Weekend a Roma e in provincia

Nella Basilica di Sant’Andrea della Valle: il tradizionale “Concerto di Pasqua”

Il tradizionale “Concerto di Pasqua”, che da 25 anni rappresenta l’evento di punta del Festival di Pasqua, quest’anno si svolgerà nella maestosa cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle.L’appuntamento è fissato per domenica 17 aprile, alle 20:00, con un’orchestra eccezionalmente formata solo da musicisti russi ed ucraini, riuniti per la prima volta in tempo di guerra sotto la direzione di Stefano Sovrani, con la partecipazioine di due cantanti anch’esse tra le più rappresentative dell’Ucraina e della Russia: il soprano ucraino Eva Dorofeeva e il mezzosoprano russo Liudmilla Schiavotti Chepurnaya. Il “Concerto di Pasqua” offrirà un vasto repertorio di brani di Musica Sacra tra i più popolari ed amati. Da Johann Sebastian Bach a Wolfgang Amadeus Mozart; da Arcangelo Corelli ad Alessandro Stradella. Un “Concerto per la Pace” dalla forte valenza simbolica.

Ingresso gratuito

Sito web

Al Bioparco di Roma: si festeggia la Pasqua con la visita “Non tutte le uova hanno la sorpresa”

Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 aprile, per festeggiare la Pasqua, il Bioparco di Roma organizza attività tematiche per le famiglie. Dalle 11:00 alle 17:00 nella postazione “Uova da record” sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni e partecipare ad un gioco a quiz per scoprire curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e mammiferi. In entrambi i giorni si svolgerà la visita guidata dal titolo “Non tutte le uova hanno la sorpresa”, un percorso alla scoperta degli animali che si riproducono tramite uova. Durante la domenica di Pasqua inoltre sarà possibile partecipare all’attività “Animali e pregiudizi”, speciali incontri ravvicinati con pitone reale, testuggine frittella, tiliqua dalla lingua azzurra, blatte soffianti, insetti stecco, rospi, furetti. Animali che possono suscitare paura, ma affascinanti e soprattutto indispensabili per l’equilibrio dell’ecosistema.

Biglietti disponibili

Sul Tevere: cena in battello

Un meraviglioso percorso lungo il tratto del Tevere che attraversa il centro storico della città più bella del mondo: Roma. Sabato 16 aprile a partire dalle ore 20:00 tutti coloro che vorranno trascorrere una serata all’insegna dell’arte, della bellezza e della tranquillità avranno la possibilità di ammirare la Città Eterna da un altro punto di vista: a bordo di un battello. Un’occasione unica per apprezzandone ancora la bellezza della città attraverso le spiegazioni del capitano. Il tutto degustando nel mentre un ricco aperitivo al quale seguirà la cena con servizio al tavolo, durante la quale gli ospiti saranno allietati da una piacevole musica dal vivo. Un’attività della durata complessiva di circa 3 ore durante le quali la spensieratezza sarà assolutamente di rigore.

Prenotazione obbligatoria: 334 3006636

All’Altrove Teatro Studio: in scena “Vedrai che cambierà. Diario di una cantautrice”

Venerdì 15 e sabato 16 aprile, all’Altrove Teatro Studio andrà in scena “Vedrai che cambierà. Diario di una cantautrice”, con la regia di Paula Carrara. Un breve ma intenso spettacolo in compagnia della musica, per raccontare, tra ironia e trepidante attesa, il viaggio interiore che ognuno di noi può intraprendere. La voce dell’istrionica attrice Chiara Claudi ci accompagna in un percorso ricco di domande aperte e risposte intime, che risuonano da sempre nell’eco della storia dell’uomo. Tra Battiato e Gaber, la musica farà capolino tra momenti irriverenti, esilaranti e riflessivi, diventando lo snodo vitale delle emozioni nascoste nelle parole. Sul palcoscenico nudo solo un microfono, due sgabelli, un’attrice e la musica che viene dall’alto. Un monologo che cerca il dialogo, una musica che abbraccia il silenzio, un’attrice che dopo un lungo e dorato percorso cerca il personaggio più difficile da recitare: se stessi.

Per info e prenotazioni: ipensieridellaltrove@gmail.com; 351 8700413

Tra Campo dei Fiori e via Giulia: visita guidata “Il Rinascimento a Roma”

Nel cuore della città moderna, intorno a corso Vittorio Emanuele, si sviluppano alcune tra le piazze romane più famose nel mondo. Ed è proprio da una di queste che si partirà per accompagnare tutti gli amanti dell’arte e della storia in una suggestiva passeggiata. Sabato 16 aprile alle 17:30 sarà infatti possibile partecipare alla visita guidata “Il Rinascimento a Roma”, che avrà inizio proprio nella bellissima piazza di Campo dei Fiori, famosa per il suo antico mercato e per le sue osterie e in passato luogo deputato alle esecuzioni capitali. Il percorso di visita proseguirà poi nella contigua piazza Farnese, vero e proprio quartier generale della famiglia di papa Paolo III. Infine si continuerà verso la pittoresca via Giulia, importante arteria stradale realizzata per volere di Giulio II della Rovere in un progetto di continuità e di espansione urbanistica della città.

Prenotazione obbligatoria

Al Teatro Ghione: “Viaggio enogastronomico culturale nel Lazio”

Quella di venerdì 15 aprile, dalle 17:00 alle 19:00, sarà l’ultima giornata in cui poter partecipare, al Teatro Ghione di Roma, all’evento “Viaggio enogastronomico culturale nel Lazio”, dedicato alla degustazione di prodotti tipici del territorio del Lazio. Nel corso della manifestazione i partecipanti avranno la possibilità di scoprire alcune delle eccellenze gastronomiche laziali. Dal vino, all’olio; dalla mozzarella di bufala, alla tradizionale porchetta di Ariccia; passando per il prosciutto di Bassiano.Inoltre, per immergersi a pieno in questo viaggio alla scoperta dei migliori prodotti presenti nella splendida regione del Lazio, gli ospiti saranno intrattenuti da laboratori didattici, incontri con produttori e forum con esperti e tecnici del settore.

Prenotazione obbligatoria: info@teatroghione.it (specificando nome, cognome, numero di persone e recapito telefonico)

Ad Ostia: Pasqua con il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, la boutique a cielo aperto del mercato più famoso d’Italia, è in programma nel giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, al Lido di Ostia in via Giuliano da Sangallo, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale. Tutto, come sempre, all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato dalle 8:00 alle 19:00. Un autentico spettacolo di bancarelle e colori, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui banchi di vendita sarà possibile trovare il meglio della tradizione dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tanto altro.

Sito web

Weekend a Latina e in provincia

A Pontinia: in scena lo spettacolo “Beast without beauty”

Un appuntamento dedicato alla danza contemporanea è quello con La Nuova Stagione del teatro Fellini di Pontinia in programma per venerdì 15 aprile alle 21:00, quando andrà in scena lo spettacolo “Beast without beauty”. Attraverso la danza e il physical theater in un perfetto mix con altre arti performative come cinema e drammaturgia, “Beast without beauty propone uno studio irriverente e cinico della miseria umana, della superficialità delle relazioni, dell’incomunicabilità che le caratterizzano, la mancanza di espressione dei propri sentimenti e di sincerità con sé stessi e con gli altri. Una commedia dell’assurdo, venata di ironia nera che racconta la società moderna.

Per info e prenotazioni: info@fellinipontinia.it; 329 2068078; 392 5407500

A Roccagorga: i Focaracci del Venerdì Santo

Una tradizione sentita e pittoresca dei Monti Lepini è quella dei Focaracci del Venerdì Santo che si tengono a Roccagorga. Infatti in occasione del Venerdì Santo, il 15 aprile le due principali contrade del paese si sfideranno ad allestire un falò che duri il più a lungo possibile. Le celebrazioni avranno inizio nel pomeriggio quando bambini e ragazzi raccoglieranno la legna dei due punti prestabiliti ovvero nella contrada San Pietro e nella contrada Crocella. Non appena avrà inizio la processione della statua del Cristo Morente, le due fazioni rivali accenderanno i due focaracci in segno di lutto e rinascita dalle ceneri e si sfideranno a quale dei due durerà più a lungo. Perderà la sfida la contrada il cui falò si spegnerà per primo. Una volta decretato il vincitore si farà festa per tutta la notte cuocendo alla brace carni e prodotti tipici.

Ingresso libero

A Formia: ultimo incontro della rassegna “Famiglie a Teatro”

Sabato 16 aprile la rassegna “Famiglie a Teatro” organizzata dal Teatro Bertolt Brecht presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia si concluderà con un ultimo incontro da non perdere dedicato a grandi e piccini. L’ultimo spettacolo della rassegna sarà una festa alla vigilia di Pasqua. Dalle ore 16:00si terrà infatti una lettura animata a tema, a cura dell’associazione Fuori Quadro. A seguire, alle ore 17:30, andrà invece in scena lo spettacolo del collettivo formiano “I musicanti di Brema raccontano”con Maurizio Stammati e Chiara Di Macco. La celebre fiaba dei fratelli Grimm, che racconta la storia di quattro animali in fuga dai soprusi degli umani che capiscono ben presto che l’unione fa la forza, proporrà metafore attualissime attraverso varie tecniche teatrali e musica dal vivo.

Prenotazione obbligatoria: 327 3587181

Weekend a Frosinone e in provincia

A Boville Ernica: Pasqua con Giotto

Torna l’evento artistico-culturale che ormai caratterizza Boville Ernica da quasi venti anni. È tutto pronto, infatti, per la XVII edizione 2022 di Pasqua con Giotto, nel cui contesto si svolgerà anche la cerimonia per l’assegnazione del Premio Giotto, giunta alla sua XI edizione. L’evento, interamente organizzato dal Comune, si svolgerà nel centro storico (che è anche uno dei Borghi più Belli d’Italia) nel giorno di domenica 17 aprile. Tanti gli eventi e le iniziative per la valorizzazione dell’artigianato e della tradizione locale e per incentivare il commercio. Nello specifico dalle 10:30 alle 16:30 si svolgeranno una serie di visite turistiche guidate. Nella chiesa di San Pietro Ispano, fra l’altro, sarà possibile ammirare il mosaico dell’Angelo di Giotto.

Per maggiori informazioni: pasquacongiotto2019@gmail.com; 0775 379004

A Roccasecca: escursione guidata “Gli Eremi delle Gole del Melfa”

Una suggestiva escursione per trascorrere una giornata tra gli Eremi, la cultura e la bellezza selvaggia delle Gole del Melfa, un vero gioiello verde della Ciociaria. Sulle impervie rocce nidificano numerose specie di rapaci, tra cui il nibbio, il falco, il gheppio e, negli ultimi tempi, anche l’aquila reale. Il percorso condurrà i partecipanti all’escursione, che si terrà sabato 16 aprile alle 09:30 a Roccasecca, alla scoperta del suggestivo Eremo dello Spirito Santo, ricavato all’interno di una grotta naturale. Un’acquasantiera porta scolpita la data del 1100. Invece il nucleo più antico dell’insediamento è costituito dalle grotte, con le celle dei monaci organizzate intorno a un ambiente comune. Si terminerà con l’Eremo di S. Michele Arcangelo in Asprano e il caratteristico borgo medioevale di Caprile. Lì sarà possibile visitare una grotta con annessa chiesetta che conserva affreshi ed opere di enorme pregio.

Prenotazione obbligatoria: 329 1242393; modulo

A Cassino: Festa per i 150 anni del circo Togni

Si chiama “Vittoria” lo spettacolo di performance innovative, che, sotto la direzione artistica di Vinicio Togni, celebra i 150 anni della nascita del primo Circo Togni. Il complesso circense sarà a Cassino, piazzale Centro Commerciale “Gli Archi”, da sabato 16 aprile. Nell’ouverture l’ingresso in pista della “voce” ufficiale di questo grande spettacolo, Stefano Rossi che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle varie attrazioni. Dalla grande ruota con assenza di gravità, dei “Diavoli Latini”; al trio tutto al femminile di danza aerea acrobatica. Dal “verticalista” Christian Ferney che sfida a testa in giù altezze da brivido; allo show “Fantasia equestre” con cavalli e ponies, presentato dalla famiglia Togni. E poi i famosi funamboli a grande altezza “Murcia” e le esilarati gags del clown “Lelè”. Uno show di qualità, concepito per tutta la famiglia, che coniuga la tradizione circense con l’innovazione.

Per info e prenotazioni

Weekend a Rieti e in provincia

A Palazzo Dosi-Delfini: “Gli spettacoli disegnati”, de Chirico in mostra

Oltre 50 opere fra le più celebri di Giorgio de Chirico esposte a Rieti a partire dal weekend di sabato 16 e domenica 17 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. “Gli spettacoli disegnati” è il titolo della la grande mostra dedicata al Pictor Optimus e allestita a Palazzo Dosi-Delfini, che analizzerà lo sguardo del Maestro sugli “enigmi” della realtà, restituito dall’elemento teatrale. Quadri, acquerelli, opere grafiche e sculture che hanno fatto il giro del mondo e che presentano al pubblico i maggiori temi della carriera di de Chirico. Dalla sua ripresa della Metafisica giovanile fino ai capolavori della Neometafisica. Scegliendo una chiave di lettura nuova, i curatori sin dal titolo hanno voluto rimarcare l’importanza costruttiva e simbolica dell’elemento teatrale nell’opera dell’artista. Una rielaborazione dei meccanismi scenici della pittura barocca, dando vita a quello che è stato definito il “teatro della pittura”.

Ingresso libero

Per maggiori informazioni

Weekend a Viterbo e in provincia

A Capranica: visita guidata “Da Capranica all’Antichissima Città di Sutri”

Sabato 16 aprile, a partire dalle 9:00, sarà possibile partecipare alla visita guidata “Da Capranica all’Antichissima Città di Sutri” per andare alla scoperta di un territorio splendido qual è la Tuscia. Si partirà da Capranica, impegnando la Via Francigena lungo la splendida forra del Fosso di valle Mazzano. Si arriverà poi all’Antichissima Città di Sutri, il più piccolo parco regionale del Lazio, in cui i partecipanti alla visita avranno la possibilità di ammirare i meravigliosi giardini di Villa Savorelli, da cui vedere l’Anfiteatro. Un bellissimo percorso ad anello che comprenderà anche le campagne tra queste due cittadine ai piedi dei Monti Cimini, scoprendone qua e là qualche segreto.

Prenotazione obbligatoria

