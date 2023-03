Weekend a Roma e in provincia

Presso la gelateria “Fassi, il Palazzo del Freddo”: tour-degustazione di gelato per la Festa del papà

Domenica 19 marzo, a partire dalle 11:00 e dalle 15:00, la gelateria “Fassi, il Palazzo del Freddo” aspetta tutti i papà per un tour degustazione speciale a cui partecipare con tutta la famiglia. Il Tour Degustazione da Fassi prevede nello specifico una visita guidata dall’alto valore storico al museo dei macchinari antichi e al laboratorio in cui da 142 anni si produce gelato artigianale. Sarà infatti possibile assistere alla lavorazione del gelato artigianale in laboratorio, scoprire i segreti del gelato Fassi e ascoltare i racconti su: Caterinetta, Sanpietrino, Ninetto, Frulletto. A seguire ogni papà riceverà un “Sanpietrino” con gusto a sorpresa e, chiaramente, avrà inizio la degustazione gratuita, per assaporare la bontà del gelato prodotto dagli artigiani, tra i migliori della Capitale.

Per info e prenotazioni: 06 4464740; fassitour@gmail.com

Al Teatro Ambra Jovinelli: in scena la commedia “La Bottega del Caffè”, di Carlo Goldoni

Nel weekend di venerdì 17, sabato 18 alle 21:00 e domenica 19 marzo alle 17:00, al Teatro Ambra Jovinelli di Roma verrà messa in scena la commedia “La Bottega del Caffè”, di Carlo Goldoni.L’opera, che si svolge in un campiello veneziano, presenta una serie di personaggi che si intrecciano attorno al protagonista, Don Marzio. L’autore riesce a descrivere ognuno di essi attraverso sfumature e intrecci, rivelando la loro unicità. Ma è Don Marzio, il personaggio ambiguo e catartico, la chiave della commedia. Nella rilettura contemporanea, il testo si rivela attuale, affrontando temi come le “fake news”, le accuse feroci e il voyeurismo. Don Marzio è il principe del campiello, che osserva e intriga nelle vite degli abitanti, distaccandosi volutamente dall’ambiente circostante con un linguaggio crudo e politicamente scorretto. Questa estraneità gli costa cara, rendendolo “il diverso” e il “capro espiatorio” da emarginare.

Biglietti disponibili

Alla Città dell’altra Economia: torna il Green Market Festival

Il weekend di sabato 18 e domenica 19 marzo, dalle 10:00 alle 20:00, alla Città dell’altra Economiadi Roma torna il Green Market Festival, con il format che lo contraddistingue e lo slogan “arte, natura, benessere e cultura”. Lo spazioso piazzale esterno ospiterà oltre sessanta artigiani artistici, che esporranno in vendita creazioni rigorosamente fatte a mano: dagli accessori tessili alla bigiotteria semi-preziosa, dalle ceramiche e sculture agli accessori per la casa. Saranno presenti anche stand di operatori olistici per un massaggio rilassante o decontratturante. Nello spazio verde esterno si alterneranno diverse discipline olistiche, tra cui yoga, pilates, qi gong. Novità di questa edizione sono proprio gli aperitivi. Verranno infatti proposti i piatti della tradizione italiana e non mancherà il birrificio artigianale dei Monti Lepini, con la sua selezione di birre pluripremiate.

Per info e prenotazioni: greenmarketfestival.@gmail.com; sito web

Al salotto Morgagni: concerto jazz con Giulio Todrani

Venerdì 17 marzo al salotto Morgagni, a partire dalle 21:00, sarà possibile partecipare ad una serata dedicata a Drink, cucina e musica dal vivo. Come tutte le settimane, infatti, si esibiranno per gli appassionati del jazz artisti facenti parte del panorama musicale italiano. Nello specifico, durante la serata di venerdì sarà la volta del grandissimo Giulio Todrani, direttamente da The Voice, accompagnato da Claudio Colasazza al piano, Andrea Avena al basso, Ferruccio Corsi al sax e Ermanno Marcangeli alla batteria. Giulio Todrani torna dunque in veste di cantante, con lui altri 4 artisti a scaldare i divani del Salotto Morgagni. È prevista poi la possibilità di cenare con menu a base di bruschette, friggitoria e pizza romana a lunga lievitazione. In alternativa, aperitivo accompagnato da buona musica.

Per info e prenotazioni: 328 5607144

In Piazza Enrico Fermi: la VII Edizione dell’International Street Food

La VII Edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, torna a Roma, in Piazza Enrico Fermi, nel weekend di venerdì 17 dalle 18:00 e sabato 18 e domenica 19 marzo dalle 12:00. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Nello specifico nei vari stand che accoglieranno i partecipanti sarà possibile gustare la porchetta di Ariccia, gli hamburger di allevamento di Chianina, di Angus e di Fassona, gli arrosticini. E ancora cucina siciliana, fritti, bombette pugliesi, paella, cucina messicana, donuts americani, polpette di tutti i gusti, panini di mare, supplì e molto altro. Completa il quadro l’ottima birra dei birrifici artigianali.

Ingresso libero

Weekend a Latina e in provincia

A Itri: la Festa dei Fuochi di San Giuseppe

Sabato 18 e domenica 19 marzo torna a Itri un’antica celebrazione che unisce tradizione popolare e contadina, con la religione cristiana, gli antichi riti pagani e una consuetudine che ha ormai oltre 50 anni: la Festa dei Fuochi di San Giuseppe. Due giorni di gran festa in cui celebrare non solo le tradizioni, ma anche le tipicità gastronomiche itrane come le zeppole fritte, l’olio e le olive di Itri, il marzolino, le salsicce e tanto divertimento. Si inizia sabato con l’evento “Aspettando I Fuochi di San Giuseppe”. Alle 16:00 lo spettacolo per bambini e famiglie a cura del grande artista Roberto Zilli, a seguire lo straordinario hip hop della Gym Center e ancora alle 17:00 l’ineguagliabile Giuseppe Prisco e il Trio DuoDeno. Per la serata, alle 19:30 il gran concerto della Rino Gerard Band. Si proseguirà domenica con la tradizionale festa di San Giuseppe: falò, tanta musica e piatti tipici.

Ingresso libero

A Pontinia: il concerto “On the wings of Blues”

I grandi successi del blues, sabato 18 marzo alle 21:00, arrivano sul palco del Teatro Fellini di Pontinia con “On the wings of Blues”, lo spettacolo che farà rivivere le storie di donne e di uomini diventati icone della musica. Dal Mississippi al Tennessee all’Illinois e oltre, l’appuntamento racconterà la potenza di un genere, il blues, capace di attraversare il tempo e lo spazio senza fermarsi mai. A portare gli spettatori nelle atmosfere delle canzoni interpretate da nomi come Muddy Waters, Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, The Blues Brothers. Le vicende narrate con la musica e il canto prendono poi vita grazie alle splendide coreografie di Danzarte dirette da Elettra Cerina. Non mancano gli ospiti: da Andrea Cianfoni alla chitarra a Fulvio Epifani al piano e all’organo, da Costantino Raponi all’armonica a Ivan Catone alla voce.

Per info e prenotazioni: info@musicalmentelatina.it; 328 6397840

A Fondi: la Festa del Cioccolato

Nel weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo, a partire dalle 10:00, torna a Fondi la Festa del Cioccolato Artigianale. Un’occasione imperdibile per assaporare prelibatezze a base di vero cioccolato artigianale, realizzato con prodotti genuini. Famiglie, bambini e gli amanti del cioccolato saranno infatti invitati a visitare gli stand di vari produttori e maestri cioccolatieri e a scoprire antiche preparazioni e nuove ricette. Nello specifico presso l’anfiteatro De Gasperi si potrà passeggiare tra i vari stand per degustare le numerose tipologie di cioccolato proposte e godersi l’atmosfera primaverile nel cuore di Fondi, senza rinunciare a laboratori didattici, intrattenimento per bambini, spettacoli musicali e tribute band, da Vasco Rossi ai Queen, passando per Jovanotti. Un weekend, dunque, pieno di sorprese e da trascorrere all’insegna della dolcezza.

Per info e prenotazioni

Weekend a Frosinone e in provincia

A Trevi nel Lazio: l’escursione guidata “Arco di Trevi, storia e misteri sui passi di San Benedetto e pranzo tipico ciociaro”

Domenica 19 marzo, a partire dalle 9:00 nella piccola cittadina di Trevi nel Lazio, sarà possibile partecipare all’escursione guidata “Arco di Trevi, storia e misteri sui passi di San Benedetto e pranzo tipico ciociaro”, organizzata dall’associazione “Itinarrando, l’arte di camminare raccontando”. Nello specifico, i partecipanti all’escursione avranno la possibilità di muovere i loro passi dal ponte romano di San Teodoro su una mulattiera che costeggia nel primo tratto il fiume Aniene e che condurrà all’edicola di Santa Maria della Portella. Si percorrerà un tratto del cammino di San Benedetto, si giungerà al fontanile di Capo d’Acqua e si proseguirà poi fino all’Arco di Trevi, opera di grande valore storico archeologico. Una giornata da trascorrere immersi nella natura all’insegna della bellezza e del divertimento.

Per info e prenotazioni: 380 7651894

A Campo Staffi: “Riaccendiamo la Fiaccolata”, l’evento di fine stagione

Fiaccolata, fuochi d’artificio, musica e sano divertimento. Sarà originalissimo il programma proposto per sabato 18 marzo dal Comprensorio Sciistico di Campo Staffi in collaborazione con lo Sci Club Madonna del Monte di Piglio. Infatti nel corso dell’apres-ski, a partire dalle 17:00 e fino alle 21:00, sarà possibile partecipare all’evento di fine stagione denominato “Riaccendiamo la Fiaccolata”. I partecipanti avranno, nello specifico, la possibilità di partecipare alla spettacolare fiaccolata che si svolgerà lungo il tracciato del tapis-roulant di Valle Emanuela, per chiudere in bellezza la stagione sciistica del 2022/2023. Inoltre per l’occasione tutti i partecipanti potranno sciare gratuitamente approfittando dell’apertura serale del tapis roulant. Una serata, dunque, dedicata a tutti gli amanti della montagna e dello sci.

Per info e prenotazioni: 350 5873704

Weekend a Rieti e in provincia

A Fara in Sabina: in scena lo spettacolo-omaggio “Per Edith Piaf”

Bastano le prime note per riconoscere una canzone come “La Vie en Rose” e ancora meno per riconoscere la voce di Edith Piaf. Una figura intramontabile, quella dell’artista francese, che rivive in tutta la sua forza al Teatro Potlach di Fara in Sabina, dove sabato 18 marzo alle 17:00 sarà di scena “Per Edith Piaf”. Sul palco anche Nathalie Mentha a reinterpretare in francese le canzoni di Edith e a offrire un viaggio musicale nella Francia della prima metà del ‘900, attraverso un’esistenza tormentata e affascinante come quella di Edith. Sullo sfondo le poesie di Prevért, la Francia della bellezza e dell’arte, ma anche della seconda guerra mondiale e della resistenza cui la stessa Piaf prese parte. Un omaggio ad una figura di spessore artistico ed umano, scomparsa ma mai dimenticata.

Per info e prenotazioni: 351 7954176

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro San Leonardo: in scena “Romeo e Giulietta”

Sabato 18 marzo alle 21:00, al Teatro San Leonardo di Viterbo, Romeo e Giulietta, la celebre opera di William Shakespeare capolavoro della letteratura di tutti i tempi, torna in scena reinterpretata con una chiave di lettura che si concentra su un unico fulcro: l’amore sacro, assoluto, purissimo dei due protagonisti. La regia intende infatti celebrare uno straordinario capolavoro con una chiave di lettura che, seppur moderna, ne rispetti la natura e la bellezza originaria. Lo spettacolo non rinuncia però alla potenza comunicativa di immagini e parole, tra simbolismi evocativi e coreografie vibranti, ma allo stesso tempo riflette sul valore universale dell’amore, eterno sentimento che sfugge ad ogni banalizzazione. L’amore muove i protagonisti, li spinge, li fa girare, è forza motrice dell’intero spettacolo, è messaggio sempre attuale, fuori da stereotipi ed etichette.

Per info e prenotazioni: 392 3018173; 0743 222889

© Riproduzione riservata