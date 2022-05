Weekend a Roma e in provincia

All’Auditorium della Conciliazione: in scena lo spettacolo di magia “Magic”

Tecnologia e magia, un connubio che sembra essere agli antipodi ma che invece sta per trasformarsi in realtà grazie all’atteso ritorno dello show internazionale di magia formato famiglia “Magic”, che torna sabato 7 e domenica 8 maggio all’Auditorium della Conciliazione. In anteprima mondiale arriva, infatti, in Italia il numero di magia e prestigiazione “Sky Drone”, con una serie di droni in scena per unire la tradizione dell’illusionismo alle evoluzioni hi-tec pronti a sbalordire la platea. Un meraviglioso vortice di colori, suoni, prodigi, in un vero e proprio viaggio intorno al mondo grazie alla presenza di importanti professionisti della magia presenti su uno dei palchi più grandi d’Europa. Dal trasformismo proveniente dalle Mauritius fino alle grandi illusioni delle isole di Mann, per poi passare alle magie dal ritmo cubano e quelle misteriose proposte con un sensuale tango da Turchia e Francia.

Per maggiori informazioni: produzionewonderart@gmail.com; 335 5851596

Al Museo Orto Botanico di Roma: “Era di Maggio”, la grande festa di primavera

Torna al Museo Orto Botanico di Roma “Era di Maggio”, appuntamento all’aria aperta, dedicato alle famiglie e a tutti gli appassionati di floricoltura che si svolgerà nel weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio. A fare da cornice in questa entusiasmante occasione sarà proprio il giardino trasteverino, vera e propria oasi di biodiversità situata alle pendici del Gianicolo. Era di Maggio sarà, dunque, una grande festa di primavera tra piante verdeggianti, fiori variopinti e rare collezioni botaniche. Oltre 140 appuntamenti ideati per apprendere i più incredibili e affascinanti segreti della natura attraverso il gioco e il divertimento. Tra questi non mancheranno i laboratori creativi per i più piccoli, mentre, per i grandi, performance artistiche e musicali, mostre di artigianato, visite guidate alle meraviglie del museo, presentazioni di libri, street food, degustazioni vini e tanto altro.

Per maggiori informazioni

Al Palazzo dello Sport: Brunori Sas in concerto

Dario Brunori è finalmente pronto a tornare con il Brunori SAS Tour nei palazzetti di tutta Italia per incontrare nuovamente il pubblico con la poesia, la leggerezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Un ritorno tanto atteso dai suoi fan e finalmente riprogrammato a seguito delle ultime disposizioni governative. Il Brunori SAS Tour si preannuncia dunque come una grande festa per celebrare finalmente la musica e la leggera poetica che Dario Brunori regala da anni ai propri fan senza mai sottrarsi. Gli ammiratori del cantautore, dunque, domenica 5 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, a partire dalle 21:00 avranno la possibilità di ascoltare brani come “La verità”, “Per due che come noi”, “Canzone contro la paura” e “Kurt Cobain”. Una serata da non perdere per tutti gli amanti della musica d’autore.

Biglietti disponibili

Al Teatro Tor Bella Monaca: in scena la commedia “Minchia signor tenente”

Sabato 7 maggio alle 21:00 e domenica 8 maggio alle 18:00 la compagnia La Bilancia porterà in scena “Minchia signor tenente” al Teatro Tor Bella Monaca di Roma. Sicilia 1992. In un piccolo paesino dell’isola c’è una caserma dei carabinieri, posta su un cucuzzolo di una montagna. I militari affrontano la quotidianità del paesino in cui ciò che turba di più la gente del posto è il ladro di galline: una volpe. Tra sfottò, paradossi, un matto che denuncia reati impossibili e situazioni personali i ragazzi si sentono parte comune di una famiglia, un’unica famiglia. Ma l’arrivo di un tenete destabilizzerà l’unione dei cinque carabinieri. “Minchia Signor tenente” è la commedia cult degli ultimi 8 anni, che parla di mafia ma in maniera totalmente comica e originale. Uno spettacolo per ridere e alla fine anche riflettere.

Biglietti disponibili

A Piazza dell’Immacolata: la quinta edizione dell’Eco & Chic Market

Giunge alla sua quinta edizione l’Eco & Chic Market e torna l’8 maggio, dalle 09:30 alle 20:00, nella bellissima Piazza dell’Immacolata a San Lorenzo, in concomitanza con la festa della mamma. Un’occasione per festeggiare passeggiando fra tanti stand di articoli interessanti e fare shopping etico, sostenendo gli artigiani locali e le piccole realtà che partecipano al mercatino. La varietà dei prodotti che si trovano è davvero ampia. Ceramiche artistiche, illustrazioni d’autore, gioielli, borse, abbigliamento, accessori tessili, articoli per la casa, oggettistica in legno, cosmesi naturale, piante, prodotti a km zero. Oltre a capi vintage selezionato e lavato e stand di collezionismo. Un’occasione per regalare finalmente qualcosa di originale e unico, e, perché no, trovare anche quella “chicca” che ci farà innamorare.

Per maggiori informazioni: ecochicmarket.roma@gmail.com

Al Teatro del Torrino: “Ti regalo l’eternità”, lo spettacolo ripercorre la vita di Van Gogh

“Ti regalo l’eternità”, lo spettacolo ripercorre la vita di Vincent Van Gogh, attraverso i dolori, i tormenti della sua anima, la malattia e i fallimenti, in scena sabato 7 maggio, alle 21:00, al Teatro del Torrino di Roma. Un uomo in costante lotta. Un uomo mai sazio di conoscere, che non si è mai arreso ma anzi ha perseguito, per tutta la vita e con ostinazione, le sue idee. Che si è spinto fino all’estremo pur di realizzare la sua arte. Il viaggio di un’anima tormentata visto attraverso gli occhi di una donna. Perché questa è anche la storia di un grande amore. L’amore di Helene Muller, una delle donne più ricche d’Olanda, che rimase folgorata dall’arte di Van Gogh, la cui anima inquieta sentiva così vicina alla sua. Due spiriti tormentati alla ricerca dell’Assoluto, della nuda verità, di una fede che non poteva esistere se non nell’Arte.

Per info e prenotazioni: 338 8193001

A Carchitti: la tradizionale Sagra delle Fragole di Carchitti

Torna nel weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio la tradizionale Sagra delle Fragole di Carchitti. Il frutto di stagione sarà protagonista di una due giorni all’insegna del gusto e del folklore. L’apertura degli stand è prevista alle 10:00. Si proseguirà alle 16:00 con la sfilata del carro e delle reginette della città, con distribuzione di fragole in omaggio. Alle 20:00 sarà la volta dell’esibizione della scuola di ballo “Full Dance” e alle 21:00 dello spettacolo musicale con Dodi Battaglia. La sagra proseguirà la domenica dalle 10:00 con apertura stand e mercatini. Alle 11:00 la sfilata della banda musicale “Città di Palestrina” e alle 12:30 rinfresco di benvenuto. Poi, alle 16:00, sarà la volta dello spettacolo del gruppo folcloristico musicale “Erre 6”. Alle 21:00, invece, l’esibizione del cabarettista “Alberto Farina” e spettacolo musicale de “I figli delle stelle”. L’evento si chiuderà alle 23:00 con uno spettacolo pirotecnico.

Per maggiori informazioni

Weekend a Latina e in provincia

All’auditorium del Liceo Scientifico G.B. Grassi: l’Orchestra Sinfonica di Latina in concerto

Torna ad esibirsi dal vivo l’Orchestra Sinfonica di Latina: si terrà sabato 7 maggio alle 20:30 il concerto ospitato presso l’auditorium del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina. L’ensemble nato in seno all’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, annovera tra le sue fila 40 musicisti professionisti di Latina e alcuni ospiti speciali della provincia, di grande talento. Un vero fiore all’occhiello per la città. Durante questa serata i giovani musicisti saranno affiancati da alcuni ospiti d’eccezione. In primis il soprano Laura Di Marzo, poi il flautista Pierpaolo Eramo e il clarinettista Marco Bonfigli. Il repertorio della serata proporrà i brani più noti di Mozart, Weber, Verdi e Morricone, che l’Orchestra Sinfonica di Latina eseguirà sotto la direzione del Maestro Claudio Martelli.

Per info e prenotazioni: 327 2918739

A Pontinia: in scena lo spettacolo “Una Canzone Infinita”

Sabato 7 maggio alle 21:00, al Teatro Fellini di Pontinia, si terrà all’interno della rassegna “La Nuova Stagione” un appuntamento che fonde danza e teatro. “Una Canzone Infinita”, di e con Maria Carpaneto e Davide Gorla, è ispirato al romanzo “Victor Jara, un canto inconcluso di Joan Jara”. Lo spettacolo racconta in parallelo l’incontro tra i due protagonisti, Joan Turner danzatrice di origine inglese e il cantautore Victor Jara, suo compagno di vita, e la coreografia “Il Tavolo verde” di Kurt Jooss, che narra gli orrori della guerra e il golpe di Pinochet. Danza e recitazione si fondono per creare un nuovo linguaggio sperimentale fatto di gesti e pochissime parole, che racconta il rapporto umano e professionale tra i due protagonisti ma anche una tragica parte della storia del Cile che non va dimenticata in un ponte tra passato e presente.

Per info e prenotazioni: 392 5407500; 329 2068078

A Priverno: la XXIV edizione della Sagra Agro Alimentare

A Priverno si torna a parlare di enogastronomia, di eccellenze del territorio e ad assaporare primizie e ricette della tradizione, con la XXIV edizione della Sagra Agro Alimentare. Un viaggio alla scoperta del territorio tra enogastronomia, storia, tradizione e antropologia che si terrà domenica 8 maggio nella splendida piazza Giovanni XXIII. I maggiori agricoltori locali presenteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio e le ricette della tradizione privernate. Dall’Olio d’oliva EVO alla mozzarella di bufala DOP, dalla Bufaletta ai Carciofini sott’olio, alla Bazzoffia, alle Spaccatelle, e alle immancabili ciambelline al vino. La giornata però non sarà solo degustazioni nel centro storico. Prevedrà infatti anche passeggiate artistiche e culturali, spettacoli teatrali itineranti, musica, danza, laboratori per bambini e tanto altro.

Per maggiori informazioni: proloco.priverno@libero.it; 0773 1767211

Weekend a Frosinone e in provincia

A Vallecorsa: la XXIII edizione della Sagra delle Fettuccine

Domenica 8 Maggio a partire dalle 21:00, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, a Vallecorsa in provincia di Frosinone si svolgerà la XXIII edizione della Sagra delle Fettuccine. Per tutti coloro che avranno il piacere di trascorrere una serata all’insegna del buon cibo, del buon vino e del divertimento la possibilità di degustare appetitosi piatti di fettuccine. Il tutto servito gratuitamente insieme a un bicchiere di vino locale e agli “Scazzuotti”, dolce fritto tipico del luogo, preparato da esperte massaie locali. La serata sarà allietata dal gruppo MarsIl Band Spettacoli, che farà cantare e ballare tutti gli ospiti della serata.

Per maggiori informazioni: prolocovallecorsa@gmail.com

A Paliano: il grande violinista Uto Ughi in concerto

Sabato 7 maggio, a Paliano si terrà il Festival dei borghi e delle città medievali, giunto quest’anno alla 42ma edizione e nato per trasmettere e diffondere la storia e la bellezza del territorio della Valle Dell’Aniene. Nell’ambito dell’iniziativa a partire dalle 21:00, nella Collegiata di S.Andrea, il grande Uto Ughi, uno dei più importanti interpreti della scuola violinistica italiana e mondiale, terrà un concerto. E sarà accompagnato dal violino di Maryse Regard, dalla viola di Raffaele Mallozzi, dal violoncello di Francesco Mariozzi e dal clarinetto di Vincenzo Mariozzi. Gli ospiti avranno la possibilità di assistere ad una serata di elevato spessore culturale in cui al pubblico saranno proposti alcuni dei più grandi brani della musica classica. Partendo dalle composizioni di Mozart, per arrivare a quelle di Dvorak.

Biglietti disponibili

A Cassino: in scena la commedia “Miseria e Nobiltà”

La compagnia teatrale Attori per Caso calerà il sipario sulla grandiosa stagione teatrale della rinascita del Cinema Teatro Manzoni di Cassino. L’associazione cassinate andrà in scena venerdì 6 maggio alle 21:00 con un esilarante e imperdibile spettacolo: Miseria e Nobiltà a Cassino, capolavoro di Eduardo Scarpetta, con riadattamento e traduzione in lingua dialettale cassinate. I personaggi e gli intrecci comici della famosa commedia vengono traslate all’interno della realtà cassinate con un linguaggio, tradizioni e luoghi tipici della città. Le storie di Felice e Pasquale, un tuttofare e un fotografo, si incrociano con quella di un amore impossibile al quale manca l’approvazione da parte dei ricchi e nobili parenti del ragazzo. A causa della mancata nobiltà della sua amata i protagonisti devono fingere di essere gli aristocratici parenti del ragazzo per cui lavorano per riuscire a sbarcare il lunario.

Per info e prenotazioni: 0776 864914

Weekend a Rieti e in provincia

Al Teatro Flavio Vespasiano: concerto “Bach is on the air”

Venerdì 6 maggio 2022, presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, alle 21:00, si esibiranno nel concerto “Bach is on the air” Ramin Bahrami e Danilo Rea. Il concerto è promosso nell’ambito della rassegna, che dal 6 al 31 maggio fa tappa nel centro Italia, “Festival itinerante Sipario”. Il pianista classico Ramin Bahrami dice che Bach gli ha salvato la vita. La sua musica è stata un’ancora di salvezza contro l’Iran di Khomeini e l’orrore della guerra. Danilo Rea invece Bach l’ha riscoperto con la maturità. Un po’ perché di base ha un cuore romantico. E poi perché per lui come per tanti altri è stato lo scoglio maggiore quando studiava al Conservatorio di Santa Cecilia. Un omaggio, dunque, alla musica e alla cultura per e all’insegna del senso di collettività.

Prenotazione obbligatoria

Per maggiori informazioni: 375 6102453; info@sipariofestival.it

Weekend a Viterbo e in provincia

A Nepi: la Sagra del salame cotto e del pecorino romano

Nel weekend di venerdì 6, dalle 18:30 e sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 10:00, a Nepi, torna la Sagra del salame cotto e del pecorino romano. Due specialità che saranno celebrate insieme alle altre perle gastronomiche del territorio. Giunta alla sua diciottesima edizione, la Sagra è diventata ormai un appuntamento fisso del maggio nepesino, con esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici della zona, che proprio in primavera sprigionano le loro migliori caratteristiche. Un’occasione per degustare e fare una spesa alternativa e consapevole, dando valore ai piccoli produttori e ai loro prodotti a denominazione e di eccellenza. I piatti tipici, tra cui la famosa vignarola, la coratella con cipolle, la pasta con pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata potranno essere degustati a pranzo e cena.

Per maggiori informazioni

