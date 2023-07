Cosa fare il weekend a Roma e nel Lazio sabato 22 e domenica 23 luglio

Il weekend è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si immerge in una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 22 e 23 luglio nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Torna l’appuntamento tradizionale che da decenni coinvolge tutti gli abitanti del rione Trastevere, insieme ai tanti cittadini romani e ai numerosi turisti. Centro e fulcro della festa sono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, la cui devozione risale a 500 anni fa.

Nel 1505 infatti alcuni pescatori trovarono, al largo della foce del Tevere, una cassa galleggiante con la statua lignea della Vergine e la portarono alla Chiesa di S. Crisogono a Trastevere.

Ancora oggi, durante la festa l’effigie della Vergine viene portata in processione sia per le strade del rione che in barca lungo il fiume. Per tutte le informazioni consultare il sito ufficiale.

Dal 20 al 23 luglio, la flotta del TTS FOOD approderà a Fiumicino. Street Chef posizionati a semi cerchio sulla Darsena, sotto le ombre delle barche ferme al porto, daranno vita al più grande ristorante “on the road” sotto le stelle di Fiumicino.

Eventi a Rieti e provincia

Giunto alla sua decima edizione, Il Castaldato Interocrino è una festa medievale che celebra l’antico culto della Madonna del Popolo. Durante questo periodo, il pittoresco borgo di Antrodoco si trasformerà in un’autentica cittadina medievale, riportando in vita vicende storiche che risalgono al periodo compreso tra il 1228 e il 1371. Ogni anno, i cinque rioni storici di Antrodoco si affrontano nel suggestivo Palio Madonna del Popolo, dando vita a una rappresentazione unica e coinvolgente.

Tra i molteplici eventi segnaliamo quelli del 21/22/23: il festival nazionale dei tamburi con compagnie di tamburi provenienti da diverse parti d’Italia e del 28/29/30 luglio la notte della dama per omaggiare la donna e l’arte medievale, la conta degli arcieri per accendere la competizione tra i cinque rioni.

Weekend a Latina e in provincia

Sabato 22 e domenica 23 luglio nel centro storico di Bassiano arriveranno degustazioni, musica dal vivo, artisti di strada, area gioco per i bambini e una zona dove degustare vini, birre artigianali e prodotti tipici del territorio per la rassegna “Il Borgo del Gusto”. Sabato 22 e domenica 23 luglio a partire dalle ore 18.00. Sarà possibile lasciare l’auto presso il Prato del Principe e utilizzare l’apposito servizio navetta.

Weekend a Frosinone e in provincia

La Confraternita S. Antonio Abate di Vico nel Lazio organizza la 5ª edizione di “Evento Ciociaro”. Stand gastronomici con specialità come i rigatoni all’amatriciana e la pecora alla brace o al sugo. Sabato 22 e domenica 23 a Vico nel Lazio nella serata.

Evento di solidarietà per le popolazioni colpite dalle alluvioni scorse quello in di sabato 22 luglio a Frosinone. Al parco Matusa una gara di solidarietà per la Romagna recentemente flagellata dall’alluvione con l’evento di beneficenza “Due notti per la Romagna” organizzato dall’associazione culturale Chez Nina relais con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione Comunale di Frosinone. Dalle ore 19:00, ingresso a pagamento.

Weekend a Viterbo e in provincia

Apre domenica 23 e terminerà sabato 29 luglio Montefiascone torna città del cinema grazie alla XVII edizione di Est film festival. Sette serate con due ritorni importanti: le proiezioni sotto le stelle di Piazzale Frigo e il “Dopofestival” in collaborazione con il Caffè centrale in Piazza Vittorio Emanuele. L’apertura del 23 luglio (ore 21,15 in Piazzale Frigo) è con la proiezione del film ‘Piano piano’, introdotta dall’incontro con il regista Nicola Posatore. Per tutte le informazioni consultare il sito ufficiale.

