Weekend a Roma e in provincia

In via della Conciliazione: “Viva la Befana”, lo storico corteo

Venerdì 6 gennaio, a partire dalle 10:00, figuranti con gruppi di rievocazione storica, cavalli e bande musicali sfileranno da via della Conciliazione fino a piazza San Pietro. Torna, così, la manifestazione “Viva la Befana” che ha come obiettivo principale quello di tenere viva la tradizione dell’Epifania valorizzandone gli aspetti religiosi e folcloristici. Inoltre, a partire dalle 12:00, sarà possibile assistere l’Angelus di papa Francesco, dal quale i Re Magi del corteo si recheranno per porgere i tradizionali doni, in quello che è un evento volto a far conoscere le radici delle nostre famiglie, presentando al grande pubblico storia, cultura, tradizioni prodotti e risorse dei territori italiani. E poi figuranti in costume con la famosa Giostra della Quintana, sbandieratori, bande musicali, majorette, butteri, cavalli ed originali scenografie renderanno il corteo ancora più entusiasmante.

Per maggiori informazioni

Nei Cinema di Roma: “I Migliori Giorni”

“I Migliori Giorni”, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, è un film corale diviso in quattro episodi che indaga su come l’animo umano affronti le festività. Al cinema venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio, vede in scena Max Tortora, Luca Argentero, Claudia Gerini ed Edoardo Leo. Nello specifico il primo episodio vede una deputata invitare alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito, ma la presenza dei suoi due fratelli mette a rischio serata e carriera. Nel secondo un imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi. Nel terzo una coppia festeggia un San Valentino troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell’altra. Infine una famosa conduttrice tv è costretta l’8 marzo a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla “donna ideale”.

Per maggiori informazioni

Al Castello Farnese: “Magolandia” nel magico mondo di Harry Potter

Incantesimi, pozioni, divinazione e perfino il Cappello Parlante e i Dissennatori. Sabato 7 e domenica 8 gennaio, dalle 10:00, l’universo di Harry Potter arriva al Castello Farnese, alle porte di Roma, con “Magolandia”, l’evento dedicato ad atmosfere che si possono solo leggere sui libri o vedere nei film. Sarà dunque possibile divertirsi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze del palazzo, lasciandosi incantare da incantesimi e magia. Una volta giunti al Castello, infatti, i partecipanti saranno smistati dal Cappello Parlante per seguire le lezioni di incantesimi in cui impareranno formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica. Poi sarà la volta della lezione di pozioni e, a seguire, la lezione di divinazione per imparare a leggere il futuro nelle Rune Antiche. In chiusura gli studenti si potranno sfidare nell’abilità del Quidditch Babbano. Un evento dedicato alle famiglie, all’insegna della magia e del divertimento.

Biglietti disponibili

A Villa Pamphili: “La Befana di Villa Pamphili”

Venerdì 6 gennaio a partire dalle 10:30, torna la rassegna gratuita “La Befana di Villa Pamphili” organizzata da VIVI – Villa Pamphili. Una mattinata speciale dedicata ai bambini giunta alla sua III edizione, che si terrà presso il parco Villa Doria Pamphili, per festeggiare la Befana in compagnia en plein air. I bambini si potranno dunque recare al parco con la propria calza che all’arrivo della befana sarà riempita con dolci e prelibatezze artigianali. Inoltre a partire dalle 11:00 sarà possibile assistere allo spettacolo di arte di strada “Il circo in valigia”, che si presenta come circo da inventare. Una buona dose d’immaginazione e una valigia colma di oggetti accompagneranno infatti il pubblico di tutte le età verso un gioco poetico e divertente. Il tutto grazie a Gianluigi Capone, artista poliedrico che intratterrà gli spettatori con immagini, musica, clownerie, fuoco, clave, palle e fazzoletti, ma anche pensieri, idee e sogni.

Per maggiori informazioni: 06 5827540

Al Teatro Sistina: il musical “Cats”

Quello di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio sarà l’ultimo weekend in cui Massimo Romeo Piparo, il più attivo e creativo regista e adattatore di Musical italiano, presenterà al Teatro Sistina di Roma, dalle 20:30, il musical “Cats”. Tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia, il “Cats” di Piparo sarà ambientato a Roma, in una futuristica “discarica” di opere d’arte, e avrà come protagonista Malika Ayane nel ruolo di Grizabella, insieme ad un grande cast di artisti e all’Orchestra dal vivo. Musica e danza, ma anche illusionismo e magia con gli effetti speciali affidati al gatto-mago Mr.Mistoffelees. Nello specifico, in una speciale notte dell’anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove il loro benevolo capo sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere ad una nuova vita da Jellicle. Una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo.

Biglietti disponibili

Al Castello di Santa Severa: si festeggia l’Epifania

Venerdì 6 gennaio, dalle 09:00, l’Epifania si festeggia tra le mura del Castello di Santa Severa.Infatti, nella meravigliosa location alle porte di Roma, tornano i mercatini di Natura in Campo con le eccellenze del territorio a km zero. Prodotti provenienti da aree naturali protette saranno infatti preparati con la passione e la maestria dei produttori locali. Oltre ai tradizionali mercatini, è prevista poi la possibilità di assistere allo spettacolo del Circo Palacinca, alle 11:00 e alle 16:00, i cui protagonisti saranno Capitan Palacinca e Il furbo Jock, che girando il mondo in lungo e in largo hanno raccolto straordinarie bestie esotiche ed appreso abilità magiche e tecniche circensi. Roditori ammaestrati, acrobazie aeree, illusionismo, rettili incantati, arti nipponiche, mentalismo. Questi sono solo alcuni dei numeri nella valigia dei due avventurieri che propongono un varietà totalmente imprevedibile.

Ingresso gratuito

Weekend a Latina e in provincia

A Formia: “Arriva la Befana” con musica e fiabe

Gran finale in programma per il giorno della Befana con la 15° edizione del Festival Musicale di Formia “I Concerti di Natale”. Dopo gli incontri di dicembre, infatti, il festival troverà la sua conclusione il 6 gennaio con “Arriva la Befana” un incontro che animerà le zone di Castellonorato e Penitro. A partire dalle 16:30 presso la Chiesa di Santa Caterina di Castellonorato e poi a Penitro presso la Chiesa del Buon Pastore, a partire dalle 18:45, si terrà l’animazione musicale a cura della Christmas Street Band. Lo spettacolo musicale sarà seguito dall’arrivo della Befana che poterà dolciumi ai bambini e leggerà favole al suo giovane pubblico. Una vera e propria animazione teatrale per il divertimento di grandi e piccini.

Ingresso gratuito

A Priverno: “La Befana Vien di Giorno”

Con l’arrivo dell’Epifania giungono al termine le festività natalizie, ma questo non vuol dire che non ci si possa godere ancora qualche momento di riposo e divertimento, soprattutto con per quanto riguarda i bambini. A Priverno arriva infatti alla sua conclusione la manifestazione “Bianco Priverno” che ha accompagnato cittadini e visitatori durante le Feste e il 6 gennaio si terrà la manifestazione “La Befana Vien di Giorno” con una serie di iniziative per tutte le età. Si partirà alle 16:00 con la divertente tombola degli animali per bambini, animata dalle befane del paese dei balocchi nel fantastico Villaggio degli Elfi. Nel corso del pomeriggio il centro storico di Priverno sarà poi animato da spettacoli di clownerie, hula hoop, e giocoleria comica e alle 17:00 nello spazio antistante i Portici Comunali si terrà la “tombola de nà vota”, con gli sketch dei Ragazzi del Servizio Civile.

Ingresso libero

A Roccagorga: “I Trillanti” in concerto

Venerdì 6 gennaio alle 17:30 si terrà a Roccagorga, presso la Parrocchia S.S. Leonardo ed Erasmo, il concerto “Bonì Bonanno” del gruppo musicale de “I Trillanti”. Un concerto di musica e parole, canti di Natale della tradizione, suoni e canzoni ma anche letture e poesie che porteranno ognuno di noi indietro nel tempo risvegliando ricordi ed emozioni. Nello specifico il concerto nasce con l’intento di aiutare gli anziani malati di Alzheimer o che cominciano a manifestare i primi segnali di demenza senile. Diversi studi scientifici evidenziano infatti l’importanza della musicoterapia come strumento prezioso per stimolare le aree del cervello associate alla memoria musicale. Per questo motivo la musica può diventare un ponte col passato emotivo e psicologico. Il concerto sarà preceduto alle 17:00 dall’esibizione degli zampognari in Piazza IV Gennaio, dove si troveranno anche delle bancarelle che offriranno regali per grandi e piccini.

Per maggiori informazioni: 339 2289989

Weekend a Frosinone e in provincia

A Filettino: torna “Cantinando”

Sabato 7 gennaio a partire dalle 17:30, a Filettino, arriva la VII edizione dell’evento enogastronomico “Cantinando”, che si svilupperà nella travolgente atmosfera del “paese vecchio”. Una manifestazione che nel giro di pochi anni si è ritagliato uno spazio importante nel panorama ludico filettinese. Sono tantissimi, infatti, i proprietari di seconde case che tornano nel paese per non perdersi l’evento organizzato dalle ragazze della “Costis Ardua” che hanno nel loro “curriculum” escursioni in montagna, ciaspolate e anche la manifestazione ”Sapori e colori d’autunno”. Brave perché fanno le cose con cuore, semplicità e amore incondizionato per del proprio paese. Non ci si potrà quindi precludere la possibilità di fare una passeggiata a Filettino, facendosi catturare dai sapori di piatti genuini e dalla bellezza del piccolo borgo.

Ingresso gratuito

A Veroli: visita guidata “Veroli festosa e fastosa, dai Sotterranei alla Scala Santa”

Domenica 8 gennaio a partire dalle 9:00 sarà possibile partecipare alla visita guidata “Veroli festosa e fastosa, dai Sotterranei alla Scala Santa” per le strade dello splendido borgo di Veroli organizzata dall’associazione “Itinarrando, l’arte di camminare raccontando”. Nello specifico i partecipanti avranno la possibilità di visitare la Basilica di Santa Salome, dove si trova la Scala Santa, e il Palazzo Municipale con il criptoportico, il calendario dei fasti verolani e la sala consiliare. Inoltre, in via eccezionale, verranno aperti al pubblico la biblioteca Giovardiana e il Museo del Tesoro liturgico conservato nella cattedrale di S Andrea. Il tutto, naturalmente, senza tralasciare la bellezza del borgo di Veroli, di cui sarà possibile scoprire, durante la passeggiata, gli angoli più suggestivi. Una location tradizionale per cominciare l’anno con le visite guidate di Itinarrando.

Per info e prenotazioni: 380 7651894

Weekend a Rieti e in provincia

A Poggio Moiano: la proiezione di “La Befana vien di notte 2 – Le origini“

Sabato 7 gennaio alle 17:30, presso il Teatro Comunale di Poggio Moiano si chiuderà la rassegna cinematografica di “Sabina in Prima Fila – Il cinema dove non c’è“ con la proiezione di un film che celebra le origini della Befana: “La Befana vien di notte 2 – Le origini“. Il film è una vera e propria avventura in stile hollywoodiano diretta da Paola Randi con protagonisti Monica Bellucci e Fabio De Luigi e la storia è molto semplice. Paola è una giovane orfana che si caccia sempre nei guai e che accidentalmente un giorno, ostacola i piani dell’avido Barone De Michelis. Fortunatamente però una strega gentile e potente correrà in suo aiuto. Una serata all’insegna del divertimento, dell’avventura e della magia adatta a spettatori d’ogni genere di età.

Per maggiori informazioni: 333 3802646

A Capranica: in scena lo spettacolo “La tentazione del potere. Dialoghi immaginari tra Celestino V e Bonifacio VIII

Sabato 7 gennaio alle 21:00 si apre la stagione del Teatro Francigena di Capranica con Alessandro Haber e Fausto Costantini protagonisti di “La tentazione del potere. Dialoghi immaginari tra Celestino V e Bonifacio VIII”, tratto da “L’avventura d’un povero cristiano” ultima opera letteraria di Ignazio Silone. Il testo, scritto in forma teatrale, riprende e conclude idealmente il percorso narrativo di Silone: in esso si ritrova il tema fondamentale del rapporto fra l’individuo e la Chiesa, che si esplica nella figura emblematica di papa Celestino V. L’idea è quindi quella di fornire una nuova reinterpretazione della burrascosa vicenda di papa Celestino V che, dopo un certo periodo di pontificato, rinunciò alla carica per tornare alla santa vita da eremita. Antagonista della vicenda, insieme alla corruzione generale della Chiesa, il cardinale Caetani che diventerà in seguito papa Bonifacio VIII.

Per info e prenotazioni: 0761 667909

© Riproduzione riservata