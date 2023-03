Weekend a Roma e in provincia

Da Eataly: arriva l’Hamburger Festival

L’Hamburger Festival è arrivato da Eataly Roma per un weekend di festa dedicato al celebre panino. Infatti quello di sabato 25 e domenica 26 febbraio, dalle 12:00, sarà l’ultimo weekend in cui poter assaporare una vasta gamma di hamburger realizzati con ingredienti di qualità e carne di ottima scelta. Tra i partecipanti ci saranno il “BBQ Chianina Station”, che realizzerà panini con hamburger di Chianina e Cinta Senese, “RARO – Market Lab & Food”, che proporrà dei burger di manzo biologico, “B.ro – Beef Bar”, che preparerà dei bun con hamburger di Scottona, e la Birreria di Eataly, che farà assaporare gli hamburger di Fassona piemontese de “la Granda Presidio Slow food” e quelli di salmone fresco della Pescheria di Eataly. E poi birre artigianali, vini selezionati, buona musica e showcooking, che renderanno l’evento ancora più unico.

Per info e prenotazioni

Al Teatro Ambra Jovinelli: in scena lo spettacolo “La valigia”

Quando si parte per non tornare mai più, come si guarda ad ogni oggetto che si lascia? E soprattutto, come si guarda ad ogni oggetto che si prende con sé? “La Valigia” è il contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica, e il suo protagonista Sergei Dovlatov, venerdì 3 alle 19:30, sabato 4 alle 21:00 e domenica 5 marzo alle 17:00, si racconta al Teatro Ambra Jovinelli di Roma attraverso l’amore e l’odio verso il paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che riemergono dalla memoria: uomini e donne raccontati con i filtri della distorsione e della comicità. La valigia, così personale e unica, di Dovlatov diventa metafora della condizione umana: emigranti del tempo. E nel passaggio tra presente e passato si articola lo spettacolo, ambientato uno studio radiofonico, attingendo alla storia di Dovlatov, giornalista e reporter.

Biglietti disponibili

Alla Città dell’Altra Economia: il Mercatino delle Streghe

Torna il Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia, nel cuore della Roma storica di Testaccio, nella giornata di domenica 5 marzo dalle 10:00. Fra scope da strega e calderoni saranno presenti tantissimi espositori a tema in una area market esoterica. Dai cristalli agli incensi naturali, passando per bacchette fatte mano, talismani, orgoniti, pentasfere energetiche, abbigliamento, accessori, libri, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso e interessante si possa immaginare. Fra i prati dell’Ex Mattatoio si troveranno anche esperti di cartomanzia per letture di ogni genere, tarocchi, astrologia tradizionale ed evolutiva, carte sciamaniche e angeliche, divinazione con le rune tradizionali e delle streghe. E poi sempre presente l’angolo street food con specialità multietniche, eventi e spettacoli a sorpresa durante la giornata.

Per maggiori informazioni

Alla Medina Art Gallery: la “100 fridas per Frida”, mostra collettiva internazionale

Nel weekend di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 10:00, la Medina Art Gallery presenterà la mostra “100 Frida per Frida” a cura di Fernando Aroche Bello. Dialogo e creazione, queste due parole riassumono quello che è stato “100 Fridas per Frida”. La pluralità rappresentata in mostra, dovuta alla varietà delle generazioni di artisti, nonché alla diversità geografica delle loro origini o luoghi di residenza, ha permesso di presumere che sia stata rappresentata l’intera Repubblica Messicana. Ora è stato ampliato in un alto livello di qualità nei lavori realizzati. Un’irruzione esplosiva per mostrare un gesto energico, una proposta professionale e matura e con la museografia si affronterà il gioco visivo con le linee ascendenti e poi discendenti delle opere, come esigenza ludica che le opere nella loro vastità ci chiedevano. Sarà una festa di colore e di gioia.

Per info e prenotazioni: 06 96030764

All’Auditorium Parco della Musica: Vinicio Marchioni in scena nello spettacolo “In vino veritas”

Vinicio Marchioni sarà in scena nel weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, con il nuovo spettacolo “In Vino Veritas”. Nello specifico sul palco l’attore alternerà racconti personali, poesie, massime, pezzi di teatro-canzone, storie riprese dai miti classici ispirati al vino, accompagnato da musiche eseguite dal vivo e da dischi d’epoca, portando il pubblico in una dimensione “altra” attraverso l’arte del racconto. Un viaggio meraviglioso nella letteratura, nella musica e nell’umanità che si è sviluppata intorno al culto del vino e a tutto quello che rappresenta: incontro, amicizia, creazione, disperazione, amore e gioia di vivere. Da Dioniso a Charles Bukowski, citando Gaber, l’opera lirica, Baudelaire e Alda Merini. Un omaggio al vino, alla vita e all’essere umano, leggero e pieno di ebbrezza, come una cena tra amici che si dilunga nella notte.

Biglietti disponibili

A Fiumicino: Davide Richichi quartet in concerto

Sabato 4 marzo, a partire dalle 21:00, il Museo del Saxofono ospiterà il concerto del trombettista, cantante e compositore romano Davide Richichi. Accompagnato da Roberto Bottalico al sax tenore e alto, Paride Furzi al contrabbasso e Antonio Marianella alla batteria, Richichi offrirà agli spettatori un viaggio completo nel suo universo sonoro. Infatti il musicista attingerà dal jazz della tradizione di New Orleans come da composizioni originali e di rinomati musicisti quali Charles Mingus, Dizzy Gillespie e Wynton Marsalis. Con la volontà di esplorare il jazz nella sua forma più espressiva e fortemente comunicativa, la formazione si muove tra stili ed epoche diverse, mantenendo, nello stesso tempo, una propria peculiare identità sonora. Inoltre, come da consuetudine, prima del concerto, è prevista un’apericena opzionale.

Biglietti disponibili

Weekend a Latina e in provincia

A Formia: “Il Mare di Lucio”, weekend di incontri e concerti

In occasione del suo 80º compleanno, Formia ricorda Lucio Dalla in un weekend di eventi, venerdì 3 e domenica 4 marzo. La rassegna “Il Mare di Lucio”, avrà infatti inizio venerdì con incontri musicali curati dal musicologo Sparagna. Dal mattino di sabato la musica di Dalla verrà diffusa per le vie del centro e dalle 15:00, per far rivivere le emozioni che ancora oggi Lucio sa regalare, sarà possibile visitare la sua barca “Brilla & Billy” e ascoltare le sue indimenticabili canzoni, guidati dall’armatore Gianni Gargano. Dalle 19:00, infine, presso la Sala comunale Falcone-Borsellino, avrà luogo un incontro con i sindaci del territorio per l’istituzione della “Giornata dedicata a Lucio Dalla”. Ospite speciale sarà la cantante Francesca Maresca, voce di Sorrento, ambasciatrice del bel canto che darà vita a un originale gemellaggio artistico e di mare tra Formia, Gaeta e la Penisola Sorrentina.

Per maggiori informazioni: 0771 778429

All’Ateneo delle Arti: in scena Emanuela Panatta e Alessandra Fallucchi con “Civico 33”

Domenica 5 marzo alle 18:30 farà tappa all’Ateneo delle Arti, all’interno della stagione di musica danza e recitazione, “Civico 33”, uno spettacolo che sta riempiendo importanti teatri d’Italia e che sta riscuotendo un grande successo di critica e pubblico. In scena due artiste poliedriche conosciute dal grande pubblico per aver preso parte a diverse fiction come Carabinieri, Maresciallo Rocca, Medico in Famiglia: ovvero Emanuela Panatta e Alessandra Fallucchi. Al Civico 33 vivono donne particolari: l’arrabbiata, l’idealista, la crocerossina, l’alternativa, la precaria, l’innamorata, la golosa e l’arrivista. Tutte hanno in comune la stessa necessità: essere ascoltate, amate, comprese, salvate. I loro monologhi interiori si alternano sul palco raccontando l’universo femminile in chiave tragicomica.

Per info e prenotazioni: direzione@ateneodellearti.it; 0773 1751162; 393 9465282

A Gaeta: arriva la manifestazione “Favole di Gusto”

A partire dal weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo, dalle 17:00, Gaeta celebra la sua storia e soprattutto le tradizioni enogastronomiche che ancora oggi la rendono famosa con “Favole di Gusto”. Un percorso multi sensoriale che attraverso profumi, colori e sapori va alla scoperta delle antiche ricette della tradizione ricomponendo la storia della città attraverso i suoi piatti e prodotti tipici. Si potrà infatti passeggiare tra stand e mercatini e assistere ad attività nelle varie zone del centro. Dagli incontri e presentazioni in piazza Sapienza, ai giochi popolari e gli spettacoli in piazza Capodanno. Passando per i tiellari, le cantine e aziende vitivinicole con spettacoli di musica e danze in piazza Mare all’Arco. E poi il percorso esperienziale e sensoriale del gusto con odori e sapori tipici del territorio in via Buonuomo. Il tema della manifestazione sarà “La donna nell’arte commestibile e non solo”.

Per maggiori informazioni: favoledigusto@comune.gaeta.lt.it; info@prolocogaeta.it; 0771 469292; 0771 465054

Weekend a Frosinone e in provincia

A Fiuggi: “Lucio + Lucio”, l’omaggio a Dalla e a Battisti

Sabato 4 e domenica 5 marzo alle 18:00, in occasione degli 80 anni dalla nascita dei grandi Miti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, il Comune di Fiuggi in collaborazione con l’associazione TDO presenterà la manifestazione “Lucio + Lucio”. Un evento che si terrà al Teatro Comunale della cittadina termale, con l’obiettivo di omaggiare due dei più grandi talenti della musica italiana. Nello specifico, nella giornata di sabato sarà possibile ascoltare i più grandi successi di Lucio Dalla, riproposti dalla Band BMI – Banca della Musica Italiana, che eseguirà brani del calibro di “Anna e Marco”, “La sera dei miracoli”, “Cara” e “Futura”. Domenica, invece, sarà la volta di Lucio Battisti, le cui canzoni intramontabili saranno riproposte da Roberto Pambianchi e Band. Da “La collina dei ciliegi”, a “Il mio Canto libero”, passando per “Ancora tu” e “Un’avventura”. Due serate, dunque, all’insegna della buona musica e del divertimento.

Per info e prenotazione

A Veroli: in scena lo spettacolo “Giovanna Dark”

Visionaria? Eretica? Condottiera? Strega? Si parla di Giovanna D’Arco, l’eroina d’Orlèans, che, negli anni più infuocati della “Guerra dei Cent’anni”, riuscì a farsi accreditare presso la corte francese grazie ad un carisma straordinario. Proprio a questa storia si ispira lo spettacolo “Giovanna Dark”, che si terrà domenica 5 marzo alle 18:00 al il Teatro Comunale Veroli e che conduce alla contemplazione e alla dibattuta riflessione su uno dei personaggi più enigmatici dell’umanità. Chi era davvero Giovanna D’Arco? Cosa muoveva la sua passione? Domande alle quali gli spettatori proveranno a rispondere attraverso questo affascinante viaggio nel tempo. “Giovanna Dark” è sicuramente uno spettacolo imperdibile per l’innegabile fascino che questa figura femminile, ancora oggi, continua ad esercitare, per coraggio e tenacia.

Per info e prenotazioni: 340 9109655; 389 1762555

Weekend a Rieti e in provincia

A Fara in Sabina: in scena lo spettacolo per famiglie “Il Gigante Egoista”

Domenica 5 marzo alle 17:00 al Teatro Potlach di Fara Sabina verrà messo in scena lo spettacolo adatto a tutta la famiglia “Il Gigante Egoista”, è scritto e interpretato da Zsofia Gulyas e Irene Rossi. A partire dalla celebre fiaba di Oscar Wilde, lo spettacolo narra di un gigante egoista che vuole tenere il suo grande e bel giardino tutto per sé. Al suo fianco una coraggiosa bambina di nome Camilla che lo affronterà e, oltre a sciogliere le perenni nevi nel suo giardino, arriverà a sciogliergli il cuore. Le due attrici, dunque, racconteranno una fiaba sul valore dell’amicizia, della generosità e del coraggio, cimentandosi in uno spettacolo in cui si alternano diverse tecniche attoriali. Dai trampoli, all’utilizzo di oggetti come i nastri circensi, dalle maschere, alla danza.

Per info e prenotazioni: 0765 277080

Weekend a Viterbo e in provincia

A Capranica: Francesco Montanari in scena nello spettacolo “Il processo”

Francesco Montanari, nel ruolo di Socrate, è il protagonista de “Il processo”, in scena al Teatro Francigena di Capranica domenica 5 marzo alle 17:30. Tratto dai saggi “L’Apologia di Socrate e Critone” di Platone, è il resoconto di un processo reale. Uno scritto platonico in forma di dialogo tra due persone (accusato e accusatore) in cui Socrate, non potendo dialogare, in tribunale, si difende in un’arringa dalle accuse di corruttore dei giovani. In questo testo Socrate fa sfoggio della sua famosa ironia, dichiarando di essere rimasto stupefatto dall’ars oratoria dell’accusa. Egli infatti non crede quasi più alla propria innocenza, sebbene sappia che gli accusatori non abbiano detto nulla di vero e di non saper dire altro che la verità. La sola cosa che Socrate afferma è che non si deve vivere nell’ingiustizia, sia verso gli uomini che verso il dio.

Per maggiori informazioni: teatrofrancigena@comune.capranica.vt.it; 0761 667909

