Cosa fare il weekend a Roma e nel Lazio sabato 19 e domenica 20 agosto

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 19 e 20 agosto nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Torna per la XIII Subiaco il 19 e 20 agosto l’appuntamento con “Rajche, radici in comune”: tra poesie, stornelli, canti popolari e deliziose ricette, l’evento permetterà ai visitatori di sentirsi sublacensi per una due giorni all’ombra della Rocca Abbaziale che fu dimora dei Barberini, dei Colonna e di Lucrezia Borgia, tra i vicoli di uno dei paesi più suggestivi del Lazio.

Domenica 20 agosto, Testaccio Estate presenta il film “Joker”, pellicola del 2019 diretta da Todd Phillips. Il film, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ma scollegato dal DC Extended Universe, vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. L’ingresso è gratuito e si svolge presso la Città dell’Altra Economia.

Eventi a Rieti e provincia

Sabato 19 e Domenica 20 Agosto torna a Scandriglia la 37^ e 38^ edizione della “Sagra delle Sagne Scandrigliesi”, la festa popolare, con possibilità di degustare prodotti tipici della gastronomia scandrigliese, musica e folclore. Le sagne sono un formato di pasta tipico della cucina di una vasta area del Lazio sud-orientale fatta di acqua, farina e sale.

Dopo il grande successo di Sfilata Frasso e della XXXIII di Frasso Musica, Frasso continua la sua estate con la tradizionale festa di San Pietro in Vincoli in programma dal 18 al 20 Agosto. Tre giorni di festeggiamenti con un ricco programma di attività per bambini, giovani e adulti e con due importanti novità. Infatti, quest’anno la Pro Loco di Frasso Sabino promotrice e organizzatrice degli eventi, ha deciso di inaugurare nella giornata di Sabato 19 agosto la prima sagra frassarola delle pappardelle al cinghiale e di lanciare la prima edizione del torneo storico di tiro alla fune. Si tratta di un evento unico nel suo genere, che vedrà la partecipazione di squadre maschili e femminili provenienti da tutto il territorio.

Weekend a Latina e in provincia

Dal 19 al 21 agosto in Via Umberto I a Sabaudia ci sarà “Attività produttive in festa”. Per l’occasione saranno allestiti stand gastronomici di prelibatezze locali. Inoltre, la suggestiva Corte comunale ospiterà una mostra incentrata sulla nautica, dalla storia alle moderne attrezzature a impatto zero. Lunedì 21 agosto la serata finale con il concerto gratuito di Alex Britti alle 21:30. L’artista amato si esibirà in uno show imperdibile, unendo il pubblico attraverso la magia della musica.

Weekend a Frosinone e in provincia

L'Associazione Culturale La Frontiera ci invita a trascorrere due giorni immersi nella storia, nella cultura e alla riscoperta delle tradizioni contadine, al fontanile della contrada Cavatelle di Pastena.

Sul vecchio confine tra lo Stato Pontificio e quello Borbonico costellato da antichi cippi in pietra. L’appuntamento di quest’anno è per venerdì 18 e sabato 19 agosto. Attraverso una mostra vivente dedicata agli antichi mestieri, al cibo sano e genuino e ai suonatori di organetti e ciaramelle, viene riscoperto il significato di transumanza e cultura contadina, ma anche rivalutata la figura del Brigante, difensore senza riserve del proprio territorio dall’invasione piemontese.

Weekend a Viterbo e in provincia

Bolsena porta in strada l’11°edizione di “Bolsena 1328”: cortei in costume, spettacoli itineranti, rievocazioni di battaglie, concerti e banchi gastronomici con prodotti del territorio. La festa medievale in programma il 18 e 19 agosto, ricorda il celebre assedio del 1328, quando l’esercito dell’imperatore Ludovico IV “Il Bavaro” tentò ripetuti attacchi alle mura della città ma senza riuscire a espugnarle. Costo del biglietto d’ingresso 3 euro. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare al numero di telefono 348 2552793.

