere al secondo appuntamento con la stand-up comedy al Terra Madrea. E questa volta sarà Sandro Canori a presentare lo spettacolo “Non siamo soli, siamo troppi”. L’artista romano porterà infatti sul palco i social, che non sono solo più mondi virtuali, ma vere e proprie realtà, fin troppo concrete. Abbiamo accettato di rinunciare alla privacy postando e twittando solo per sentirci più soli e frustrati. Se siamo tutti belli, in forma e intelligenti, perché il mondo continua ad essere orribile? Ansia, paura, frenesia e arroganza sono le colonne portanti di questa era social, intorno alle quali ruotano i pensieri di un giovane che diventa adulto con annessi dubbi e perplessità. La verità è che su questa terra non siamo soli, siamo troppi.

Per info e prenotazioni: 347 5148233

A Subiaco: l’escursione guidata “Da Subiaco a Trevi, il laghetto di San Benedetto e La Compagnia dei Celestini”

Domenica 12 marzo, a partire dalle 09:00, sarà possibile partecipare all’escursione guidata “Da Subiaco a Trevi, il laghetto di San Benedetto e La Compagnia dei Celestini”, organizzata dall’associazione “Itinarrando, l’arte di camminare raccontando”. I partecipanti affronteranno, infatti, una facile traversata nel cuore dei Monti Simbruini. Partendo dal lago di San Benedetto a Subiaco si giungerà fino alla suggestiva cascata di Trevi nel Lazio. Il paesaggio mozzafiato, immerso nella natura, potrà, nello specifico, essere ammirato affiancando il percorso a quello del fiume Aniene e percorrendo un tratto del Cammino di San Benedetto. Ad accompagnare i passi dei partecipanti le parole di Stefano Benni e dei suoi “celestini”, che animeranno la giornata. Un evento, dunque, da non perdere, all’insegna della bellezza, della natura, della letteratura e del divertimento.

Per info e prenotazioni: 380 765189

Weekend a Rieti e in provincia

Al Teatro Flavio Vespasiano: in scena lo spettacolo “Pour un oui ou pour un non”

Come possono le parole “non dette” o le ambigue provocare malintesi e guastare definitivamente l’amicizia di due vecchi amici? Sabato 11 marzo, alle 21:00, al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti verrà messa in scena la commedia “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute. La scrittrice francese della seconda metà del novecento, che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano, mette al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità. Due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco si interrogano sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione aprendola a significati multipli.

Per info e prenotazioni

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro dell’Unione di Viterbo: in scena “Il gabbiano”

Prima tappa del Progetto Čechov, Il gabbiano con la regia di Leonardo Lidi sarà in scena venerdì 10 marzo alle 21:00, al Teatro dell’Unione di di Viterbo. Con un cast d’eccezione, “Il gabbiano” è la prima parte di una trilogia destinata a completarsi con “Zio Vanja” e “Il giardino dei ciliegi”. Tre case, o forse la stessa, tre famiglie, o forse la stessa. E mentre ci si sforza di comprendere la forma giusta per parlare al nostro presente tormentato, si aspetta nella speranza di incontrare la vita attraverso l’amore. Attraverso il teatro. In attesa di un bacio. Scritto da Anton Čechov nel 1895, “Il gabbiano” fu accolto, alla sua prima rappresentazione, da un fiasco clamoroso. Fortunatamente, già dalle repliche successive, le reazioni del pubblico furono via via più favorevoli e un vero e proprio trionfo salutò, due anni più tardi, la produzione diretta da Stanislavskij.

Per info e prenotazioni: teatrounioneviterbo@gmail.com; 388 9506826

