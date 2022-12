Weekend a Roma e in provincia

A Casal Palocco: il Villaggio di Natale di Solara

L’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa nel weekend di sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 09:00, arriva nella Capitale con il Villaggio di Natale di Solara, che ricreerà a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo più bello dell’anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. L’allestimento è suddiviso in dieci aree tematiche diverse per colori e stile. Dalla casa di pan di zenzero al bastoncino di zucchero americano, passando per la via delle rose, la baita di legno, orsi polari e cristalli di ghiaccio. Inoltre anche in questa edizione non mancherà il Lemax village che attira tutti gli anni collezionisti e non, che vogliono cimentarsi nella costruzione di un vero e proprio villaggio di natale in miniatura. Un’esperienza unica per raggiungere quel piccolo angolo di mondo dove ancora è possibile sognare.

Ingresso gratuito

Al Teatro Ambra Jovinelli: Lino Guanciale e Francesco Montanari in “L’uomo più crudele del mondo”

Sabato 3 alle 21:00 e domenica 4 dicembre alle 17:00, Lino Guanciale e Francesco Montanaripresenteranno all’Ambra Jovinelli L’uomo più crudele del mondo”. Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. Paul Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di uomo schivo e riservato. Davanti a lui un giovane giornalista è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. “Lei crede che questa vita domani mattina sarà la stessa che viveva prima?” dirà Veres al giornalista. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Biglietti disponibili

A Villa Borghese: torna l’evento natalizio “Christmas World”

Dal weekend di sabato 3 e domenica 4 dicembre torna l’evento natalizio “Christmas World” nel cuore verde di Roma, la storica Villa Borghese. Nello specifico oltre alla tradizionale pista di pattinaggio e la toy factory, visitando Christmas World sarà possibile passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo; perdersi nel mercato di Londra con vista sul Big Ben; lasciarsi affascinare dalla magia di Parigi e le luci della tour Eiffel. Immancabile meta è il Polo Nord con la casa di Babbo Natale, che ogni giorno attraverserà il villaggio in compagnia dei suoi elfi a bordo di un trenino. E poi parate, cori gospel, spettacoli di danza e di magia, performers, acrobati, spettacoli su ghiaccio, musica live con le cover degli artisti che hanno cantato il Natale e molto altro ancora.

Biglietti disponibili

All’Hacienda: Hippie Market Christmas Edition

Sabato 3 e domenica 4 dicembre all’Hacienda di Roma si alza il sipario sull’Hippie Market Christmas Edition e in esclusiva nazionale sul Festival del Vin Brulè. L’appuntamento, amato e atteso da chi cerca regali particolari, sarà accompagnato da performance di musicisti, artisti di strada, acrobati e circensi. Inoltre una selezione di Artigiani, Flower designer, Stilisti, Illustratori, unendo innovazione e sostenibilità, proporranno creazioni originali, in tiratura limitata e di sorprendente creatività. Dalle candele ai gioielli, passando per borse, bijoux, sciarpe, guanti, lampade, ghirlande, arazzi, occhiali da sole, piante, stampe, poster e curiosità di ogni genere. Prevista infine anche la possibilità di partecipare al contest per il peggior maglione di Natale. Il pubblico sarà accolto dunque da una magica atmosfera, tra luci soffuse, profumi di zenzero e cannella, vino speziato.

Per maggiori informazioni: 392 1037824

Al Teatro Centrale Preneste: in scena lo spettacolo “Apocalisse Tascabile”

Sabato 3 dicembre alle 21:00 la Compagnia Fettarappa/Guerrieri presenta al Teatro Centrale Preneste di Roma lo spettacolo “Apocalisse Tascabile”. Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma e vi annuncia la fine del mondo. Per sua colpa e sfortuna, ad ascoltarlo c’è ben poca gente. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da uno svogliato angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine. Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra però fallire e la triste notizia annunciata non sembra affatto scuotere chi già si dedica, con mortuaria solerzia, alla propria quotidiana estinzione.

Prenotazione obbligatoria: 06 27801063; info@ruotalibera.eu

Weekend a Latina e in provincia

A Formia: la biografia su Pino Daniele presentata dal figlio Alessandro

Sabato 3 dicembre alle 18:30 presso il Palazzo Comunale di Formia, un appuntamento davvero imperdibile per i fan del compianto Pino Daniele, che vedrà protagonista suo figlio Alessandro, il quale presenterà a Formia, città molto amata dal cantautore partenopeo, una complessa biografia dedicata al papà. Alessandro Daniele racconterà da una parte l’esperienza umana del padre e dall’altra, album per album, la sua carriera, i sacrifici, le difficoltà, il successo, i momenti dedicati alla famiglia, spesso vissuti proprio a Formia dove sono nati moltissimi successi degli anni ’80 e ’90. Il tutto in un mix che permetterà al pubblico di comprendere meglio l’artista e le sue indimenticabili canzoni, proprio come recita il titolo della biografia “Pino Daniele – Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce”.

Ingresso libero

Ad Aprilia: in scena lo spettacolo “Ciao Signò” con Marco Mazzocca e Stefano Sarcinelli

Sabato 3 novembre alle 21:09, appuntamento con la risata al Teatro Europa di Aprilia che ospiterà lo spettacolo “Ciao Signò” con Marco Mazzocca e Stefano Sarcinelli. Forti del successo di Tutariel, la serie di consigli domestici in pillole visti su RaiPlay, durante la quale Signò (Stefano Sarcinelli) e il suo fido assistente Ariel (Marco Marzocca) propongono improbabili soluzioni a svariate problematiche domestiche, dall’apparecchiare correttamente una tavola, all’installazione di una rete wi-fi casalinga, si torna a far ridere dal vivo. Una girandola di gag esilaranti che coinvolgerà il pubblico che non potrà smettere di ridere dall’inizio alla fine dello spettacolo. A ogni data a sorpresa arriverà un ospite d’eccezione ovvero uno dei personaggi storici di Mazzocca: dal mitico Notaio all’ex pugile Cassiodoro e molti altri.

Per info e prenotazioni: 335 8059019; 06 97650344

A Formia: Tony Esposito nel concerto “I suoni di Ulisse”

Torna la rassegna “Senza Sipario” al Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia con una stagione di musica e teatro. Nello specifico, sabato 3 dicembre alle ore 20:30 sarà possibile assistere al concerto “I Suoni di Ulisse”, che vedrà protagonista Tony Esposito e che racconterà gli incontri e le tantissime collaborazioni che il percussionista partenopeo ha collezionato durante la sua lunga e brillante carriera. Uno spettacolo pieno di ritmi e colori che proporrà successi internazionali del calibro di “Kalimba de luna”, “Sinue’ simba” e molti altri, ma anche i caldi ritmi africani, suonati con strumenti musicali insoliti. Sul palco accanto a Tony Esposito tantissimi ospiti provenienti da paesi diversi e infine un sentito omaggio a Pino Daniele, con il quale proprio a Formia il percussionista diede vita a tanti progetti.

Per maggiori informazioni: 02 21126116

Weekend a Frosinone e in provincia

Al Teatro Nestor: Massimo Ranieri nello spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”

Un grande artista, uno dei più noti nel panorama italiano e non solo. Sabato 3 dicembre, a partire dalle 21:00, Massimo Ranieri farà tappa al Teatro Nestor di Frosinone con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Lo showman partenopeo tornerà infatti dal vivo con un nuovo spettacolo, un altro straordinario viaggio tra canto, recitazione e danza, brani cult, sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo, i suoi brani più celebri e l’incanto affabulatorio della sua interpretazione. Verranno proposti brani dal calibro di “Perdere l’amore”, “Se bruciasse la città”, “Erba di casa mia” e ancora “‘O surdato ‘nnammurato” e “Rose rosse”. Il tutto accompagnato da curiosità, notizie e aneddoti divertenti.

Biglietti disponibili

A Veroli: “Veroli DOC, Degustazioni, Ospitalità e Cultura”

Domenica 4 dicembre a Veroli torna l’appuntamento “Veroli DOC, Degustazioni, Ospitalità e Cultura”, con il viaggio esperienziale “I Sapori dell’Autunno”. Nello specifico, l’iniziativa prevede percorsi enogastronomici attraverso l’esposizione e vendita di prodotti tipici e mercato a km 0, artigianato con lavorazioni dal vivo, visite guidate, laboratori didattici ed intrattenimento con giochi per bambini. Un’iniziativa unica con la quale l’Amministrazione del Comune di Veroli intende continuare a dare ulteriore impulso alla valorizzare del centro storico dando l’opportunità alle persone di riappropriarsi dei luoghi cogliendo le opportunità che operatori commerciali ed artigianali, eccellenze locali e provinciali di tali settori, mettono a disposizione in un contesto di indubbia rilevanza storico-artistica e paesaggistica.

Per info e prenotazioni: 0775 238929

Weekend a Rieti e in provincia

Nel Centro Storico di Rieti: la festa di Santa Barbara

Sabato 3 e domenica 4 dicembre torna a Rieti la Fiera di Santa Barbara, uno degli eventi più attesi e caratteristici della città laziale, dedicato alla Santa Patrona. Stand e bancarelle di ogni tipo si avvicenderanno per le strade della città per celebrare il rito religioso e i vari eventi civili compiuti per onorare Santa Barbara, considerata la protettrice dei vigili del fuoco, degli artificieri, delle forze dell’ordine e dei muratori. Oltre agli abitanti di Rieti, la fiera attira anche dalle zone vicine numerosi curiosi e turisti, desiderosi di partecipare ai festeggiamenti e di assistere agli spettacoli teatrali, ai concerti ed agli altri tipi di eventi che si concentrano nelle giornate di festa. Nei variopinti ed accattivanti stand della fiera ci si potrà poi divertire a fare acquisti per sé e i propri cari, magari con il pensiero già rivolto ai regali di Natale.

Ingresso libero

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro dell’Unione: in scena lo spettacolo “Cenerentola una storia italiana”

Un nuovo appuntamento di danza previsto per sabato 3 dicembre alle 21:00, al Teatro dell’Unione di Viterbo. Nello specifico la compagnia veneta Fabula Saltica affronterà una delle più note fiabe per bambini, con una riscrittura che appassionerà gli adulti, nello spettacolo “Cenerentola una storia italiana”, ambientato nell’Italia degli Anni 60. L’essenza della storia rimane, anche se la fata madrina diventa un’abile sarta, non ci sono le zucche né i topi disneyani, e, invece della scarpetta di vetro, c’è una giovane più vicina al mondo reale, non più una vittima, ma una donna consapevole protagonista delle proprie scelte. È una storia familiare contemporanea, dove una ragazza, vessata da matrigna e sorellastre a tratti buffe, lasciata in disparte dalla società laboriosa e arrivista, ricerca e trova una propria realizzazione personale con l’aiuto della danza e del vero amore.

Per info e prenotazioni: 388 9506826

© Riproduzione riservata