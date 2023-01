Weekend a Roma e in provincia

All’Auditorium Conciliazione: Concerto solidale con Fiorello, Giorgia e Laura Pausini

Sabato 28 gennaio, a partire dalle 20:00 presso l’Auditorium Conciliazione di Roma, si terrà il concerto solidale a sostegno del centro cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù. Un grande evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della Campagna “Mi prendo cura di te”, per la realizzazione del Centro Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù. Nello specifico il concerto vedrà salire sul palco alcuni dei più grandi artisti che hanno fatto e fanno ancora parte della scena musicale italiana. Sarà infatti presente Giorgia, per la prima volta si esibirà come special guest Laura Pausini e ci sarà la partecipazione straordinaria di Fiorello. Non mancheranno poi grandi Olimpionici e campioni Mondiali, i cui nomi verranno presto svelati. Sarà quindi possibile trascorrere una serata non solo dedicata all’intrattenimento e alla musica, ma anche alla beneficenza.

Al Teatro Ambra Jovinelli: in scena la commedia “Mettici la mano”

Nel weekend di venerdì 27 alle 19:30, sabato 28 alle 16:30 e alle 21:00 e domenica 29 gennaio alle 17:00, arriva al Teatro Ambra Jovinelli di Roma la commedia “Mettici la mano”. Primavera del 1943, Napoli. Una mattinata di sole viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati e il pericolo di un nuovo bombardamento. In uno scantinato che fa da rifugio improvvisato si ritrova una strana compagnia: Bambinella, un femminiello che esercita la prostituzione e che conosce tutto di tutti, e il Brigadiere Maione, che ha appena arrestato Melina, una cameriera che ha appena sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca. Mentre fuori la porta le voci della gente si trasformano in silenzio, il dialogo tra i tre si fa sempre più profondo, con una serie di riflessioni sulla vita, la morte, la giustizia e l’arroganza del potere fino ad apprendere cosa sia realmente accaduto nel palazzo di Roccafusca.

All’Auditorium Parco della Musica: il Gala Internazionale di Danza Les Étoiles

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà sabato 28 e domenica 29 gennaio alle 21:00 il Gala Internazionale di Danza Les Étoiles. Due giornate con le stelle del balletto provenienti dai teatri di tutto il mondo. Da Sergio Bernal dal Ballet Nacional De España, a William Bracewell dal Royal Ballet di Londra, passando per Marianela Nuñez dal Royal Ballet di Londra e Polina Semionova dallo Staatsballett Berlin. Les Étoiles è l’appuntamento con la danza più atteso della capitale che richiama un pubblico ampio ed eterogeneo e attira l’attenzione dei maggiori media. Il leitmotiv di Les Étoiles non può che essere l’internazionalità per la diversa provenienza degli artisti, dei compositori e dei coreografi del presente e del passato. Questo sottolinea un messaggio di unione in cui la danza si presenta come il modello di una società e di un mondo ideali attraverso il suo linguaggio universale.

Al Centrale Preneste Teatro: lo spettacolo per famiglie “Le stelle di sotto. Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo”

Domenica 29 gennaio dalle 16:30, al Centrale Preneste Teatro andrà in scena lo spettacolo “Le stelle di sotto. Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo“. Cucuzzolo è uno gnomo che non vuole vivere la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera. Raccogliere pietre preziose, pulirle, contarle, catalogarle, tornare a casa, mangiare, bere e dormire per ricominciare il giorno dopo. La vita è tutta così. Vissuta a testa in giù. Le pietre preziose brillano come stelle, ma stanno sotto terra, a lui piace invece guardare le stelle vere, quelle di sopra, quelle libere, già pulite e brillanti. Decide così di scappare. Ma ha paura di essere trovato, vede nemici dappertutto. Alessandro, invece, è un musicista che si è licenziato dal lavoro rinunciando alla sicurezza di un posto fisso. Una sera si incontrano e inaspettatamente “si riconoscono”.

In Piazza dell’Immacolata: torna l’Eco & Chic Market

Un’edizione piena di sorprese e di energia, quella dell’Eco & Chic Market di domenica 29 gennaio in piazza dell’Immacolata, a partire dalle 09:30, dove una cinquantina di artigiani esporranno le proprie creazioni in una veste originale e unica. Un’ottima occasione, tra l’altro, per avere la certezza di garantirsi un ottimo rapporto qualità-prezzo sugli articoli che si acquistano. La varietà non manca, così come l’artigianalità: imperdibili le ceramiche, i gioielli minimal-chic lavorati con la tecnica della cera persa, le illustrazioni, l’abbigliamento biologico con stampe e tinture vegetali. E ancora gioielli, creazioni artistiche, borse e moltissime altre cose. Presente, poi, anche il birrificio Birre di Confine che propone le sue quattro tipologie di birre artigianali in bottiglia a km zero. Insomma, la scelta non manca davvero.

A Rocca di Papa: l’AstroIncontro “Di cavalli e semidei: Auriga e i Gemelli”

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri. Proprio nell’ambito di questa iniziativa, venerdì 27 gennaio alle 20:45 è in programma l’AstroIncontro “Di cavalli e semidei: Auriga e i Gemelli” della categoria “Stelle al Planetario” per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Ad aprire l’evento sarà lo spettacolo multimediale nel planetario sulle costellazioni dell’Auriga e dei Gemelli, a cura dell’esperto Salvatore Almaviva. Lo spettacolo è abbinato all’osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio e alla visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco Astronomico e alla cupola che ospita la strumentazione di ricerca.

Weekend a Latina e in provincia

All’Hotel Fogliano: “Fogliano Food & Wine 2023”, una giornata di mare ed eccellenze enogastronomiche

Ammirare il grande fascino del mare d’inverno e gustare le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Questo è l’allettante programma della prima edizione del “Fogliano Wine Tour 2023” che si terrà sul lungomare di Latina domenica 29 gennaio. Infatti proprio all’Hotel Fogliano a partire dalle ore 11:00 e per tutta la giornata si svolgeranno una serie di degustazioni. In diversi spazi dell’hotel sarà possibile degustare prodotti di diverse cantine: Chardonnay e Champagne, Vermentino e Malvasia, accompagnati da gustose pietanze. Inoltre le formule tra cui scegliere saranno diverse, con piccole degustazioni o interi percorsi accompagnati da ottimi vini. Un vero e proprio tour enogastronomico tra le eccellenze italiane per appassionati di vini, buongustai o semplicemente per chi ama trattarsi bene a tavola e ammirare uno splendido paesaggio.

Per info e prenotazioni: 0773 273418

A Priverno: in scena lo spettacolo “E vissero felici e colpevoli”

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Gigi Proietti di Priverno nell’ambito della quale sabato 28 gennaio alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo “E vissero felici e colpevoli”. Lo spettacolo è ambientato in un riformatorio di Napoli nei primi anni 2000: un operatore sociale propone al direttore dell’istituto di allestire uno spettacolo che vedrà partecipare cinque giovani detenuti. Ogni personaggio in questo divertente percorso fa i conti con sé stesso, il proprio passato, i pregiudizi propri e degli altri, cogliendo qualche utile dritta per il futuro. Una commedia inedita, giovane e attuale che, tra esilaranti scambi comici e momenti di profonda riflessione, si interroga su quanto si è veramente liberi di decidere l’esito della nostra vita, spinge a riflettere sui temi di destino, libero arbitrio, natura, e su cosa indirizza le nostre scelte determinandone i percorsi.

Per informazioni e prenotazioni: 328 6115020; 329 1099630

A Fondi: “Donne Musica e Poesia nella Tradizione Ebraica Europea Fino alla Shoah”

Torna la rassegna Ecosuoni, giunta alla sua XIII edizione e per il suo primo appuntamento dell’anno si celebra una ricorrenza importante: il Giorno della Memoria. In programma per venerdì 27 gennaio, alle 19:00 e alle 20:30, presso il Museo Ebraico di Fondi il concerto “Donne Musica e Poesia nella Tradizione Ebraica Europea Fino alla Shoah”. Il Trio Canto di Eea darà voce a versi e musiche di poetesse e musiciste di cultura ebraica europea. Uno spaccato particolare della vita artistica delle donne delle comunità ebraiche europee, prima, durante e dopo la Shoah. Il repertorio toccherà ambiti colti e tradizionali e attraverserà vari secoli e paesi. Un concerto pensato per sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sul tema della memoria storica: ricordare il tragico passato è necessario per non compiere le stesse atrocità avvenute durante il regime Nazi-Fascista.

Per info e prenotazioni: 339 3885338; associazionecantodieea@yahoo.it

Weekend a Frosinone e in provincia

A Veroli: in scena lo spettacolo “Napoli milionaria!”

Un sold-out dopo l’altro quelli che sta sperimentando il Teatro Comunale Veroli: domenica 29 gennaio alle 18:00, torna il teatro del maestro Eduardo De Filippo con “Napoli milionaria!”. L’opera illustra l’avventura di una famiglia napoletana, investita da una bufera – la Seconda guerra mondiale – che la costringe ad una metamorfosi traumatica e al tempo stesso rivelatrice. Passando dalla fame alla speculazione su di essa, tramite lo “strumento” della borsa nera, con cui si arrangia donna Amalia, questa famiglia sconta una euforia fittizia, legata all’improvvisa fortuna economica, con l’inevitabile e amaro risveglio, che si manifesta con la perdizione dei figli maggiori e la morte annunciata della figlia più piccola. Con il celebre finale “…ha da passà ‘a nuttata”, così aperto e sospeso sul futuro, l’opera esce metaforicamente da Napoli, per descrivere e rappresentare l’intero paese.

Per info e prenotazioni: 340 9109655; 389 1762555

A Collepardo: escursione guidata “Monte Rotonaria (1744 m), scarponi e ciaspole sul balcone di Trisulti”

Sabato 28 gennaio a partire dalle 09:00 sarà possibile partecipare all’escursione guidata “Monte Rotonaria (1744 m), scarponi e ciaspole sul balcone di Trisulti”, organizzata dall’associazione “Itinarrando l’arte di camminare raccontando”. Nello specifico dalla Certosa di Trisulti, nel cuore dei Monti Ernici, si salirà nel bosco di querce secolari fino a Vado di Porca, autentico terrazzo con vista spettacolare sulla Certosa e il canyon della sottostante Valle Fiume. Da qui si proseguirà nella faggeta del Vallone della Barca fino a Sella Faito e poco dopo si raggiungerà la cima del Monte Rotonaria con la sua grande croce. Panorami mozzafiato sulla Valle Latina e sulle montagne dei Lepini, Ausoni, Aurunci, il Circeo e in giornate limpide anche le Isole Pontine. Chi lo vorrà, avrà la possibilità di noleggiare le racchette da neve direttamente in loco.

Per info e prenotazioni: 380 7651894

Weekend a Rieti e in provincia

A Casaprota: la sagra della bruschetta

La sagra della bruschetta torna a Casaprota nel weekend di sabato 28 e domenica 29 gennaio. L’olio della Sabina è davvero un’eccellenza. Conosciuto in tutta Italia, sarà disponibile per degustazioni su bruschette calde e croccanti. Giunta alla 60esima edizione, infatti, la festa proporrà l’oro verde della Sabina sul pane artigianale abbrustolito per sottolinearne al meglio il gusto, ma non solo: sabato all’ora del pranzo l’olio esalterà il sapore di spiedini e spaghetti all’amatriciana e alla sera le “sagne” della Proloco di Scandriglia. E poi tutti in pista con il Casaprock, la prima edizione di Casaprota Music Fetival e fiumi di vin brulè. Domenica sarà invece la volta della zuppa di farro e tartufo, delle fregnacce alla sabinese e delle salsicce. A completare il ricco menù la Pizzola della Proloco di Morro Reatino. Inoltre l’evento sarà arricchito da spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate.

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro dell’Unione: lo spettacolo per famiglie “Briciole di felicità”

Una importante riflessione sul tema della felicità è al centro dello spettacolo per famiglie “Briciole di felicità”, che andrà in scena domenica 29 gennaio alle 18:00 al Teatro dell’Unione di Viterbo. Non lontano da qui esiste un bosco di case sospese, dove irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità. Vende felicità in barattolo che gli abitanti del villaggio comprano quotidianamente, ne hanno un gran bisogno. Peccato però che i barattoli siano vuoti. Dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? dove si trova? Ai piedi delle case sospese, nel “buco” vive Ohibò, diverso dagli abitanti del bosco e che sembra felice. Che abbia preso lui la loro felicità? Inizia così un’avventura a che porterà gli abitanti del villaggio a uscire dalle loro case, a relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero. Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di aver scoperto il segreto della felicità.

Per maggiori informazioni: 388 9506826

