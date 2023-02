Weekend a Roma e in provincia

Al Salone delle Fontane: torna la manifestazione “I Migliori Vini Italiani”

“C’è Fermento”. Questo il tema della XXII edizione de “I Migliori Vini Italiani”, in programma al Salone delle Fontane dell’Eur nel weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle 16:00. Un file rouge, che caratterizzerà tutte le attività in programma, soprattutto per la sua attinenza al mondo vitivinicolo e ai suoi processi produttivi. Nel corso dei tre giorni si affronterà, infatti, il tema della fermentazione in tutti i suoi aspetti. Si parlerà di effervescenza e lievitazione, cercando di coglierne tutte le sfaccettature che potranno riguardare certamente il vino e anche altre materie prime, dall’acqua ai cibi solidi. Saranno oltre 70 le aziende produttrici presenti ai banchi di degustazione per rappresentare a pieno l’assoluta eccellenza vitivinicola del nostro territorio. E poi degustazioni guidate, sessioni di food tasting e cooking show e laboratori di ogni genere.

All’Auditorium Parco della Musica: la settima edizione de “La Tarantella del Carnevale”

Torna all’Auditorium Parco della Musica la Tarantella del Carnevale: una grande festa con maschere e danzatori tradizionali che, a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle, animeranno un grande concerto, dalle 11:00 in Sala Sinopoli, e una parata mascherata che avrà inizio alle 13:00. In questa settima edizione saranno protagoniste le maschere zoomorfe tradizionali, che si caratterizzano per le sembianze animalesche: orsi, capre, cervi ma anche vestimenti villosi, così da affermare il desiderio dell’uomo di stringere un patto con le forze della Natura. Quest’edizione della Tarantella del Carnevale sarà quindi un’occasione speciale per riscoprire gli antichi rituali agricoli che evidenziavano il passaggio dall’Inverno alla Primavera. Uno spettacolo unico e coinvolgente che offrirà una forza rigenerativa in una festa originale, ipnotica, travolgente e autenticamente popolare.

A Snodo Mandrione: “Sabor Brasil”, Festa di Carnevale brasiliana

Domenica 19 febbraio, dalle 12:00, il Carnevale brasiliano firmato Sabor do Brasil arriva nel quartiere Pigneto, a Snodo Mandrione, in cui un programma di spettacoli porterà gli ospiti direttamente a Rio de Janeiro. Si partirà alle 14:00 con “La roda di Capoeira”, una forma d’arte di origine brasiliana, caratterizzata dalla mescolanza di elementi espressivi e rituali fondamentalicome la musica, il canto e l’armonia dei movimenti. Dalle 15:00 sarà possibile partecipare al laboratorio aperto “Carnevale Afro Brasiliano”, dedicato al teatro-danza espressione corporea,in cui si fonderanno movimento, musica e libertà creativa. Alle 16:00 avrà inizio il concerto di “Zè Galìa Trio”, spettacolo al ritmo coinvolgente della samba e alle 15:00 e alle 18:30 si potrà partecipare al contest “La migliore maschera a tema Brasiliano“. E poi truccatrici, stand brasiliani e laboratori accompagnati da drink e piatti tipici brasiliani.

Per maggiori informazioni: 06 92948551; info@sartidelgusto.it

Presso L’Archivio 14: l’evento “Il Carnevale Romano, aperitivo con l’attore e la storica dell’arte”

Domenica 19 febbraio dalle 17:30, presso L’Archivio 14, sarà possibile partecipare all’evento “Il Carnevale Romano, aperitivo con l’attore e la storica dell’arte”. C’è stato un tempo in cui a Roma il Carnevale faceva invidia a Venezia e Viareggio. Un tempo in cui la città si vestiva a festa per ben sette giorni. Le strade tappezzate di fiori lanciati dagli eleganti balconi di via del corso e invase dalle sfilate dei carri diventavano teatro per le performance delle maschere più celebri e arena per le corse dei cavalli Berberi. Accompagnati da alcuni tra i più celebri personaggi come Meo Patacca, il burattinaio Gaetanaccio e l’insolente Rugantino, interpretati dall’attore Vittorio Sagat infatti, durante l’incontro si torneranno a vivere le tradizioni più sentite della Città Eterna, senza rinunciare ad un drink accompagnato da un piccolo rinfresco. Sono ammesse e gradite maschere d’ogni tipo.

Per info e prenotazioni: info@esperide.it: 339 4750696; 349 8926716; 333 1125444

Al Quid: arriva “Il Carnevale dance”

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio, alle 19:30, sarà possibile partecipare ad un carnevale dance, un tributo ai Bee Gees e un fine settimana all’insegna del sound più raffinato di chitarra. La settimana musicale del Quid si preannuncia, infatti, caleidoscopica e adatta a tutti gli amanti della musica. Si apriranno le danze nella giornata di venerdì con un tributo ai Bee Gees, realizzato dalla storica band dei Treegees, che proporrà uno show assolutamente unico, in qualità di una proposta originale, di una grande esperienza live, e soprattutto di uno straordinario repertorio eseguito con rigore, perfezione stilistica, leggerezza e ironia. Sabato invece sarà l’occasione per immergersi nell’eccellenza della musica chitarristica italiana con Alfredo Bochicchio, musicista noto nella scena romana contemporanea, accompagnato da una all-star band che proporrà tributi di grandi canzoni e brani musicali.

Per info e prenotazioni: 06 78349259

Al Teatro degli Eroi: in scena lo spettacolo “Il peggio di Cinzia Leone”

Si stava meglio quando si stava peggio? È meglio essere alti e magri? O è peggio essere bassi e grassi? Nell’eterna corsa agli ostacolo tra meglio e peggio non ha ancora mai vinto nessuno dei due anche perché la realtà può cambiare di colpo e ciò che prima era peggio improvvisamente diventa meglio. Lo spettacolo “Il peggio di Cinzia Leone”, in scena nel weekend di venerdì 17 e sabato 18 alle 21:00 e domenica 19 febbraio alle 17:00, al Teatro degli Eroi infatti, porterà gli spettatori che lo definiranno “il meglio” a sorridere cogliendo l’autoironia del titolo. Chi lo definirà “il peggio” sarà invece ben contento di poter dire: “mai titolo fu più azzeccato”. E Cinzia Leone sarà un vero animale da palcoscenico grazie al suo amore per il pubblico. La sua vena attinge dalla vita di tutti i giorni, cogliendo i controsensi del quotidiano.

Weekend a Latina e in provincia

Al Teatro Moderno: in scena la commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo

Nuovo appuntamento tutto da ridere al Teatro Moderno. Infatti venerdì 17 alle 21:00 e sabato 18 alle 17:00 e alle 21:00 andrà in scena un grande classico della commedia napoletana “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo. Tutti conoscono le vicende di Savastano che vive perennemente spaventato dalla cattiva sorte. La sua quotidianità è un vero e proprio inferno nel tentativo costante di scansare ogni presagio funesto, anche nella sua azienda fa il bello e il cattivo tempo con gli impiegati che sembrano portare bene o male. I guai arrivano quando la figlia si innamora di un misterioso ragazzo. In scena un nome del calibro di Enzo Decaro affiancato da Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone.

Per info e prenotazioni: info@modernolatina.it; 0773 660550

A Sermoneta: la Festa di Carnevale 2023

In occasione della tappa del Carnevale Pontino, che vedrà sfilare i carri allegorici nel centro di Pontina, domenica 19 febbraio, in piazza dell’Indipendenza, sarà organizzato un pomeriggio di intrattenimento che renderà felici i più piccini. Si tratta della Festa di Carnevale 2023 che contribuirà ad animare la sfilata dei carri con una serie di iniziative a partire dalle ore 15:00: esibizioni di danza a cura della Scuola di Danza Creale, distribuzione di coriandoli, stelle filanti e dolciumi per i bimbi mascherati, animazione ed esibizioni di mascotte. E poi giocolieri e artisti di strada, spettacoli di magia a cura di Magia Comica, clown che si esibiranno in sketch esilaranti, e la sfilata delle mascherine. Non mancheranno truccatrici e sculture di palloncini, inoltre sarà predisposta una postazione per effettuare fotografie professionali alle maschere.

Ad Aprilia: con il Carnevale Apriliano si torna ai fasti di un tempo

Torna ai fasti del passato uno dei Carnevali più amati della provincia: il Carnevale Apriliano, per festeggiare con sfilate di carri, gruppi mascherati, musica e divertimento per grandi e piccini. Sarà dunque un weekend di festa quello di sabato 18 e domenica 19 febbraio, in cui, dalle 14:30, sfileranno ben sei carri allegorici realizzati dalle botteghe degli artigiani. Si partirà infatti sabato con la sfilata dei gruppi a tema che per le vie del centro portsranno allegria a tutti. I carri dopo la sfilata si fermeranno per tutta la notte in Piazza Roma in una sorta di mostra a cielo aperto, per continuare a festeggiare fino a tarda ora. Domenica pomeriggio tornaneranno a sfilare carri e gruppi mascherati in altre zone della città, per tornare di nuovo a piazza Roma. E poi spettacoli di artisti di strada, mercatini, street food e attività dedicate a tutti.

Weekend a Frosinone e in provincia

Ad Arpino: il Carnevale 2023

Nella giornata di domenica 19 febbraio, a partire dalle 14:00, la città di Arpino si riempirà di colori per i festeggiamenti del “CarneVallone”, che assicurerà risate e divertimento a grandi e piccini. I temi scelti sono diversi: da Harry Potter ad Alice nel Paese delle Meraviglie, dalle Mummie ai SuperEroi, dal Western alla Fantasia dei Bambini. E sarà in Piazza San Sosio che le varie maschere sfileranno sui carri allegorici, proponendo tante sorprese agli spettatori. La festa proseguirà poi in piazza Gioacchino Conti, a partire dalle 12:00, con l’evento “Un carnevale così…”, dedicato all’allegria, a prelibatezze da degustare, a spettacoli itineranti, a musica e divertimento. Non mancheranno, infatti stand gastronomici, truccambimbi e animazione, laboratori ludici e foto ricordo.

A Veroli: in scena lo spettacolo “Napoli milionaria”

Un sold-out dopo l’altro quelli che sta sperimentando il Teatro Comunale Veroli: domenica 19 febbraio alle 18:00, torna il teatro del maestro Eduardo De Filippo con “Napoli milionaria!”. L’opera illustra l’avventura di una famiglia napoletana, investita da una bufera – la Seconda guerra mondiale – che la costringe ad una metamorfosi traumatica e al tempo stesso rivelatrice. Passando dalla fame alla speculazione su di essa, tramite lo “strumento” della borsa nera, con cui si arrangia donna Amalia, questa famiglia sconta una euforia fittizia, legata all’improvvisa fortuna economica, con l’inevitabile e amaro risveglio, che si manifesta con la perdizione dei figli maggiori e la morte annunciata della figlia più piccola. Con il celebre finale “…ha da passà ‘a nuttata”, così aperto e sospeso sul futuro, l’opera esce metaforicamente da Napoli, per descrivere e rappresentare l’intero paese.

Per info e prenotazioni: 340 9109655; 389 1762555

Weekend a Rieti e in provincia

Sul Monte Terminillo: weekend di Ciaspolate con pernotto al Rifugio Sebastiani

Se la ciaspolata al tramonto con pernottamento al Rifugio Sebastiani è un evento a prova di emozioni, l’escursione organizzata per il weekend di sabato 18 e domenica 19 febbraio sarà imperdibile. Due giorni sul Monte Terminillo, fra tramonto, alba e la bianca cornice della neve. Nello specifico la ciaspolata verso il Rifugio Sebastiani avrà inizio alle 14:00 e l’arrivo è previsto per le 17:00. Una volta arrivati al Rifugio verranno assegnate le camere e successivamente si ammirerà il tramonto mozzafiato sulle vette del comprensorio insieme ad un meritato aperitivo. Si cenerà tutti insieme prima di tornare in camera e la mattina seguente prima colazione e altra ciaspolata verso la Sella di Leonessa e Vallonina. Un’occasione da non perdere, dunque, per le persone che vogliono cimentarsi in totale sicurezza alla montagna in inverno.

Weekend a Viterbo e in provincia

A Capranica: in scena lo spettacolo “Il Piccolo Principe in arte Totò”

Antonio Grosso e Antonello Pascale saranno i protagonisti dello spettacolo “Il Piccolo Principe in arte Totò”, che andrà in scena al Teatro Francigena di Capranica venerdì 17 febbraio alle 21:00. Lo spettacolo narra le vicende della vita di uno dei più grandi Attori e Maestri della comicità che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, in arte Totò. Immersi in un’atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al successo e essere riconosciuto come il “Principe della Risata”. In scena Antonio Grosso, nei panni del grande artista, accompagnato da Antonello Pascale che interpreta i personaggi incontrati da Totò sul suo cammino, per omaggiare la grandezza del Maestro, dimostrando che dietro una delle più grandi Maschere del Cinema moderno si nascondeva un animo sensibile.

Per info e prenotazioni: 0761 667909

