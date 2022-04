Weekend a Roma e in provincia

Presso l’Altrove Teatro Studio: in scena lo spettacolo “La Lola – De Flamenco y Poesia”

Le calde e avvolgenti atmosfere del flamenco e i versi di Federico Garcia Lorca avvolgeranno l’Altrove Teatro Studio di Roma nel weekend di sabato 9 e domenica 10 aprile con lo spettacolo “La Lola – De Flamenco y Poesia”. La Lola è dare corpo e voce all’amore profondo che Federico García Lorca, famoso poeta e drammaturgo spagnolo morto a causa della guerra civile spagnola, nutriva per la sua terra d’Andalusia. Il progetto vuole ispirare un’armonica fusione tra letteratura e danza, musica e poesia. A guidare l’alternanza di emozioni sarà il diario immaginario della Argentinita, bailaora intima amica del Poeta, che ricorda il loro legame, i viaggi e gli spettacoli messi in scena nelle piazze di Spagna. Nelle poesie tratte da Romancero gitano e Poema del cante jondo è presente tutto l’universo emotivo del giovane Lorca che, con uno stile diretto, fa vibrare l’Andalusia attraverso il vento e i colori.

Per info e prenotazioni: 351 8700413; ipensieridellaltrove@gmail.com

Al parco divertimenti di Cinecittà World: “Vw Air Cooled”, l’evento dedicato al Maggiolino

Domenica 10 aprile, dalle 10:30, presso il parco divertimenti di Cinecittà World, alle porte di Roma, arriva “Vw Air Cooled – Roma“, l’evento interattivo dedicato all’auto più longeva del mondo: la Volkswagen Typ 1, meglio conosciuta da tutti come Maggiolino. Per gli appassionati e i curiosi sarà un’occasione unica di toccare con mano l’auto che più di ogni altra è apparsa nel Cinema. Dalla saga della Disney, “Herbie il Maggiolino tutto matto”, a Woody Allen con “Il dormiglione”, Stanley Kubrick, con “Arancia meccanica” e addirittura James Bond in “Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà“. Senza dimenticare il fumetto “Dylan Dog”, il cui protagonista guida un Maggiolino, e la copertina dell’album dei Beatles “Abbey Road”. Sarà dunque possibile ammirare una selezione completa di Maggiolini Volkswagen raffreddati ad aria, ripercorrendone la storia dal 1939 ai nostri giorni.

Sito web

A Parco Labia: Festival Hippie

A Roma arriva il Festival Hippie sabato 9 e domenica 10 aprile. Un weekend dedicato a pace, musica, artigianato e food, con musiche, atmosfere artistiche e colori degli anni ’60. L’evento si terrà a Parco Labia, dove sarà allestito un vero e proprio villaggio emozionale in cui ammirare e acquistare pezzi unici di artigiani e designer e prodotti per il benessere e la meditazione. Piu di 100 fra artigiani, musicisti, scrittori, operatori olistici, street chef pronti a farvi rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori. Non mancherà poi la possibilità di rigenerarsi tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi. Una full immersion in lezioni di yoga, spiritualità, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro e massaggio sonoro. Infine, ad allietare il palato 10 selezionatissimi Truckfood porteranno in giro su quattro ruote le loro ricette, offrendo un’abbondante selezione di cibo dolce e salato.

Per maggiori informazioni

Nella sede di Demolab: mostra “Ukrainian art against violence”

Domenica 10 aprile all’interno della sede di Demolab, in via di Portonaccio, a partire dalle 16:00, sarà allestita la mostra “Ukrainian art against violence”, che ospiterà una serie di opere trasportate direttamente dal Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts di Kiev. Con lo scoppio della guerra le iniziative culturali nella capitale ucraina si sono dovute fermare, ma gli artisti hanno trovato un modo affinché il loro messaggio di pace possa continuare a vivere, facendo sì che molte delle loro opere venissero trasportate sotto le bombe. Nell’evento si parlerà di Ucraina assieme a dei testimoni diretti della tragedia, con parlamentari, ambasciatori, artisti ed esponenti della società civile. La mostra, dunque, non vuole solo raccontare l’orrore della guerra. Le opere, infatti, verranno messe all’asta ed il ricavato finanzierà il progetto di aiuti umanitari in Ucraina.

Per maggiori informazioni

All’Atlantico: i Subsonica in concerto

Dopo che il 31 marzo lo stato di emergenza è ufficialmente terminato, venerdì 1 aprile 2022 è partito il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica e prodotto da Vertigo, che farà tappa all’Atlantico di Roma venerdì 8 e sabato 9 aprile, a partire dalle ore 21:00. Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio presenteranno “Microchip temporale”, progetto che vuole omaggiare la storia dei Subsonica e, in particolare l’album “Microchip emozionale”, secondo lavoro del gruppo torinese pubblicato oltre vent’anni fa. È proprio sul noto successo che la band ha deciso di rimettere le mani, riproponendo canzoni come “Discolabirinto”, “Tutti i miei sbagli”, “Albe meccaniche” e “Colpo di pistola” in modo nuovo e con tanti ospiti diversi.

Biglietti disponibili

Al Piccolo Teatro San Virgilio: in scena lo spettacolo d’improvvisazione “Dio esiste ed è seduto in prima fila”

“Se fossi in Dio mi comporterei diversamente”. Quante volte lo abbiamo detto o anche solo pensato? Sarebbe tutto più semplice, almeno ai nostri occhi. Ma siamo sicuri che prendere delle decisioni sia davvero facile e soprattutto che – avendo la possibilità di indirizzare il destino degli altri – saremmo sinceramente generosi e magnanimi? “Dio esiste ed è seduto in prima fila” è lo spettacolo che andrà in scena nel weekend di sabato 9 e domenica 10 aprile al Piccolo Teatro San Virgilio, rispettivamente alle 21:00 e alle 18:00 e che risponde a queste domande con ironia e un guizzo della fantasia, anche perché lo show sarà completamente “improvvisato”. Tutto potrà succedere. Gli attori in scena costruiranno delle storie dal finale ignoto, attraversando il confine fra libero arbitrio e destino, con l’aiuto di un volere divino molto particolare: il pubblico in platea.

Per maggiori informazioni: 329 2032360

Presso l’AgriPark: la Sagra dell’Asparago

È arrivata la primavera e a Roma spuntano gli asparagi. Sabato 9 e domenica 10 aprile la Sagra dell’Asparago arriva presso l’AgriPark di Via Castel di Leva 371. Nel nuovo giardino attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova, immersi nella splendida campagna romana a contatto con gli animali della fattoria, cuochi e ristoratori alle prese con i delicati germogli verdi cucineranno sul posto un menù invitante e gustoso, ricco di piatti tradizionali e di ricette nuove. Un’opportunità per gustare non solo piatti a base di asparagi ma anche prodotti stagionali, biologici e di qualità, coltivati e trasformati da aziende agricole selezionate e cucinati sul posto. Un weekend di buon cibo e anche dall’ottimo vino e in cui sarà possibile acquistare asparagi biologici freschi ed asparagi selvatici più fini e leggeri ma dal gusto deciso.



Per maggiori informazioni: info@terraalta.it, 339 3370689

Weekend a Latina e in provincia

Ad Aprilia: “Queen Rapsody” l’omaggio ai Queen

Arriva sul palco del Teatro Europa di Aprilia la musica irriverente, indimenticata e assolutamente coinvolgente dei Queen con “Queen Rapsody” l’omaggio che Giovani Filarmonici Pontini e Queen Tribute dedicheranno alla band inglese e al suo compianto leader Freddie Mercury. Sabato 9 aprile alle ore 21:00 saranno riproposti con nuovi arrangiamenti i più grandi successi dei Queen. Oltre venti brani che i giovani e talentuosi musicisti diretti dal Maestro Stefania Cimino eseguiranno insieme al Queen Tribute. Da “Bohemian Rhapsody” a “Somebody to Love”, da “Bicycle Race” a “One vision”, passando per “We are the champion”. Sono solo alcuni dei brani che faranno scatenare il pubblico di tutte le età.

Per info e prenotazioni: 327 2918739; giovanifilarmonici.pontini@gmail.com

A Cori: parole e canzoni di Riccardo Sinigallia

Nuovo appuntamento con “Inkiostro Rassegna di Musica e Scrittura”. Domenica 10 aprile alle 18:00 sarà ospite presso il Complesso Monumentale Chiesa di S.Oliva di Cori il cantautore Riccardo Sinigallia. Non un concerto, ma forse di più: un’occasione unica per trascorrere una serata ad ascoltare il cantautore romano raccontarsi assieme alle sue canzoni. Un incontro con un musicista complesso e di rara sensibilità, in grado come pochi di parlare al cuore di chi ascolta. Sul palco con Sinigallia, Marco Olivotto in veste di “seconda voce”, in un dialogo libero e senza schemi, a metà tra l’intervista e la chiacchierata tra amici, con il coinvolgimento del pubblico che a sua volta potrà porre delle domande. Un’occasione unica, che raramente si ripeterà e che certamente lascerà qualcosa nel cuore di chi ascolta.

Per info e prenotazioni: inkiostrorassegna@gmail.com; 340 6411717

Al Sottoscala 9: in scena lo spettacolo “Spendi, Spandi & Offendi”

Per una serata all’insegna dell’ironia e della libertà di espressione, sabato 9 aprile alle 21:00 arriva al Sottoscala 9 il divertente, quanto irriverente, spettacolo “Spendi, Spandi & Offendi”, ideato e organizzato dai Falsi Magri(tte). Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare in modo originale e divertente sul tema della censura religiosa nei confronti dell’arte. Lo spettacolo si dividerà in quattro parti. Una prima curiosa presentazione della Blasphemy Box: una sorta di “confessionale portatile” da installare temporaneamente nei luoghi pubblici. Si prosegue poi con l’ingresso degli ospiti Pierz – fumettista di Ravioli Uèstern – e Daniele Fabbri, comico e autore. Terza parte dedicata al quiz a tema blasfemia, leggi dedicate, punizioni e casi particolari. Gli spettatori che risponderanno in maniera esatta vinceranno gadget molto particolari. Infine un’asta a tema: ci si potranno aggiudicare delle opere d’arte di vario formato.

Prenotazione obbligatoria: 333 5974737

Weekend a Frosinone e in provincia

Al Cinema Teatro Nestor: in scena la commedia “Bartleby lo scrivano”

Venerdì 8 aprile alle 21:00, al Cinema Teatro Nestor di Frosinone, Leo Gullotta andrà in scena nello spettacolo “Bartleby lo scrivano” di Francesco Niccolini. È una giornata qualunque nello studio di un avvocato. Ogni giorno scorre identico, noioso e paziente, secondo le regole di un moto perpetuo beatamente burocratico. In questo ufficio, popolato da una curiosa umanità – due impiegati che si odiano fra di loro e cercano di rubarsi l’un l’altro preziosi centimetri della scrivania, una segretaria civettuola che si fa corteggiare a turno da entrambi, ma che spasima per il datore di lavoro e una donna delle pulizie molto attiva e fin troppo invadente – un giorno, viene assunto un nuovo scrivano.

Ed è come se in quell’ufficio sempre uguale a se stesso, fosse entrato un vento inatteso, che manderà all’aria il senso normale delle cose.

Biglietti disponibili

A Veroli: in scena la commedia “Matto x Matto x 3,14: praticamente un manicomio”

Via all’ultimo appuntamento in calendario della ricca ed emozionante stagione del Teatro Comunale di Veroli. La compagnia teatrale “Extemporanea Veroli” sabato 9 aprile alle ore 18:00 presenterà “Matto x Matto x 3,14: praticamente un manicomio”, commedia in un atto scritta e diretta da Antonio Grella. La commedia è ambientata negli anni ‘50, all’interno di un manicomio ricavato in una parte di una vecchia caserma di periferia. Ospiti e personale sopravvivono al dopoguerra lontani dal caos della ricostruzione, dei ricongiungimenti, del ritorno di chi, dopo la guerra, è riuscito a rimanere vivo. Doppi sensi e situazioni paradossali renderanno meno monotona la vita all’interno del manicomio. Alla fine, il senso di appartenenza a questa famiglia allargata ed i rapporti che si instaureranno fra chi la camicia di forza la indossa e chi la deve far indossare faranno trasparire la vera anima ed il vero carattere di alcuni di loro, con un finale a sorpresa.

Per info e prenotazioni: 340 9109655; 380 1762555

A Cassino: “Cabiria”, il Festival del Circo Contemporaneo

Sarà il sorriso il fil rouge di Cabiria, il festival del circo contemporaneo, che si terrà a Cassino domenica 10 aprile. Un programma centrato sul valore universale del sorriso, per promuovere un messaggio di positività verso la vita. Il programma prevede performances trasversalmente legate alla figura del Clown per rafforzare la sensibilità del pubblico verso temi sociali come la solidarietà, l’inclusione la resilienza e l’empatia. A partire dalle ore 16:00 artisti di ogni genere si esibiranno per le strade e le piazze della città. La band “Sassinfunky” farà ballare la città con musica funk, blues, jazz, reggae e ska. Lo spettacolo “Circo Aereo Tessuti Aerei” invaderà la piazza tra acrobazie aeree e coreografie mozzafiato. Il “Circo Otello” stupirà in un’eterea danza su trampoli con bianchi abiti alati. “Brillo Funambolo” presenterà invece “Maniacomico”, spettacolo di funambolismo, pathos e comicità.

Ingresso libero

Weekend a Rieti e in provincia

Al Teatro Flavio Vespasiano: in scena lo spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene”

Venerdì 8 aprile, alle 21:00 al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, andrà in scena lo spettacolo teatrale di e con Carlo Buccirosso “La rottamazione di un italiano perbene”. Alberto Pisapìa, ristoratore di professione, gestisce un ristorante di periferia sull’orlo del fallimento. Sposato con Valeria Vitiello, donna sanguigna dal carattere combattivo, è padre di Anna e Matteo: la prima anarchica e irascibile, l’altro riflessivo e pacato. Alberto vive da quasi quattro anni una situazione di grande disagio psichico, un vero e proprio esaurimento nervoso, a causa della crisi economica del Paese e in seguito a una serie di investimenti avventati, consigliati dal fratello Ernesto, suo avvocato e socio in affari. Alberto, ormai indeciso se farla finita con la propria vita o con quella della suocera, sarà aiutato solo dall’amore della moglie Valeria, e dei figli Anna e Matteo, che si prodigheranno per salvare la vita di un onesto contribuente di “iniquitalia”.

Biglietti disponibili

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro dell’Unione: in concerto l’orchestra “Sinfollia”

Sabato 9 aprile alle 21:00 arriva al Teatro dell’Unione di Viterbo “Sinfollia”, in un concerto diviso in due parti, tra colonne sonore e musica inedita. Quando si pensa a un’orchestra, si pensa alla musica sinfonica. Ma Sinfollia non è questo. Con un organico di 45 elementi, l’ensemble cerca di sfidare i confini tra i diversi generi musicali, proponendo uno spettacolo che possa in qualche modo levare il preconcetto che l’orchestra sia legata alla musica del passato. Nella prima parte la musica esige che si guardi cinema e musica, suono ed immagine. Due espressioni artistiche diverse all’apparenza, ma che coesistono dando vita alle colonne sonore. Nella seconda parte, Sinfollia, orchestra che spazia tra classica, jazz, pop, e world music ha intenzione di crearsi un’identità artistica, proponendo brani inediti e arrangiamenti con un carattere moderno. Il tutto puntando sull’efficacia nell’utilizzo di una grande band fusa alla classicità degli archi, dei corni e delle percussioni.

Per info e prenotazioni: 388 9506826

